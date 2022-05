Hace solo unos días, estaba navegando en Internet y escuchando canciones. Lo típico. De repente se reprodujo una canción que amé y pensé en que debería descargarla. Sin embargo, después de pelearme con esa tarea por 30 minutos, me di cuenta de que no es fácil descargar contenido online en tu teléfono Android. Por ello, empecé a buscar una solución y me topé con el APK de Snaptube. En este artículo te contaré mi experiencia al respecto.

Si eres como yo, tal vez quieras guardar algunos vídeos y archivos de música en tu teléfono para reproducirlos sin conexión. Esto significa que mientras manejas por la autopista hacia tu destino, no necesitas parar la música debido a problemas de conexión. Y es que el contenido está en tu teléfono y puedes seguir escuchándolo.

Por esta razón, tiendo a descargar muchos archivos en mi teléfono Android. El APK de Snaptube me ha ayudado a descargar archivos de vídeo y audio sin ningún problema. Vamos a ver cómo hacerlo.

Funciones de Snaptube que vas a amar

Snaptube es una app de descarga de vídeo y MP3. Es gratis y no necesitas iniciar sesión una vez que la app está en tu teléfono. Solo descárgala y empieza a utilizarla.

Estas son algunas funciones de Snaptube que encuentro interesante:

Cada vez que quiero puedo convertir un vídeo en MP3 y descargar solo su parte de audio. Esto es muy simple, solo pegas el enlace del vídeo y lo descargas como MP3.

Algunas veces, no tengo suficiente espacio para un vídeo largo, así que reduzco el tamaño y la calidad un poco para que se ajuste a mi teléfono. Las opciones de resolución son 360p, 720p, 2K, 4K , etc.

Usualmente, me gusta trabajar en otras apps mientras uso Snaptube, como responder a un correo electrónico. Para ello, solo salgo de la app y se activa el modo picture-in-picture , lo que significa que el reproductor no se detiene.

Por último, por la noche, mis ojos no se cansan porque Snaptube activa el modo nocturno, el cual es calmante.

Hasta ahora he descargado cientos de archivos de música y vídeo desde Snaptube sin experimentar ninguna limitación de descargas.

Descargar Snaptube: APK de la última versión

Ahora bien, si quieres descargar Snaptube para usarlo en tu móvil, vamos a descubrir cómo hacerlo:

Paso 1: descarga la app

En tu teléfono Android, ve al navegador y visita la app del sitio web. En la página de inicio, selecciona Descargar Snaptube.

En unos minutos, el APK de Snaptube se descargará. Baja la barra de notificaciones y da clic en el archivo para instalarlo en tu teléfono.

Inicialmente, es probable que no puedas instalar Snaptube porque tienes deshabilitada la instalación de apps desde fuentes externas o desconocidas en tus Configuraciones. Tienes que habilitarlas, primero desde las Configuraciones de Seguridad de tu teléfono Android.

Paso 2: copia la URL

Después de esto, cuando encuentres un vídeo en cualquier lugar de Internet, da clic derecho y copia la URL del vídeo. Es decir, su dirección o enlace.

Paso 3: pega la URL

Lleva la URL de arriba a Snaptube y pégala en su barra de búsqueda. Cuando presiones en buscar, obtendrás las opciones. Abre estos vídeos en el reproductor y comprueba que sea el mismo vídeo.

También puedes buscar directamente en Snaptube y escuchar el contenido en la plataforma sin la URL. Snaptube tiene muchas integraciones, puede extraer mucho contenido de plataformas diferentes.

Paso 4: pincha en Descargar

Si encuentras el vídeo que estabas buscando, da clic en Descargar. Desde las opciones, selecciona la resolución, como 4K, y presiona en Descargar.

Accede a estos archivos en la carpeta de Descargas o desde «Mis Archivos». También puedes añadir estos archivos a tu reproductor de medios favorito, como VLC.

Mi experiencia con esta app fue simplemente increíble. No es difícil de usar, la aplicación es amigable y me ha ayudado a descargar muchísimos vídeos y música.

Si quieres saber más acerca de la app o sus funciones, debes echarle un vistazo al sitio web y ver cómo funciona la app. Es posible revisar tutoriales y guía relacionadas con la app para entenderla mejor.