¿Quieres verificar tu cuenta de TikTok, pero no sabes si tienes los seguidores suficientes para hacerlo? Normalmente, uno de los requisitos más importantes en las redes sociales es tener cierta cantidad de seguidores, que suele ser bastante elevada para los usuarios promedio. Pero si crees que te sigue la suficiente cantidad de personas para que tu cuenta merezca ser verificada, aquí te guiaremos para que puedas lograrlo.

¿Cuántos seguidores hay que tener para verificar tu TikTok?

La insignia de verificación en TikTok se creó para evitar la suplantación de identidad de personas o marcas muy famosas o conocidas en la red social. Por tanto, si no eres una celebridad, una empresa o alguien con cierta relevancia pública, en teoría no puedes optar para verificar tu cuenta de TikTok.

Ser famoso se puede medir por la cantidad de seguidores que tiene una persona en redes sociales, pero no necesariamente. De hecho, aunque ayuda mucho aparecer en fuentes de noticias y tener mucho engagement, TikTok ha dejado claro en su centro de ayuda que no toma en cuenta tu número de seguidores o de «me gusta» para la verificación. La administración de TikTok considera otros factores para determinar si es realmente necesario verificar tu cuenta o no.

Entonces, respondiendo a la pregunta de cuántos seguidores debo tener para verificar mi cuenta de TikTok, no hay una cantidad definida. Alguien que sea muy famoso o que ocupe un lugar de importancia para la sociedad (como ser el CEO de una empresa muy conocida o tener un cargo político comprobable) puede recibir la verificación de su cuenta de TikTok sin tener ningún seguidor. Sin embargo, si no eres una celebridad fuera de las redes sociales ni ocupas un cargo de relevancia, sí que deberías tener muchos seguidores para ser verificado.

Requisitos para verificar tu cuenta de TikTok

Estos son los requisitos que TikTok te solicita para poder verificar tu cuenta:

Debes haber iniciado sesión en la cuenta al menos una vez en los últimos 6 meses .

. La cuenta debe ser única, auténtica y original . Las cuentas de fandoms, que recopilan clips o que publican contenido de otras cuentas, no son verificables. La cuenta debe representar a una persona, empresa o entidad real. Por cierto, solo puede verificarse una sola cuenta por persona; y en los casos corporativos, se pueden verificar varias cuentas de una misma empresa si son de idiomas diferentes cada una.

. Las cuentas de fandoms, que recopilan clips o que publican contenido de otras cuentas, no son verificables. La cuenta debe representar a una persona, empresa o entidad real. Por cierto, solo puede verificarse una sola cuenta por persona; y en los casos corporativos, se pueden verificar varias cuentas de una misma empresa si son de idiomas diferentes cada una. La cuenta tiene que ser pública y el perfil debe haberse creado al completo con descripción, nombre y foto de perfil. Además, se requiere haber publicado al menos un vídeo (aunque hay casos como el de AuronPlay donde TikTok puede omitir este requisito).

con descripción, nombre y foto de perfil. Además, se requiere haber publicado al menos un vídeo (aunque hay casos como el de AuronPlay donde TikTok puede omitir este requisito). Es necesario que la persona o marca que representa la cuenta aparezca en varias fuentes de noticias fiables . No vale aparecer en medios pagando ni con comunicados de prensa.

. No vale aparecer en medios pagando ni con comunicados de prensa. La cuenta debe tener activa la verificación en dos pasos con un correo electrónico verificado . Es una forma de comprobar que eres el propietario auténtico de la cuenta y que las has protegido contra hackers.

. Es una forma de comprobar que eres el propietario auténtico de la cuenta y que las has protegido contra hackers. Que la cuenta no haya incumplido las normas de la comunidad y los términos del servicio.

Eso sí, que cumplas con los requisitos no quiere decir que recibirás la verificación de inmediato. Solamente podrás solicitarla y será TikTok quien decida si verificarte o no.

¿Se puede verificar una cuenta de TikTok sin ser famoso?

A diferencia de Twitter que permite pagar para tener la insignia de verificado, en TikTok no es posible verificar una cuenta pagando. Por tanto, si no eres nada famoso, es prácticamente imposible que consigas verificar tu cuenta.

Ahora bien, si no te consideras famoso, pero tienes una gran cantidad de seguidores en redes sociales, es posible que TikTok te verifique la cuenta si cumples con los requisitos anteriores. Igualmente, si ocupas un cargo público que no precisamente te da mucha fama, pero te pone en una posición en la que podrías sufrir una suplantación de identidad, también es probable que TikTok acceda a verificar tu cuenta sin importar el número de seguidores.

Te dejamos una guía más completa de cómo verificar tu cuenta de TikTok por si quieres profundizar en este tema.