En 2020, Instagram añadió las publicaciones sugeridas al final del feed principal de publicaciones de cada usuario. Desde entonces, después de que terminas de ver las últimas publicaciones de las cuentas que sigues, te aparece un mensaje de “Estás al día” seguido de un feed infinito de publicaciones de cuentas que no sigues, pero que Instagram piensa que podrían gustarte.

Si no te gustan las publicaciones sugeridas tal y como están ahora, tenemos una mala noticia para ti: Instagram ya está probando a mezclar las publicaciones sugeridas con las publicaciones de cuentas que sigues en tu feed principal. Por ello, muchas personas ya están buscando cómo desactivar las publicaciones sugeridas, pero… ¿es posible hacer eso? Enseguida te contamos la verdad.

No puedes desactivar las publicaciones sugeridas de Instagram, pero puedes hacer esto

Por desgracia, no hay forma de desactivar o quitar el panel de publicaciones sugeridas en la aplicación de Instagram. Lo único que te permite hacer esta app es evitarlas tocando en Ver publicaciones anteriores cuando llegas al mensaje de “Estás al día”. Así, podrás seguir viendo las publicaciones de las cuentas que sigues y no las que te sugiere Instagram.

Ahora bien, fuera de la app original de Instagram, sí que hay formas de desactivar las publicaciones sugeridas. Así que, si estás dispuesto a abandonar la app normal de Instagram para deshacerte de estas publicaciones, sigue leyendo.

Usa la aplicación Instagram Lite

Instagram Lite es la aplicación oficial de Instagram para móviles de pocos recursos. Solo pesa 2 MB y está diseñada para ser usada con conexiones 2G. ¿Lo mejor de esta app? Que no tiene la función de publicaciones sugeridas. ¡Ni siquiera tienes que desactivarla! De serie, Instagram Lite no te mostrará publicaciones sugeridas, solo las publicaciones de las cuentas que sigues.

Eso sí, esta versión de Instagram no cuenta con filtros, IGTV ni Tiendas. Además, no es compatible con gestos de navegación y puede funcionar más lento que Instagram normal en móviles con más de 2 GB de RAM. Ten en cuenta eso.

Descargar | Instagram Lite

Abre Instagram en el navegador de tu móvil o PC

La versión web de Instagram tampoco tiene las publicaciones sugeridas. Accedes a esta versión escribiendo “instagram.com” en Chrome o en el navegador que uses en tu móvil o PC.

Usar Instagram de esta manera es muy similar a utilizar Instagram Lite, aunque tiene más limitaciones. Por ejemplo, no te permite ver Reels y no ofrece modo oscuro. Lo bueno es que no ocupa nada de espacio en tu dispositivo.

Acceder | Instagram Web

Utiliza Barinsta, una versión de Instagram de código abierto

Otra versión de la app de Instagram que no te muestra publicaciones sugeridas es Barinsta. Esta versión no es oficial, pero es de código abierto, por lo que puedes confiar plenamente en ella. De hecho, puedes revisar su código en GitHub.

Barinsta es bastante limitada en cuanto a funciones. Si usas Instagram para subir contenido, no te la recomendamos. Pero si solo usas Instagram para ver el contenido de los demás, es genial. No solo elimina las publicaciones sugeridas, sino también los anuncios. Además, impide que Instagram rastree tu actividad en la aplicación.

Descargar | Barinsta

También puedes usar una versión antigua de Instagram

Las publicaciones sugeridas son una función de Instagram que se introdujo con una actualización. Por tanto, si usas una versión desactualizada de Instagram, podrás seguir usando esta red social sin la molestia de las publicaciones sugeridas. Por supuesto, no podrás disfrutar de algunas cosas nuevas como los Reels, pero podrás ver IGTV, Tiendas y hasta algunos filtros.

La versión más nueva de Instagram que no tiene las publicaciones sugeridas es la número 124.0.0.17.473 cuyo APK puedes descargar desde el siguiente enlace:

Descargar | APK de Instagram sin publicaciones sugeridas

¡Esas son todas las opciones! Esperamos que alguna se adapte a tus necesidades y puedas seguir disfrutando de Instagram como a ti te gusta.