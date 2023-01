Si te gusta comprar o vender cosas por internet, deberías estar informado sobre cuáles son las 10 estafas más comunes en Facebook Marketplace. Eso sí, las estafas que verás a continuación no solo pueden ser para los compradores, sino también para los vendedores.

Conoce las 10 estafas más comunes en Facebook Marketplace

Las estafas no solo están presentes en Facebook Marketplace, ahora existe una nueva estafa en redes donde te prometen 50 euros si encuentras un error en una imagen. Si quieres estar más al tanto sobre las principales tácticas de los cibercriminales para hacer de las suyas, te invitamos a que revises cuáles fueron los mayores delitos cometidos por los delincuentes cibernéticos en 2022.

La buena noticia es que muchas de estas técnicas para estafar tienen una forma de ser evitadas y no es algo muy difícil de hacer. Así que, sin más introducciones, te presentamos las 10 estafas más comunes en Facebook Marketplace:

Artículos dañados o falsificados, de las estafas más comunes en Facebook Marketplace

Esta es una de las 10 estafas más comunes que podrás encontrar en Facebook Marketplace (quizá la más común de todas). Navegas en Facebook y vez la foto de un móvil en muy buen estado a un precio excelente. Aunque una parte de ti te dice que es demasiado bueno para ser verdad decides contactar al vendedor y tras una breve charla decides comparlo y le envías el dinero.

El “vendedor” en cuestión se compromete a enviarte el smartphone ese mismo día, pero cuando te llega y lo revisas vez que no funciona bien, está dañado o no es el de la publicación. Esto no solo puede aplicarse para artículos electrónicos, puede hacerse con ropa, artículos del hogar, repuestos para coches y muchas cosas más.

¿Cómo evitar ser víctima de esto? En algunos casos puede ser complicado, pero para reducir lo más posible la probabilidad de ser víctima de este tipo de estafa te recomendamos que verifiques los precios de ese mismo producto en otras plataformas para que compares los precios y veas si no es sospechosamente barato.

También procura elegir vendedores de tu misma ciudad y de este modo podrías acordar un encuentro en persona donde puedas inspeccionar el artículo que vas a comprar y una vez confirmes que está en buen estado les pagas. En caso de que no sea posible porque están en otra ciudad, pídeles que te envíen un vídeo del producto antes de pagarles.

El artículo que nunca te llegará, la mas antigua de las estafas en Facebook Marketplace

Esto es muy parecido al método de estafa anterior, pero es mucho peor. Algunos estafadores publican artículos de mucha demanda en Facebook Marketplace y les solicitan a sus víctimas pagos por adelantado del mismo artículo. En vez de enviarte un artículo dañado o una falsificación no te envían absolutamente nada. Es muy probable que estén haciendo exactamente lo mismo con otras personas de forma simultánea.

Sin embargo, puedes evitar ser víctima de esta forma de estafa eligiendo vendedores de tu ciudad para que puedas acordar una entrega en persona y así ver el producto. Obviamente, no le pagues a nadie por adelantado.

La publicación bait, una trampa para venderte algo que no buscas

Esta forma de estafar funciona de la siguiente manera: supongamos que buscas un Samsung Galaxy S20 y lo encuentras en Facebook Marketplace a precio de ganga, pero resulta que cuando intentas comprarlo y empiezas a ultimar los detalles de la compra con el vendedor esa publicación desaparece o es marcada como vendida de forma súbita. Luego, dicho vendedor te ofrece un smartphone diferente.

La trampa radica en que dicho vendedor nunca tuvo el Samsung Galaxy S20 que estabas buscando. Solo hizo una publicación de un artículo muy buscado para atraer compradores potenciales y venderles algo diferente a lo que buscaban. En este punto, depende de ti si decides comprar dicho producto o seguir buscando el que deseas.

