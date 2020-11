Al igual que Facebook y demás redes sociales, Instagram es extremadamente restrictiva con aquello que considera que puede llegar a tener algún tipo de contenido sexual. Los desnudos, insinuaciones o hasta demostraciones subidas de tono, están terminantemente prohibidas… aunque hay una “zona gris” aceptada por Instagram en la que se pueden subir cierto tipo de desnudos, ¿cuáles? Sigue leyendo que aquí te explicamos todo en detalle.

¿Qué desnudos se pueden mostrar en Instagram?

No todos los desnudos están prohibidos en Instagram, hay ciertas publicaciones que se pueden realizar sin correr el riesgo de ser baneados. De igual forma, el hilo entre publicar algo prohibido y algo permitido es extremadamente fino. Hay usuarios que acataron a rajatabla lo impuesto por Instagram, y de igual forma fueron sancionados. Si no quieres tener problemas, deberías tener en cuenta la lista que te mostramos a continuación. Allí te especificamos cuáles son los desnudos que pueden publicarse en Instagram:

Aquellos desnudos que sean parte de pinturas o bien esculturas .

. Desnudos que conformen algún tipo de obra de arte.

Fotografías que muestren a una madre amamantando a su hijo .

. Imágenes que muestren cicatrices provocadas por algún tipo de intervención quirúrgica.

Si bien Instagram permite mostrar desnudos de este tipo, es necesario tener mucho cuidado. Dentro de esas categorías aceptadas por la red social, hay ciertos puntos que deben ser respetados a raja tabla.

Un claro ejemplo de ello, son las cuentas de centros de estética (cirugías plásticas). Ese tipo de cuentas pueden mostrar desnudos parciales y casi totales, siempre y cuando dentro de dichas imágenes se muestren un antes y un después de cómo ha quedado la parte del cuerpo que está al desnudo.

¿Qué desnudos no se pueden mostrar en Instagram?

Instagram menciona en su página web de Preguntas más frecuentes que la publicación de fotos y vídeos que muestren desnudos están prácticamente prohibidas. Si bien hay excepciones, como las que te mostramos arriba, siempre es mejor no “jugar con fuego”. En otras palabras, los desnudos que no se pueden mostrar en Instagram son estos:

Fotografías o vídeos de nalgas en primer plano (cerca de la cámara).

(cerca de la cámara). Imágenes o vídeos en donde se puedan observar claramente los genitales.

Pezones femeninos . Aquí es necesario hacer una pequeña aclaración, ya que, si bien se puede mostrar a una madre amamantando, Instagram recomienda no mostrar pezones para no sufrir sanciones.

. Aquí es necesario hacer una pequeña aclaración, ya que, si bien se puede mostrar a una madre amamantando, Instagram recomienda no mostrar pezones para no sufrir sanciones. Niños y niñas desnudas o semidesnudas . Aquí no hay ningún tipo de “línea gris”, pues Instagram retira automáticamente las imágenes de menores de edad sin o con poca ropa.

. Aquí no hay ningún tipo de “línea gris”, pues Instagram retira automáticamente las imágenes de menores de edad sin o con poca ropa. Actos sexuales explícitos. Cualquier imagen que muestre a dos o más personas manteniendo una relación íntima, está terminantemente prohibida por la red social.

Si publicaste alguna fotografía o vídeo en la que se incumple algunas de las restricciones mencionadas anteriormente, te recomendamos que elimines el contenido lo más rápido posible para que tu cuenta no sea bloqueada.

Instagram suele avisarle al usuario que cometió la infracción que el contenido ha sido eliminado por incumplir las políticas de uso, pero no siempre lo hace. Hay ocasiones en donde bloquean la cuenta de forma automática y no permiten realizar ningún tipo de descargo. Es por este motivo que desde aquí te recomendamos no subir ningún tipo de desnudo, incluso si el mismo está dentro de la lista de desnudos permitidos por Instagram.