Cómo usar DragGAN: la IA que puede manipular y hacer mover imágenes

La inteligencia artificial se puede ver como una amenaza, o una ayuda verdadera, gracias a los grandes saltos que ha estado dando últimamente. Muchas personas temen que les arrebaten su oficio. Otras, lo ven como una forma de acelerar sus trabajos, ahorrando tiempo y pudiendo incluso duplicar la producción.

Para estos últimos, quizá la novedad llamada DraGAN sea de interés. Se trata de una nueva IA cuya función es alterar las imágenes, moviendo diferentes partes de ella para cambiar su postura o incluso su propia apariencia. La IA se encarga de hacer este cambio lo más realista posible, ahorrando tiempo y evitándote el engorro de tener que deshacer un trabajo ya hecho para cambiarlo.

June 26, 2023