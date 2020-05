Instagram ha añadido una nueva e interesante característica durante esta pandemia del coronavirus. Sin duda alguna, la red social se mantiene en constante evolución para velar por la salud de sus usuarios. Y en esta oportunidad han lanzado las Guías de Instagram, un lugar para compartir consejos de bienestar.

Esta función les permitirá a los creadores compartir consejos, recomendaciones e imágenes interesantes sobre temas concretos en un solo lugar. Por el momento solo será una función destinada a contenidos relacionados con el bienestar, pero probablemente evolucionará con el pasar del tiempo y se podrán crear guías de otros temas como tecnología, cine, cultura y demás.

Starting today, you can check out Guides – a new way to discover recommendations on Instagram.

We know people are struggling due to COVID-19, so the first Guides focus on wellness content from respected organizations and creators.

Find out more: https://t.co/nade33EfoM pic.twitter.com/AgivMXB1vk

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) May 18, 2020