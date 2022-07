No cabe duda de que encontrar música nueva es muy satisfactorio, ya sea una canción o un artista que te llame la atención. Sin embargo, suele ser complicado, dado que puedes caer en la rutina de escuchar las mismas canciones.

Esto deja de ser difícil cuando cuentas con aplicaciones que te facilitan esta tarea, ofreciendo canciones que pueden gustarte. Algunas de las más conocidas son Spotify y Apple Music.

Para salir un poco de esta costumbre, te presentaré en esta oportunidad las mejores 7 aplicaciones para encontrar música nueva. ¡No te arrepentirás!

Indie Shuffle: la mejor para encontrar contenido nuevo

Puede ocurrir que las aplicaciones que utilizas con frecuencia te ofrezcan canciones que van acorde con tus preferencias o gustos. El problema de esto comienza cuando estas aplicaciones dejan de ofrecer contenido nuevo.

Gracias al avance de las aplicaciones, Indie Shuffle se encarga de brindarte música nueva constantemente de artistas independientes, para que descubras nuevos géneros que, tal vez, no sabías que te gustaban.

Esta aplicación se ocupa de navegar en listas de reproducción que otras personas han creado, con la finalidad de que siempre tengas a la mano canciones de artistas que normalmente no escuchas.

Por otro lado, puedes encontrar las últimas canciones de los cantantes que quieras, utilizando etiquetas para determinar si te gustan. Todo esto, para que la aplicación te muestre más canciones que puedan ser de tu preferencia.

Pandora: la mejor plataforma de transmisión de radio

Pandora es una de las más populares dentro de la Play Store. Esto se debe a que a diferencia del resto de las aplicaciones de transmisión de música, esta es una plataforma de radio.

Por lo tanto, el único propósito que tiene Pandora como aplicación es que las estaciones de radio no sean olvidadas. En ella, buscar un artista o un género musical que te guste no es complicado. Además, podrás marcarlo como favorito.

Posteriormente, cuando abras la aplicación, tendrás la oportunidad de navegar en todas las estaciones de radio que hayas agregado al apartado “Mi colección”. Otra opción que te ofrece la aplicación es entrar en “Para ti” para encontrar las canciones más sonadas en la plataforma según tus gustos.

Además, Pandora te da la posibilidad de encontrar artistas en ascenso y estaciones enumeradas por género musical.

Discz Música: la aplicación conocida como “Tinder musical”

Como dice el título, esta aplicación es conocida como el “Tinder musical”, ya que siempre podrás clasificar nuevas canciones con la función de deslizar hacia la izquierda si no te gustan, o hacia la derecha si te gustan.

Luego, la aplicación guardará las canciones que más te gustaron, y a partir de ahí, podrás crear listas de reproducción y encontrar más cantantes basados en esos gustos.

De igual forma, puedes entrar en la sección “Descubrir” e importar tu historial desde Spotify.

Sound Hound: la aplicación perfecta para reconocer canciones que no recuerdas

Esta aplicación se lleva muchas estrellas y buenas reseñas por permitir la identificación de canciones por medio de la voz. Es decir, si presionas el botón naranja que aparece en la pantalla, podrás cantar o tararear una canción para que conozcas el nombre de la misma.

La aplicación funciona de forma muy parecida a Shazam, ya que puedes colocar un pequeño fragmento de la canción y ella se encargará de descubrir su nombre junto con el cantante. Después, podrás decidir si agregas dicha canción a tu lista de reproducción.

La función más destacada de esta aplicación es que vas a poder ver otras listas de reproducción en caso de no tener una lista propia.

SoundCloud: la aplicación para descubrir artistas nuevos

Entre las 7 mejores aplicaciones para encontrar música nueva, se encuentra SoundCloud, la cual permite que te grabes cantando, para después publicar la grabación en la plataforma y que otras personas te escuchen. Es por ello que es perfecta para conocer nuevos artistas, y dejar un poco de lado las canciones populares.

En ella, podrás buscar música nueva, o encontrar listas de reproducción para ver si alguna canción te gusta. De igual forma, verás las 50 pistas más reproducidas de la plataforma.

No obstante, muchas personas no saben que ya existe una aplicación y siguen entrando a la página web para utilizarla.

ReverbNation Discover: la aplicación que ofrece géneros musicales mezclados

¡Así como lo lees! En esta aplicación, podrás encontrar una canción de R&B, rock, country, alternativa y muchas más sin un orden en específico, ya que mezcla todos los géneros musicales en una misma lista de reproducción.

Cuando descargues la aplicación, podrás seleccionar tus géneros favoritos (puedes cambiarlos en el futuro) y luego, la aplicación se encargará de enviarte canciones que encajan perfecto con tus preferencias.

Este tipo de dinámicas te ayudará a descubrir música nueva y también, conocer nuevos gustos por algún género.

Tikify: la aplicación que te permite encontrar cualquier tema musical

Lo que hace especial a Tikify es que se encarga de revisar tus artistas favoritos con el fin de verificar si hay lanzamientos nuevos. Esto evitará que te pierdas nuevas canciones de tus artistas.

Por otro lado, puedes ordenarle a la aplicación la búsqueda de colaboraciones, remixes, álbumes y mucho más, ya que se encarga de relacionar a varios artistas a la vez.

Actualmente, es una aplicación que solo se encuentra disponible para dispositivos Android. Los usuarios con dispositivos iOS deberán utilizar otras aplicaciones que le permitan realizar esta función.

¡Ahora sí! Llegamos al final de este artículo, el cual tiene como finalidad enseñarte las 7 mejores aplicaciones para encontrar música nueva. Es muy importante que sepas queno está mal atraparte con los mismos artistas o canciones que te gusten mucho. No obstante, encontrar canciones que no habías escuchado antes y que te terminen gustando, es muy grato.

Por lo tanto, te recomendamos que abras tu mente y corazón a eso que escuchan tus oídos, ya que esto te ayudará a ampliar tus conocimientos musicales, y quizás, a despertar nuevos gustos que no sabías que tenías.

¡Comienza hoy, conoce nuevos artistas!