Si aún no has actualizado a la versión más reciente de Telegram corre a hacerlo porque esta viene con nuevas e interesantes funciones. Entre ellas, Telegram ha mejorado su método de pago ahora bautizado como Pagos 2.0. Muy al estilo de los chats de voz 2.0, de los que estuvimos hablando anteriormente.

Con esta actualización tanto los comerciantes como usuarios se verán beneficiados, especialmente por la simplificación del proceso y la mejora en los métodos de pago. Por eso, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre cómo funcionan los nuevos pagos de Telegram.

Todas las novedades de los pagos 2.0 en Telegram

Lo primero que necesitas saber es que Telegram utiliza bots para gestionar pagos dentro de la plataforma. Además, no guarda la información de pago y tampoco incluye comisiones. La principal ventaja es que si quieres pagar por un servicio en Telegram no necesitas salir de la app para hacerlo y esto facilita mucho todo el proceso. Además, hay otras novedades que se incluyen con Payments 2.0 de Telegram:

Puedes enviar facturas a cualquier chat , incluyendo los chats en grupos y canales.

, incluyendo los chats en grupos y canales. Las facturas pueden reenviarse y ser usadas por varios compradores.

y ser usadas por varios compradores. Tus actuales compradores pueden reenviar la factura a sus contactos para recibir más pagos fácilmente.

para recibir más pagos fácilmente. Puedes aceptar pagos de usuarios que usen la versión móvil o de escritorio de Telegram.

¿Cómo funcionan los bots de pago en Telegram?

Como comentábamos anteriormente, para recibir pagos en Telegram necesitas un bot. Si todavía no has creado uno, usa BotFather para configurarlo. El proceso es bastante simple. Una vez que lo hayas configurado, puedes enviar la factura de tus servicios a través del bot.

Esta factura mostrará la imagen y descripción del producto, junto a un botón de pago. Al hacer clic en este botón se abrirá una nueva ventana con la interfaz de pago de Telegram. Ahí, dependiendo de las condiciones especiales del producto o servicio puedes incluir la dirección, número de teléfono, correo, etc.

Luego, cuando la compra sea concretada, puedes pagar en la plataforma a través de los métodos de pago que están asociados con Telegram. Entre estos están Google Pay, Apple Pay y otros más que le dan validez a la plataforma en al menos 200 países como Stripe, YooMoney, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay y ECOMMPAY. Sin embargo, por ahora Telegram no acepta pagos en criptomonedas.

¿Qué te parecen los nuevos pagos de Telegram? Si aún no has probado el bot de compras de Telegram quizás este es el momento indicado. Y si no, también te recomendamos otros bots de Telegram activos en 2021.

Fuente | Telegram