Regalos para sacarte información, otra de las estafas más comunes en Facebook Marketplace

En Facebook Marketplace existen muchas publicaciones que te ofrecen regalos (artículos variados, cupones promocionales o criptomonedas). El «pero» es que buena parte de las mismas han sido creadas con la finalidad de obtener información sensible de las personas.

Generalmente, esto se hace para enviarles a las personas ofertas de productos en venta, spam y en el peor de los casos, para hacer robo y suplantación de identidad. Lo normal es que estas publicaciones que ofrecen regalos te pidan tu nombre y tu perfil de Facebook, pero si te piden más información como tu dirección, teléfono, DNI o fecha de cumpleaños evítalas.

Las capturas de pantalla falsificadas, una estafa en la que mucha gente puede caer

Este es un método de estafa muy común en Facebook Marketplace, pero en el que pueden caer los vendedores. Generalmente, muchas personas envían una captura de pantalla una vez realizan un pago por haber comprado un artículo en particular. Sin embargo, algunas personas inescrupulosas falsifican capturas de pantalla para hacerles creer que ya hicieron el pago del artículo que venden.

La única manera de no caer en este tipo de estafa es verificar siempre que los fondos te han sido transferidos.

El sobrepago hecho “sin querer”, una estafa bastante elaborada

Esto funciona de forma similar al método de estafa anterior. Un vendedor es contactado por un comprador para adquirir un determinado producto y el “comprador” le envía una captura de pantalla, pero el monto pagado que se refleja en la misma es mayor de lo que vale el producto que quiere comprar.

Ahora, dicho comprador te dirá que ha cometido un error y te pedirá que le transfieras la diferencia para recuperar el dinero. El detalle es que, podrían nunca haberte enviado un solo centavo y te mandan una captura de pantalla falsificada. Esa es una manera en que lo hacen.

La otra manera, es un poco más elaborada y se trata de depositar cheques sin fondos o pagar con tarjetas de crédito clonadas o robadas, de modo que el dinero en cuestión te aparezca como retenido durante cierto periodo de tiempo.

Si haces la transferencia al “comprador” para que recupere su dinero, este lo recibirá de forma instantánea y tú tendrás esos fondos retenidos por varios días que luego rebotarán. La forma más fácil de evitar ser víctima de este tipo de estafa es que verifiques tu cuenta para ver si el dinero ha llegado tal cual como lo afirma la contraparte.

También procura no aceptar cheques o pagos con tarjeta de crédito. Si esto no es posible, indícale a la persona que le devolverás el dinero una vez se haya hecho efectivo y no antes. Así confirmarás si en verdad se trata de un error o si estás frente a un intento de estafa.

Cuando te piden conversar fuera de Facebook, un trampolín para toda clase de estafas

Es posible que algún vendedor (o comprador) llegue a pedirte hablar en otra plataforma o servicio de mensajería. Si es un vendedor, podría afirmar que no es el “jefe” sino que va a referirte con quien sí está a cargo. Esto suele ser hecho por personas que muy probablemente que desean engañar a su contraparte para que no haya un registro oficial en Facebook de la compra y sea mucho más difícil introducir un reclamo.

Esto puede ir de la mano con cualquiera de las otras estafas que te hemos explicado y que nos faltan por enumerar. La solución es procurar siempre utilizar Facebook Marketplace para ultimar y cerrar todos los detalles de la compra. Lo mismo va con los métodos de pagos admitidos dentro de dicha red social.

La casa u oficina en alquiler, de las estafas más comunes en Facebook Marketplace

En Facebook Marketplace también pueden encontrarse muchas publicaciones de casas, apartamentos y oficinas en alquiler. Increíblemente, esto también puede prestarse para estafar a personas desprevenidas.

¿Cómo lo hacen? Pues ellos ofrecen una propiedad para alquilar que no les pertenece y a quienes les interesa el sitio en cuestión les solicitan que paguen un importe con varias cuotas mensuales por adelantado (algo muy común cuando una persona quiere alquilar un inmueble).

