Desde que llegó al mercado, ChatGPT se ha convertido en la inteligencia artificial por excelencia. El chatbot de OpenAI fue el responsable del boom de las IA a finales del año pasado con la primera versión pública de ChatGPT. Desde entonces, este modelo de lenguaje no ha parado de mejorar, alcanzando la poderosa versión GPT-4 que conocemos en la actualidad.

Pues bien, a principios de este año OpenAI lanzó la primera versión de pago de esta inteligencia artificial. Estamos hablando de la suscripción ChatGPT Plus que, por 20 € al mes, te permite disfrutar del chatbot en su versión GPT-4 sin casi tiempos de espera y con acceso prioritario respecto a los usuarios de la versión gratuita.

Y ahora, OpenAI acaba de presentar ChatGPT Enterprise, otra suscripción de la inteligencia artificial diseñada para empresas… ¿Es muy diferente a la versión de pago que ya existía? Acompáñanos a descubrirlo.

ChatGPT Enterprise: ¿cuáles son las diferencias con la versión gratuita y con la suscripción ChatGPT Plus?

A través de un comunicado en web oficial, OpenAI ha anunciado ChatGPT Enterprise, una suscripción para empresas de la que, de momento, no se ha revelado su precio. Ahora bien, lo que sí se ha confirmado son las ventajas que ofrece esta nueva versión. Y es, aunque muchos pensarán que es lo mismo que ChatGPT Plus, la realidad es que sí trae beneficios y herramientas adicionales para que las empresas puedan explotar al máximo el potencial de la IA.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que ChatGPT Enterprise ofrece lo mismo que ya incluía la suscripción Plus: GPT-4, herramienta de análisis de datos avanzados, plugins y acceso a las funciones en desarrollo. Sin embargo, suma nuevas ventajas como una velocidad de respuesta más rápida e ilimitada (ChatGPT Plus tiene un límite de 50 solicitudes cada tres horas).

Otra de las diferencias es que la versión empresarial permite entradas más largas de archivos o textos de hasta 32000 tokens (unas 24000 palabras), es decir, procesa entradas cuatro veces más largas que ChatGPT Plus. Además, no tiene un límite de uso para la herramienta de análisis de datos y OpenAI promete que los datos de la empresa no serán utilizados para entrenar la IA. También cuenta con otros beneficios útiles para programadores como plantillas, consolas dedicadas y créditos para la API.

