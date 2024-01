Las 5 mejores alternativas a Tachiyomi para leer manga en Android

Según declaraciones de los desarrolladores de Tachiyomi, el equipo tras esta app para leer manga en Android ha tomado la decisión de darle fin a la aplicación. Esto quiere decir que ya no habrá actualizaciones y que la app ya no recibirá soporte. Razón por la cual, hemos decidido traerte 5 alternativas a Tachiyomi para leer manga en Android.

¿Qué es Tachiyomi y por qué han cerrado su app?

La app de Tachiyomi ha sido una de las opciones favoritas de los amantes de las tiras cómicas japonesas por mucho tiempo. Esta aplicación te permite acceder a miles de títulos de manga y te ofrece una interfaz para leerlos. Pero lastimosamente, los desarrolladores de esta app han decidido abandonar este proyecto y dejar de brindarle soporte a la app.

La razón es simple, el equipo de Tachiyomi fue acusado de piratería y fueron amenazados por la empresa surcoreana de entretenimiento Kakao Entertainment. En su comunicado oficial, los creadores de la app dan a entender que este proyecto era más un hobby que cualquier otra cosa y que ellos no estaban generando ganancias con el mismo, asi que ante la presión decidieron abandonar todo lo referente a Tachiyomi.

5 alternativas ahora que Tachiyomi se retira del mercado

Esto no quiere decir que la app vaya a cerrar, al contrario, si ya habías descargado Tachiyomi en tu móvil esta seguirá funcionando, pero es probable que ya no se agreguen nuevos títulos. También al dejar de recibir soporte, si se llega a dañar algo en el código, nadie trabajará para solucionarlo. Pero no te preocupes, puesto que tenemos una lista de alternativas a Tachiyomi para ti:

Mihon, el sucesor espiritual de Tachiyomi

Muchos usuarios de Tachiyomi están de acuerdo en que Mihon es la app sucesora de Tachiyomi, principalmente porque cuenta con el mismo código que Tachiyomi y tiene a uno de sus desarrolladores trabajando en ella. Mihon es lo que se conoce como un fork en GitHub, asi que si no quieres irte muy lejos de lo que ya conoces, te recomendamos que descargues Mihon en GitHub.

Descargar | Mihon

Mangayomi, la app de código abierto inspirada en Tachiyomi

Mangayomi es una app gratuita de código abierto que no solamente te sirve para buscar y leer mangas, sino que también te permite ver anime directamente desde la app. Esta aplicación está inspirada en Tachiyomi y Aniyomi y lo mejor de ella es que te brinda acceso a una enorme variedad de títulos de manga y anime de diferentes fuentes.

Descargar | Mangayomi

Kotatsu, un lector de mangas para los verdaderos amantes del manga

Si eres de esas personas que esta pendiente cada semana cuando sale una nueva edición de su manga favorito, Kotatsu es la app para ti. Este lector de mangas te permite encontrar una amplia variedad de títulos de manga, te permite organizarlos, poner marcas para recordar donde te quedaste, te avisa cuando sale un nuevo número y mucho más.

Descargar | Kotatsu

Neko, la app que te da acceso a todo el catálogo de MangaDex en tu móvil

Neko es una app que te permite leer manga en tu móvil Android y está conectada a MangaDex, lo que quiere decir que tendrás acceso a todo el catálogo de esta página web, de forma completamente gratuita y con una interfaz más cómoda. También te permite descargar manga para poder leerlo incluso cuando no cuentes con una conexión a Internet.

Descargar | Neko

Dantotsu, el cliente de AniList que es «lo mejor de lo mejor»

Dantotsu es una app ligada a AniList la cual te permite encontrar tus animes y mangas favoritos de forma rápida y eficaz. Mantente al día con cada nuevo lanzamiento y disfruta leyendo tus títulos favoritos en tu móvil Android con esta app. La misma también cuenta con un servidor en Discord, donde puedes conocer a muchos otros fanáticos del manga y el anime.

Descargar | Dantotsu

Si eres más fan del anime que del manga, te recomendamos que visites algunos de estos canales de Telegram para ver y descargar anime gratis. Y con esa recomendación finalizamos nuestro artículo con las 5 mejores alternativas a Tachiyomi para leer manga en Android. Si el artículo te ha gustado, compártelo con tus colegas para que ellos también puedan empezar a leer sus mangas favoritos.