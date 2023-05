Como ya sabrás, Instagram cuenta con una función llamada close friends o mejores amigos, que te permite crear una lista de usuarios con los que podrás compartir contenido exclusivo. Cuando alguien crea una lista de mejores amigos en Instagram, puede compartir alguna nota, historia e incluso, realizar trasmisiones en vivo que únicamente podrán ver los miembros de la lista.

Pero entonces, ¿qué pasa si antes solías ver estas publicaciones de mejores amigos y luego ya no? ¿Significa eso que te han eliminado de la lista? A continuación, te explicaremos cómo puedes saber si ya no estás en un grupo de mejores amigos en Instagram.

Cómo saber si estás en mejores amigos en Instagram

Primero que nada, es importante recalcar cuáles son las señales que te indican que efectivamente estás dentro de la lista de mejores amigos de alguien, ya que, Instagram no te indica cuando algún usuario te ha agregado a su lista.

La única manera de saber si alguien te ha agregado a su lista de mejores amigos es si te aparece alguna historia encerrada centro de un círculo verde. Las historias de mejores amigos, en lugar de estar encerradas en un círculo con la paleta de colores característica de Instagram, aparece con un color verde. Si ves alguna historia con este color, significa que la persona que la ha subido te ha incluido en sus mejores amigos.

Cómo saber si te han eliminado de mejores amigos en Instagram

Así como Instagram no cuenta con algún método para notificarles a sus usuarios que han sido incluidos en la lista de mejores amigos de alguien, tampoco cuenta con algún aviso para indicar que los han eliminado. Por lo que, saber si ya no estás en los mejores amigos puede que no sea tan sencillo como revisar las notificaciones de la app.

Una vez dicho eso, parece que la manera más efectiva de conocer si alguien te ha eliminado de sus mejores amigos es consultándolo con alguna persona que también haya sido incluida en la lista.

Si al preguntarle a alguien que también estaba en los mejores amigos, confirmas que no se ha subido contenido exclusivo, es posible que solo se trate de una racha de inactividad. Pero si, por el contrario, te confirman que se ha subido contenido a mejores amigos, pero a ti no te aparece, entonces efectivamente habrás sido excluido. De igual manera, otra posible opción es preguntárselo directamente a la persona que creó la lista.