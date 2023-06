Ha habido muchas especulaciones al respecto, pero finalmente ya sabemos cómo ordena Instagram las publicaciones con su algoritmo. La explicación la hizo el director de Instagram Adam Monseri en una entrada del blog de Instagram.

En cuanto al cómo ordena Instagram las publicaciones, Monseri explica que Instagram no tiene un solo algoritmo que se encargue de clasificar todo el contenido publicado, sino que tiene varios algoritmos que controlan cada sección de lo que se publica en la aplicación (historias, feed, reels y la sección de explorar) y cada uno tiene diferencias en su funcionamiento.

“Cada parte de la aplicación (feed, historias, explora, reels, Buscar y más) utiliza su propio algoritmo a la medida de cómo lo usa la gente. La gente tiende a buscar a sus amigos más cercanos en historias, usa explora para descubrir nuevos creadores de contenidos y busca los más entretenidos en reels. Clasificamos las cosas de manera diferente en estas diferentes partes de la aplicación, y hemos añadido funciones y controles como amigos cercanos, favoritos y a quien seguir para que puedas personalizar tu experiencia”.

Cómo ordena Instagram las publicaciones en tu feed

El funcionamiento del algoritmo que controla las publicaciones que te aparecen en el feed es relativamente sencillo. De acuerdo lo explicado por Monseri este algoritmo no solo muestra las publicaciones recientes de las cuentas que sigues, sino también las publicaciones de las cuentas que no sigues y que podrían ser de tu interés, además de los anuncios.

Esto lo determina el algoritmo basándose en las cuentas que has seguido, las publicaciones a las que le has dejado tu like y a las cuentas con las que has tenido interacciones recientemente. Eso sí, el algoritmo que controla el feed de Instagram intenta mantener cierto equilibrio entre las publicaciones de las cuentas seguidas y de las que te recomienda.

El algoritmo también toma en cuenta si le has dado like a más fotos que a vídeos. Así que entre más likes le hayas dado a publicaciones con fotos más fotos te mostrará y lo mismo sucederá si le has dado más likes a vídeos. El algoritmo también toma en cuenta los siguientes detalles de las publicaciones que te muestra:

Tu actividad: Se refiere a las publicaciones a las que le has dado like, le has dejado comentarios o las que compartiste al igual que aquellas que has guardado. Esta información permite que el algoritmo genere un perfil de tus gustos.

Información de la publicación: En este apartado se considera su número de likes, de comentarios y de veces que ha sido compartida la publicación en cuestión. Además, se considera también su fecha de publicación, la ubicación de la cuenta que lo ha publicado y si el contenido va acorde con tus gustos.

Información sobre la persona que hizo la publicación: Esta información se refiere a cuantas veces el resto de los usuarios han interactuado con esa cuenta recientemente. De este modo, el algoritmo determina que tan interesante puede ser lo que publica esa persona para ti.

Su historial de interacciones con otras cuentas: Si has tenido interacciones reiteradas con un grupo de usuarios en específico es algo que el algoritmo tomará en cuenta a la hora de decidir lo que va a colocar en tu feed. De hecho, no te sorprendas si vez muy seguido las publicaciones de cuentas a las que le has dejado un comentario o un like recientemente.

Existen muchos otros factores que se consideran. Por ejemplo, el algoritmo procura no mostrar demasiadas publicaciones de aquellas cuentas a las que has comentado y también oculta aquellas publicaciones que puedan violar las normas de Instagram.

El funcionamiento del algoritmo que te muestra las historias de Instagram

En el caso de las historias el algoritmo funciona de forma similar, con la diferencia que solo se limita a aquellas personas a las que sigues, así como los anuncios. Los criterios con los que el algoritmo de Instagram suele organizar las historias que te muestra son los siguientes:

Cuantas historias vez de una cuenta en particular: Cuanto mayor sea el número de veces que suelas ver las historias de una cuenta en particular mayor será la frecuencia con la que verás las nuevas historias de ese usuario entre las primeras.

Las interacciones con las historias: Aquí se presta especial atención no solo a las cuentas cuyas historias buscas ver con más frecuencia, sino también a las que le has dejado likes o les has escrito por mensaje directo.

Aquí se presta especial atención no solo a las cuentas cuyas historias buscas ver con más frecuencia, sino también a las que le has dejado likes o les has escrito por mensaje directo. La cercanía: El algoritmo que controla las historias de Instagram también tiene en consideración si la cuenta que publica esa historia es cercana a ti bien sea por ser familiar tuyo o si se trata de un amigo cercano a ti.

