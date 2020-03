¿Tienes ropa que ya no usas y la quieres vender? Pues ¡enhorabuena! Aquí vas a poder ver cuáles son las aplicaciones y sitios webs que te permiten vender ropa usada en Internet. No importa si lo que quieres vender es ropa de mujer, hombre, bebés o niños, pues la mayoría de estas plataformas te dan la posibilidad de publicar prendas de cualquier tipo.

Las mejores apps y sitios web para vender ropa de segunda mano

Antes de mostrarte las recomendaciones que hemos preparado para ti, es importante mencionar que muchas veces la venta de ropa usada no logra ser concretada. Si esto te llegase a suceder a ti, no te preocupes, sigue publicando tus prendas hasta que alguien que las necesite pueda encontrarlas en algunas de las apps o sitios que te mostramos a continuación.

Facebook Marketplace

La red social Facebook cuenta con su propia “tienda” en la que puedes vender no solo ropa de segunda mano, o sea usada, sino que además puedes vender cualquier tipo de producto. El proceso que debes llevar a cabo para poder vender ropa en dicho lugar es realmente muy simple:

Tómale fotos a las prendas que quieres vender.

que quieres vender. Ingresa en Facebook Marketplace.

Sube esas fotos, escribe un título, detalla las características de las prendas.

de las prendas. Ponle precios a esas prendas y publícalas.

Cabe destacar que Facebook Marketplace está disponible tanto desde la app de Facebook para Android, como así también desde la versión web de Facebook. Si no te aparece el logo de Facebook Marketplace, puedes ingresar al enlace que te mostramos anteriormente para solucionar dicho problema.

Enlace | Facebook Marketplace

Wallapop

Si bien esta herramienta no se especializa en la venta de ropa de segunda mano, pues se vende prácticamente de todo, es considerada como una de las mejores páginas/aplicaciones para comprar y vender productos usados en Internet.

La ventaja que posee esta plataforma con respecto a las demás es que es la más popular y por ende la ropa de segunda mano que vendas allí tendrá una mayor visibilidad. Básicamente, a cuantas más personas llegues, más posibilidades tendrás de vender tus prendas, y al fin y al cabo esto es lo que verdaderamente importa.

El proceso que se debe llevar a cabo para vender ropa usada en Wallapop es realmente muy simple:

Crea una publicación .

. Sube las fotografías de tu producto a tu perfil.

de tu producto a tu perfil. Pon un precio, título y una descripción .

. Publica el producto y listo.

En este caso, Wallapop te permite vender, comprar y gestionar tus productos directamente desde su página web o bien desde la aplicación disponible tanto en Android como en iOS.

Enlace | Wallapop

Vinted

Si lo que quieres es una plataforma en donde solo se pueda vender ropa de segunda mano, Vinted es lo que buscas. Al convertirse en una de las más populares en lo que a comprar y venta de prendas usada respecta, es más que probable que toda la ropa que publiques se venda.

El proceso que se debe realizar para poder vender ropa de segunda mano dentro de Vinted es realmente muy pero muy sencillo:

Crea un perfil dentro de la plataforma.

dentro de la plataforma. Sube las fotos de la ropa que quieres vender.

que quieres vender. Ponle un precio , título y descripción.

, título y descripción. Publica la prenda y listo.

Lo bueno de Vinted es que no te cobran comisión, o sea es básicamente un servicio gratuito en el que se puede vender ropa de segunda mano sin ningún tipo de impedimento. Además, el servicio ofrece una especie de “protección” ante estafas, ¿qué quiere decir esto? Esto indica que hasta que el comprador no reciba el producto, no se liberará el pago.

Sin mucho más que añadir sobre esta plataforma, es necesario mencionar que la misma se puede utilizar tanto desde el navegador de un PC, como así también desde Android e iOS por medio de su aplicación oficial.

Enlace | Vinted

Ropasión

Muchas de las mejores webs y apps que hay en Internet para vender ropa en línea se centran exclusivamente en ropas y prendas de mujer. Esta, a diferencia de las demás, es una de las pocas que te permitirán vender prendas de todo tipo: infantiles, de bebé, de hombre y de mujer. Podrás vaciar los armarios de tu casa casi al completo ya que admite prácticamente cualquier prenda.

Ropasión funciona de forma muy similar a otras plataformas, pues se debe realizar lo siguiente para poder vender prendas dentro de este servicio:

Créate un usuario .

. Rellena la solicitud de venta.

de venta. Espera a que se pongan en contacto contigo.

Si todo está bien, recogerán tus prendas para ponerlas a la venta .

. Una vez que Ropasión tenga tus prendas, las valorará, revisará y se pondrán en contacto una vez más para informarte su valoración.

y se pondrán en contacto una vez más para informarte su valoración. Si estás de acuerdo, las prendas se pondrán a la venta. En cambio, si no estás de acuerdo, te devolverán tu ropa.

Es importante aclarar el dinero que recibirás por la venta de las prendas será tan solo del 40% del total de la publicación. Teniendo en cuenta todo esto, lo mejor podría llegar a ser utilizar otra plataforma, aunque te recomendamos que pruebes el sistema, pues Ropasión se encarga prácticamente de todo el trabajo, algo que algunas personas valoran aún más que el dinero que pueden llegar a recibir.

Enlace | Ropasión

Baul Chic

Si lo que buscas es una web reconocida, con mucho prestigio y además con una comisión un tanto “normal”, Baul Chi es una plataforma que deberías tener en cuenta. El funcionamiento de este sitio de venta de ropa de segunda mano en línea funciona de igual forma que Ropasión, pues el procedimiento que se debe realizar para poder vender ropa es el siguiente:

Regístrate .

. Completa el formulario que se te muestra en la web.

que se te muestra en la web. Indícale a la plataforma si quieres que recojan tus prendas o si prefieres entregarlas (la recolección tiene un costo aparte).

En menos de 5 días te dirán si las prendas pueden venderse , como así también cuál es su precio.

, como así también cuál es su precio. Una vez vendidas las prendas, recibirás el 75% del monto acordado.

De momento, Baul Chic solo puede utilizarse desde el navegador, ya sea desde un PC o desde un móvil Android o iOS. Se espera que dentro de poco se lance una app, aunque se desconoce la fecha de lanzamiento de la misma.

Enlace | Baul Chic

Si ya probaste algunas de las plataformas que hemos mencionado en este artículo, déjanos un comentario para que otras personas puedan ver qué tan efectivas son, o bien cuál es la que más dinero te ha dejado al momento de concretar una venta.