Algunos estafadores pueden usar fotografías de una propiedad que sea de una persona que conocen o, por increíble que parezca, fotos de stock bajadas de un banco de imágenes. Cuando la persona va con sus enseres al lugar después de haber hecho el pago, descubre que ese sitio no está en alquiler y que ha perdido su dinero.

Es posible encontrar buenos lugares para alquilar en Facebook Marketplace, pero nuestra recomendación es que te reúnas con la persona que ofrece el sitio para alquilar y veas la propiedad por ti mismo antes de pagar. Además, te será de mucha ayuda que verifiques las referencias de la persona y también que intentes conversar con quienes frecuentan al sitio para que te confirmen la información sobre el inmueble.

El robo de identidad con código de confirmación, la estafa menos conocida y la mas peligrosa

Otro método de estafa en Facebook Marketplace (aunque no tan conocido como los primeros de esta lista, pero si uno muy peligroso) consiste en robar la identidad con un código de confirmación y puede afectar tanto a compradores como a vendedores.

Generalmente, el victimario toma el número de móvil de la víctima y lo utiliza para abrir una cuenta en otra web o configurar un número en Google Voice y el código que le ha llegado se lo pide a su contraparte para verificar esa cuenta que ha creado usando su número de móvil. Podría afirmar que alguna plataforma de pago ha enviado dicho código para comprobar un pago o una identificación, pero eso es mentira.

Si terminas siendo víctima de este tipo de estafas hasta podrían hackearte tu email y redes sociales. Bajo ninguna circunstancia debes compartir un código de confirmación con una tercera persona.

La estafa por el pago del seguro, una trampa para vendedores de articulos costosos

Esta es una forma de estafa en la que pueden caer los vendedores que se dedican a la venta de artículos costosos o de lujo cuando son contactados por personas inescrupulosas desde otra ciudad. Estos se les acercan fingiendo querer comprar uno de los artículos que venden afirmando que cubrirán los gastos del envío y hasta envían una factura falsa del envío ya cancelado para que el vendedor entre en confianza.

Luego, el estafador le pide a su víctima potencial que pague una baja cantidad de dinero correspondiente al cargo para asesegurar el artículo en el envío. El estafador podría alegar que olvidó pagar esto o que le corresponde pagarlo a quien enviará el artículo y como suele ser una cifra de dinero muy baja, el vendedor lo paga sin dudar mucho. Después de todo, ese “comprador” ya ha cubierto el envío por adelantado y para cuando se da cuenta del engaño ya es muy tarde.

Si eres vendedor y quieres evitar ser víctima de esto, lo ideal es que definas en las condiciones de la compra si el gasto del envío lo pagará el comprador junto con el precio final del artículo, si lo pagarás tú o si lo pagará el comprador aparte una vez le llegue el artículo. De esta manera, ninguna persona que se dedique a este tipo de estafas va a considerar contactarte.

¿Es Facebook Marketplace un buen lugar para comprar y vender?

A pesar de que existen varias formas en las que se realizan estafas en Facebook Marketplace eso no significa que debas olvidarte de la misma. El problema no son las plataformas, sino las personas inescrupulosas, y ese tipo de personas te las puedes encontrar no solo en cualquier red social, sino tratando con estas cara a cara.

Facebook Marketplace es una buena opción a tener en cuenta si buscas artículos de cualquier clase a un buen precio o también si quieres que tu negocio crezca y gane presencia en redes sociales. Eso sí, ahora que conoces las estafas más comunes en Facebook Marketplace, es cuestión de que tomes nota de los consejos que te dejamos en esta publicación para evitar ser víctima de algún delincuente.

¿Y tú qué opinas? ¿Qué te han parecido estas formas de estafa? ¿Conoces algún otro método usado por los estafadores en Facebook Marketplace? Si es así, cuéntanos en los comentarios. Tampoco olvides compartir esta publicación para que tus amigos se informen y no sean víctimas de algunas de estas estafas.