¿Y cómo ordena Instagram las publicaciones en la sección de explorar?

Explorar es una sección diseñada para ayudar a los usuarios a descubrir contenido nuevo que nunca habían visto antes. En la misma se pueden ver recomendaciones de fotos y vídeos de cuentas que no sigues.

A diferencia del feed o de las historias, el algoritmo de la sección para explorar contenido nuevo funciona creando un perfil basado en aquellas publicaciones a las que en el pasado le has dado like, has comentado, compartido o guardado en tu cuenta.

Cuando el algoritmo ha ubicado un grupo de publicaciones que te puedan interesar las coloca en dicha sección y los criterios que toma en cuenta el algoritmo para decidir cuáles son las publicaciones que te mostrará son los siguientes:

Información del post: Aquí se toma en cuenta el número de likes que tiene un post, así como la cantidad de comentarios y el número de veces que ha sido compartido y guardado. Puede que suene muy parecido a los criterios para el feed, pero en la sección de explorar esto tiene mucho más peso.

La actividad que has tenido en la sección de explorar: Si al ingresar a dicha sección interactúas con un tipo en particular de contenido el algoritmo te mostrará más contenido similar a ese.

Si al ingresar a dicha sección interactúas con un tipo en particular de contenido el algoritmo te mostrará más contenido similar a ese. Si has tenido interacciones con quien lo ha publicado: En la sección de explorar también puedes encontrar publicaciones que fueron compartidas por personas a las que no sigues, pero con las que has tenido interacciones en el pasado. El algoritmo considera esas interacciones pasadas a la hora de decidir las publicaciones que te enseña.

Información sobre quien hizo la publicación: Sumado a todo lo ya mencionado, cuanta más grande sea la popularidad de la cuenta que hizo esa publicación más probabilidades tienes de encontrarla en dicha sección. Para esto se toma en cuenta la cantidad de interacciones que ha tenido ese usuario con otros en las últimas semanas.

Cómo funciona el algoritmo de los reels de Instagram

Su funcionamiento es muy parecido al que controla las publicaciones que vez en la sección de explorar, ya que la mayoría de los reels que sueles ver son de cuentas a las que no sigues. Además, los reels te aparecen también en función de tus gustos e intereses. Sin embargo, tienen una particularidad que no tienen el resto de las secciones de Instagram.

Resulta que a cada usuario se le hace una breve encuesta para saber si un reel en particular le ha gustado. De este modo, el algoritmo define mejor los gustos de cada usuario y tiene una idea más definida de los reels que debe mostrarle a cada usuario.

Los reels que te muestra Instagram no solo son los reels que más posibilidades tienen de gustarte como para verlos de inicio a fin, sino aquellos que puedes llegar a compartir con otros usuarios.

El algoritmo también te mostrará aquellos reels que tengan una pista de audio que sea de tu agrado de modo que llegues a animarte a crear y publicar un reel con ese mismo audio. Además de estas señales, otras que también son tomadas en cuenta por el algoritmo son las siguientes:

Tu actividad: Lo primero que toma en cuenta el algoritmo de Instagram son los reels a los que le has dado like, comentado, compartido y guardado. De este modo, te mostrará reels que son similares a los que te han gustado.

Tu historial de interacciones con quien ha publicado ese reel: Al igual que lo que sucede con la sección de explorar, el algoritmo de los reels te muestra aquellos reels que fueron publicados por usuarios que no sigues, pero con las que has tenido interacciones en el pasado.

Información del reel: Algo que también es tomado en cuenta por el algoritmo de Instagram es el contenido del reel, además de la pista de audio que usa y su nivel de popularidad entre los usuarios.

Algo que también es tomado en cuenta por el algoritmo de Instagram es el contenido del reel, además de la pista de audio que usa y su nivel de popularidad entre los usuarios. Información de la cuenta que ha publicado ese reel: Finalmente, el algoritmo que te muestra los reels de Instagram también considera la popularidad de la cuenta que publicó el mismo. Una de las cosas que más tiene en cuenta es su número de seguidores y su cantidad de interacciones.

Ahora que ya sabes cómo ordena Instagram las publicaciones de los reels, las historias, el feed y la sección de explorar revisa estos consejos para evitar que hackeen tu Facebook y tu Instagram también te recomendamos esta publicación donde sabrás si hay una manera de saber si alguien te ha borrado de su lista de mejores amigos.