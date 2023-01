Aunque la navegación en modo incógnito es algo que lleva años existiendo en Google Chrome, ciertamente no es tan segura como la pintan. Y no, no hablamos de las huellas que dejas al navegar usando estas pestañas, sino de algo tan simple como su visibilidad: cualquiera con acceso a tu móvil puede ver lo que haces en las pestañas de incógnito.

Por suerte, recientemente Google añadió una funcionalidad que permite bloquear la visibilidad de estas pestañas en Chrome, y acaba de llevarla a la versión móvil. Google Chrome ya tiene pestañas de incógnito protegidas en Android e iOS, y nosotros te enseñaremos cómo usarlas.

¿Qué son las pestañas de incógnito protegidas de Google Chrome?

Como mencionamos arriba, durante mucho tiempo cualquier persona que cogiese tu móvil podía ver tus pestañas de incógnito en Google Chrome. La visibilidad era total, cuando se supone que este tipo de pestañas son justamente para proteger tu privacidad (aunque fundamentalmente en la red).

Google se dio cuenta de que esto era un problema y decidió añadir una nueva opción de seguridad para el modo incógnito de Google Chrome: las pestañas protegidas. ¿Qué es lo que hace? Te permite bloquear las pestañas de incógnito que tengas abiertas en Chrome con una contraseña, PIN, huella o hasta con tu rostro (datos biométricos).

Cuando la protección está habilitada, las pestañas de incógnito se bloquearán al dejar de usarlas y obligatoriamente tendrás que desbloquearlas primero para volverlas a usar. Es una característica de seguridad bastante simple, pero realmente muy útil para cuidar tu privacidad.

Además, la buena noticia es que ya se está implementando en Google Chrome para Android e iOS, así que en los próximos días podrás probarla. De momento, no sabemos nada sobre esta actualización en la versión de Chrome para ordenadores, pero probablemente llegará en breve.

Cómo proteger tus pestañas de incógnito en Google Chrome contra mirones

Ya te contamos de qué va esta nueva característica y ahora te diremos cómo habilitarla. Lo único que tienes que hacer para activar la protección de las pestañas de incógnito en Google Chrome es lo siguiente:

Abre Google Chrome. Presiona sobre el icono de los tres puntos en vertical (esquina superior derecha). Entra a los ajustes de Chrome. Ve a submenú «Privacidad y seguridad». Habilita la opción «Bloquear las pestañas de incógnito al salir de Chrome».

Una vez hecho esto, cuando quieras revisar una pestaña de incógnito que tuvieses abierta antes en Google Chrome, tendrás que desbloquearla. ¿Cómo? Introduciendo tu mismo patrón, contraseña o PIN de desbloqueo que en el resto de tu móvil, o bien a través de tus datos biométricos (huella o rostro).

Que sea el mismo método de desbloqueo de tu móvil no nos parece lo más acertado, pues lo ideal sería que pudieses configurar uno diferente si lo deseas. Sin embargo, es un paso adelante en cuanto a privacidad y apenas se está implementando, así que hay margen de mejora.

Por cierto, si pasan los días y todavía no recibes la actualización de Chrome que habilita esta característica, hay una forma de forzarla: las flags de Google Chrome. De hecho, tenemos un artículo donde te explicamos paso a paso cómo habilitar esta función desde el modo experimental.