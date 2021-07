¿Alguna vez te has preguntado si tu móvil es resistente al agua? Y si lo es… ¿Cuál es su nivel de resistencia? ¿Será que solo resiste gotas o puede sumergirse por completo en el agua? Esta información la puedes comprobar viendo el grado de protección IP de tu teléfono que se muestra en su ficha técnica. Pero si te da pereza buscar ese dato, ahora existe una aplicación que puede decírtelo sin complicaciones.

La app en cuestión se llama Water Resistance Tester y no solo te dice si tu móvil tiene un grado de resistencia, sino también si los sellos de tu dispositivo siguen intactos o no. Y es que, aunque tu móvil traiga una gran protección frente al agua de fábrica, esta se desgasta con el paso del tiempo y el uso continuo del smartphone.

Water Resistance Tester: la app que verifica la resistencia al agua de tu teléfono

La app Water Resistance Tester está diseñada para móviles con certificaciones IP67 o IP68. Lo que hace es verificar si aún funcionan bien los sellos del móvil que impiden la entrada de agua en los circuitos internos. Para ello, realiza una prueba haciendo uso del sensor barométrico integrado que suelen traer los smartphones de gama media y alta.

Las mínimas diferencias en presión detectadas por dicho sensor ayudan a comprobar la vida útil de los sellos contra agua del móvil con un grado de precisión variable. La propia app te indica las presiones medidas por si tú mismo quieres verificar algo.

Water Resistance Tester solo pesa unos 3 MB, es gratis y no requiere permisos, así que descárgala sin miedo. Tiene anuncios, pero no son muy molestos y puedes quitarlos con un pago si quieres.

Cómo comprobar la resistencia al agua de tu móvil Android con Water Resistance Tester

Para iniciar una prueba con esta aplicación debes hacer lo siguiente:

Si tu móvil tiene una funda, quítasela.

Abre la aplicación Water Resistance Tester .

. Deja tu móvil solo sobre una mesa, sin moverlo, durante un momento.

sobre una mesa, sin moverlo, durante un momento. Luego, coloca dos dedos a la vez sobre la pantalla (sobre los iconos de huellas dactilares) haciendo un poco de presión.

(sobre los iconos de huellas dactilares) haciendo un poco de presión. Tras medir la diferencia de presión de tu móvil entre ambas situaciones (al estar solo y al tocarlo), la app te dará un resultado en forma de icono: Check verde : te indica que tu móvil aún es resistente al agua y los sellos están en buenas condiciones. X : quiere decir que los sellos están desgastados y tu teléfono ha perdido cierta resistencia al agua. Signo de exclamación : significa que tu dispositivo no tiene resistencia al agua o grado de protección IP.



Aunque la app no es 100% precisa y sus resultados no convencerán a ninguna empresa al reclamar una garantía, muchos usuarios en Google Play Store han comentado que sus mediciones son acertadas. Señalan que los teléfonos sin IP de fábrica devuelven un resultado negativo, y los que tenían protección pero sufrieron una reparación de pantalla obtienen el resultado de que los sellos ya no son funcionales.

Eso sí, no te recomendamos que metas tu móvil en el agua solo porque esta aplicación te dice que sus sellos están bien, sobre todo si es viejo. Lo ideal sería usar Water Resistance Tester en situaciones donde necesites verificar la vida útil de un dispositivo, como al comprar un móvil usado.

Si descubres con esta app que tu móvil no es tan resistente como pensabas, no te preocupes. Mira este artículo con los 10 móviles Android más resistentes que puedes comprar.