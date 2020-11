Si bien esta información ya había sido anunciada hace un par de meses, la red social Instagram finalmente ha tomado coraje y ha decidido lanzar esta nueva sección en la que se pueden observar consejos y recomendaciones. Denominadas como Guías, los usuarios podrán encontrar información que provienen de distintas fuentes, figuras públicas e influencers sin salir de Instagram.

¿Cómo funcionan las nuevas Guías de Instagram?

El funcionamiento de estas Guías es bastante simple de entender. Aquellas cuentas que cumplan con los requisitos mínimos, podrán redactar artículos con fotos, textos y vídeos para que los mismos se muestren dentro de la plataforma.

En pocas palabras, Instagram quiere que sus usuarios no salgan de la red social para leer noticias, reseñas o blogs personales, pues no le es para nada beneficioso. Permitiéndoles a influencers y a canales oficiales de noticias publicar artículos de interés dentro de la propia red social, Instagram simplifica y mucho la forma en la que los creadores de contenido pueden mantener informados a sus seguidores.

¿Quieres pueden usar las Guías de Instagram?

Al tratarse de nada más ni nada menos que una sección del tipo blogs, cualquier usuario que esté registrado en Instagram puede acceder a la nueva función llamada Guías. En otras palabras, el único requisito es tener creada una cuenta dentro de la red social, cuenta que sí o sí debe estar conectada con Facebook para que se puedan usar las Guías (requisito que podría llegar a cambiar).

Si no encuentras esta nueva sección, no te preocupes, puede que no haya llegado aún a tu país. Instagram ha mencionado que el despliegue de esta sección en todo el mundo llevará un par de semanas. Además, es necesario contar con la última versión de la app instalada en el móvil, ya que de lo contrario esta sección no se podrá hallar en la red social.

¿Para qué sirven las Guías de Instagram?

Los usos que se le pueden dar a estas Guías de Instagram son diversos: publicar noticias, escribir reseñas sobre productos, informar sobre algún cambio en una cuenta de Instagram, etc. Al tratarse de una sección que permite desarrollar temas de forma más extensa, la mayoría de los creadores de contenido podrán utilizar esta nueva herramienta como una especie de blog personal, algo que venía siendo pedido por la comunidad desde hace mucho tiempo.

Eso sí, de momento esta sección tiene ciertas limitaciones. Solo puede usarse esta función para publicar contenidos relacionados con el bienestar personal, productos y lugares. Se espera que Instagram añada más opciones para publicar otro tipo de guías en el correr de los meses.

Sin mucho más que añadir al respecto, si no logras hallar esta nueva sección, deberás descargar Instagram beta. En dicha versión se suelen añadir nuevas funciones antes de que lleguen a la versión final.