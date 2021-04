Si recientemente viste una tendencia en TikTok en donde los usuarios muestran cómo se verían si fuesen gordos, y quieres saber cómo hacerlo, has llegado al lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar cómo hacerte gordo con el nuevo filtro que ha añadido FaceApp a su aplicación.

¿Cómo hacerte gordo con el filtro de FaceApp?

Antes de que te mostremos todos los pasos que tienes que llevar a cabo para poder añadirle algunos kilos de más a tu cara, es imprescindible que cuentes con la aplicación instalada en tu dispositivo móvil Android. Si aún no la tienes, puedes descargar FaceApp pinchando aquí.

Por otro lado, si ya cuentas con la app instalada, deberás seguir el tutorial que te mostramos a continuación para que puedas hacerte gordo en un abrir y cerrar de ojos:

Abre la aplicación FaceApp desde tu dispositivo móvil Android.

desde tu dispositivo móvil Android. Por consiguiente, deberás pinchar en Cámara o en Galería , la elección dependerá de si quieres tomarte una selfie, o bien si deseas elegir una imagen desde la galería de imágenes de tu móvil.

, la elección dependerá de si quieres tomarte una selfie, o bien si deseas elegir una imagen desde la galería de imágenes de tu móvil. Pincha en Permitir para que FaceApp tenga acceso a tu cámara y a tu galería de fotos.

para que FaceApp tenga acceso a tu cámara y a tu galería de fotos. Sácate una selfie o selecciona una imagen desde tu galería de imágenes (el rostro debe verse correctamente).

Por consiguiente, tendrás que pinchar en la opción que dice “Tamaños”.

Pincha en Cara grande .

. En segundos, FaceApp hará tu cara un poco más gorda. Puedes guardar la foto en tu móvil pinchando en Aplicar y luego en Guardar.

Cabe destacar que puedes usar la foto que has guardado en cualquier red social. Eso sí, te recomendamos no aplicarle ningún filtro más, ya que el efecto que has conseguido podría no notarse al momento de crear un vídeo en TikTok, subir la foto a Instagram, Facebook u otra red social.