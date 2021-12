Muchos de los malware más peligrosos de Android se instalan en tu móvil vía APK. Y la culpa es de Android que solo te indica el nombre de los APK y sus iconos antes de instalarlos. No te dice qué aplicación instalará realmente, qué permisos te pedirá, quién lo creó, etc. Así que para los hackers es muy fácil hacerte creer que un APK no tiene nada de malo, cuando realmente es falso o está hecho para espiar tu dispositivo.

La solución a este problema no pasa por dejar de usar APK, pues tampoco vale la pena perderse esta gran ventaja de los teléfonos Android. La verdadera solución es utilizar una aplicación que te muestre toda la información de los APK sin necesidad de instalarlos. ¿No conoces una app así? Nosotros sí y enseguida te la presentamos.

APK Analyzer: una app que revela toda la información de los APK sin instalarlos

APK Analyzer es una aplicación bastante sencilla que te brinda un informe detallado sobre las aplicaciones instaladas y los archivos APK no instalados que tienes en tu Android. Es una app de confianza, ya que es de código libre: cualquiera puede revisar sus entrañas, por lo que es imposible que robe tus datos sin que se sepa.

Los informes de APK Analyzer incluyen los siguientes datos:

Nombre y versión de la aplicación

Versiones objetivo y mínimas de Android

Fechas de instalación y actualización

Datos del certificado y de la firma de la aplicación

Permisos utilizados con sus respectivas descripciones

Actividades con opción de lanzamiento

Servicios, receptores de emisión y proveedores de contenidos

Características de hardware necesarias y opcionales

Versión completa de AndroidManifest.xml con opción de guardado

Entre otros datos…

La app también tiene una sección llamada Permisos donde puedes ver una lista con todos los permisos solicitados por las apps instaladas en tu Android. Incluso, hay una sección de Estadísticas en la que encontrarás información interesante sobre tus aplicaciones que quizás te sirva para analizar el estado de tu móvil.

Y lo mejor de APK Analyzer es que no requiere root y es 100 % gratuita (no tiene anuncios).

Cómo analizar un APK antes de instalarlo en tu Android con APK Analyzer

¿Ya tienes APK Analyzer instalada en tu móvil? Entonces sigue estos pasos para examinar un APK antes de instalarlo:

Abre la app APK Analyzer .

. Toca el botón de archivo (el verde que está en la esquina inferior derecha).

(el verde que está en la esquina inferior derecha). Busca en el almacenamiento de tu móvil el APK a instalar y selecciónalo.

a instalar y selecciónalo. ¡Listo! Ya puedes ver todos los datos del APK sin haberlo instalado. Recuerda deslizar la pantalla hacia los lados para ver más información.

También puedes pulsar el botón verde de los tres puntos para ver el APK en Google Play (de ser posible), instalarlo, guardar su icono o revisar su archivo AndroidManifest.xml. De esta forma, podrás examinar hasta el más mínimo detalle de todas tus aplicaciones y archivos APK para comprobar si son seguros o si son falsos.