Pese a ser la app de mensajería más usada a nivel mundial, WhatsApp carece de muchas funciones necesarias para mantener las conversaciones organizadas. Por ejemplo, cuando surge una duda en un grupo y los integrantes tienen que votar por una opción u otra, la situación se puede volver caótica con todos dando su opinión, enviando emojis, stickers o GIFs, y algunos comentando cosas que no vienen al caso. Así pues, el resultado es que el administrador lo tendrá muy difícil para contar los votos de la pregunta.

Esto no sucede en Telegram que ofrece la función de crear encuestas para mantener un orden. La única forma de tener una función como esta en WhatsApp es creando encuestas online. Este tipo de encuestas las puedes compartir con tus grupos y amigos de WhatsApp fácilmente y ellos podrán responderlas desde el navegador de su móvil de manera muy sencilla. Por suerte, hay muchas aplicaciones que te permiten crear encuestas para WhatsApp, así que en lo consecutivo te presentaremos las mejores.

Polls for WhatsApp, crea encuestas al instante sin descargar nada

Polls for WhatsApp es una aplicación web, lo que significa que no debes instalarla en tu móvil para poder usarla. La abres desde el navegador de tu Android, iPhone o PC y, sin tener que registrarte, te permite crear tu encuesta para WhatsApp de inmediato. Está en inglés, pero es muy fácil usarla: en la primera casilla pones el nombre de la encuesta (opcional), en la segunda casilla colocas la pregunta y en las casillas “Choice” pones las opciones por las que se podrá votar. Si quieres agregar más opciones, toca el botón “+”.

Más abajo, la app te pide que establezcas el tiempo que estará activa tu encuesta. Cuando tengas todo listo, pulsa en Submit. Por último, presiona en Share on WhatsApp para enviar la encuesta a tu grupo o amigos. ¡Así de sencillo! Lo mejor de todo es que no hay límites en el número de encuestas que puedes crear de esta forma. Así que, sin dudas, Polls for WhatsApp es la mejor app de encuestas para WhatsApp. Pincha el siguiente enlace para empezar a usarla.

Sitio web | Polls for WhatsApp

Voliz, una app muy completa para crear encuestas de Whatsapp

Una app que sí tienes que instalar en tu móvil para poder usarla es Voliz. Esta aplicación te ofrece una gran variedad de herramientas con las que podrás crear encuestas para WhatsApp de muchas formas diferentes. Solo tú (el creador de la encuesta) debes instalarla, pues los participantes podrán responder la encuesta que creaste sin tener la aplicación.

Lo que más nos gusta de Voliz es su gran abanico de configuraciones que te permiten crear encuestas con resultados públicos o privados, elegir si los participantes pueden votar más de una vez, ver quién voto, etc. La app también te deja crear encuestas masivas que puedes compartir con personas de todo el mundo y así recibir miles de votos. Todas tus encuestas las gestionas desde la excelente y fácil de usar interfaz de Voliz, por lo que es la mejor opción si deseas crear muchas encuestas para WhatsApp.

Doodle, encuestas de calidad para WhatsApp y cualquier otra app

A pesar de que en realidad es una aplicación para planificar horarios, Doodle también es una excelente aplicación para hacer encuestas. Tiene muchísimas opciones que te permiten crear tus encuestas para WhatsApp justo como deseas. Eso sí, las encuestas de esta app están enfocadas en elegir entre los participantes la fecha ideal para llevar a cabo una reunión o evento. Por ello, las opciones predeterminadas son de tiempo: día u hora.

La interfaz de Doodle hace que sea muy sencillo votar y ver los resultados de las encuestas. De hecho, la aplicación crea calendarios visualmente muy atractivos donde se organizan los votos de manera genial. Algo que nos gusta mucho de Doodle es su integración con apps para el teletrabajo como Slack, Zoom y Microsoft Teams. Asimismo, nos encanta que permita crear encuestas desde sus apps para móviles o desde su página web.

Pollie, crea encuestas para WhatsApp de forma fácil

Pollie es una excelente aplicación que te deja crear tus propias encuestas para WhatsApp sin tener que registrarte. La app te permite añadir imágenes a las encuestas, permitir votos únicos o múltiples, establecer el tiempo de cierre de la encuesta y escoger si los resultados pueden ser vistos por los participantes o no. Una vez que crees tu encuesta con Pollie, no solo podrás compartirla en WhatsApp, sino también en otras apps como Telegram, Facebook, WeChat y hasta en el correo electrónico.

Otra opción interesante que ofrece Pollie es la de permitir a los votantes crear sus propias respuestas en tus encuestas. Además, te deja proteger tus encuestas con contraseña o con un método de verificación. También nos gusta que permita preguntar a los votantes sus datos personales antes de votar para saber quién está votando, pero manteniendo esta información privada. Pollie te mostrará los resultados finales en un gráfico y hasta te permitirá descargarlos en un documento CSV. ¿Acaso no es genial? Pruébala ya.

HandyPolls, otra buena opción para hacer encuestas online

Terminamos con HandyPolls que es una página web donde puedes crear encuestas sencillas para WhatsApp de forma fácil y rápida. Puedes ingresar en esta página desde el dispositivo que prefieras. Una vez dentro, escribe la pregunta de la encuesta en la primera casilla y en las siguientes introduce las opciones a elegir. Antes de crear la encuesta, HandyPolls te permite personalizarla desde la opción Settings, aunque para ello debes regístrate.

En todo caso, en Settings podrás habilitar las respuestas múltiples para la encuesta, seleccionar quién puede ver los resultados (todos, los votantes o solo yo) y quién puede votar (todos, los usuarios registrados o solo las personas con enlace de votación). Tras la configuración, ya podrás crear y compartir tu encuesta por WhatsApp. Como puedes ver, HandyPolls es igual a Polls for WhatsApp, pero con más opciones para personalizar las encuestas. Pincha el siguiente enlace si quieres probar esta app.

Sitio web | HandyPolls

Esas son para nosotros las 5 aplicaciones más fáciles de usar para crear encuestas en WhatsApp. Si quieres recomendarnos otras, puedes hacerlo desde la caja de comentarios.