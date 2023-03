Aunque se desligó de la compañía en noviembre de 2021, Jack Dorsey ha sido uno de los críticos más duros de la era Elon Musk de Twitter. Sin embargo, no es lo único a lo que se ha dedicado el cofundador y ex-CEO de la empresa.

Luego de su renuncia Dorsey se tomó un pequeño descanso, pero poco después retomó el trabajo en un proyecto que lleva varios años de desarrollo. Ya sabíamos cómo se llamaba, pero hoy podemos decir que finalmente es una realidad. Así es Bluesky: la red social descentralizada que competirá contra Twitter de ahora en adelante.

El creador de Twitter compite contra su creación, aunque replica demasiadas ideas

Aunque se anunció en 2019, hasta ahora no se habían revelado demasiados detalles sobre BlueSky. La nueva red social desarrollada por Dorsey ya tenía una página web que podías consultar a través de tu navegador favorito. No obstante, no ofrecía demasiada información sobre el proyecto (ni siquiera en el apartado del blog).

La web sigue siendo bastante escueta, pero recientemente sufrió una pequeña modificación que lo cambia todo: ahora hay un enlace que lleva a la AppStore de Apple. Una vez ahí, puedes registrarte en la lista de espera de BlueSky para iOS y que la compañía te envíe un código de invitación para crear una cuenta. ¿Qué significa esto? Que la aplicación móvil es una realidad, se está probando como una beta privada y el lanzamiento de esta red social podría estar más cerca de lo que creemos.

Oficialmente, BlueSky no ha revelado ninguna imagen de cómo será su aplicación móvil. No obstante, algunos usuarios que ya accedieron a la beta privada han filtrado capturas de pantalla, que no son otras que las que dejamos arriba.

Como puedes ver, el diseño es muy similar al de Twitter, aunque en versiones más antiguas. La interfaz se divide en pestañas y puedes comentar, dar ‘me gusta’ y hacer ‘retweet’ (?) a las publicaciones. Asimismo, hay una captura que revela cómo se ven los perfiles de los usuarios y ¡sorpresa! Es casi idéntico a lo que nos muestra Twitter: imagen de perfil, una imagen de cabecera, nombre, usuario, biografía y otros datos de la cuenta.

También se filtró una captura del menú de ajustes de BlueSky y la pantalla de inicio de sesión. En ambos casos no hay nada interesante, aunque la pantalla de bienvenida es bastante tosca.

BlueSky todavía tiene mucho camino por recorrer, especialmente si quiere derrocar a Twitter

Aunque las imágenes filtradas pueden llegar a decepcionarte, hay algo que debes entender: queda mucho por ver de esta aplicación, que además sigue en periodo beta. Por tanto, todavía pueden darse un montón de cambios antes del lanzamiento de la app estable. Ojo, y no hablamos únicamente de cambios en la interfaz, sino en todo el proyecto.

Tomando en cuenta esto, aún no se puede decir si BlueSky será capaz de competir contra Twitter una vez se lance públicamente. Aparte, resulta que la app del pajarito no es su única contendiente, ya que BlueSky tendrá que enfrentarse a otro rival en su propio terreno: Mastodon, otro rival de Twitter que es descentralizado (y de código abierto).

Veremos cómo avanza todo esto, pero mientras tanto cuéntanos lo que piensas sobre BlueSky en los comentarios.