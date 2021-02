Desde hace unos años, cada vez son más las personas que deciden entrar al mercado de acciones, las opciones e incluso al criptomercado. Su popularización se debe a la cantidad de brokers que existen en la web y que han facilitado mucho esta tarea de inversión. De ellos, el más famoso en los últimos meses es sin duda Robinhood, una plataforma que ofrece muchas ventajas y es sencilla incluso para los más nuevos.

No obstante, los últimos movimientos de este bróker han hecho que muchos usuarios busquen migrar a otras plataformas (ya explicaremos por qué). ¿Eres tú uno de ellos? Entonces debes conocer las mejores apps alternativas a Robinhood para invertir, totalmente funcionales en España.

¿Por qué se hizo famoso Robinhood y por qué luego comenzaron a abandonarlo?

Una de las cosas que hizo grande a Robinhood fue que eliminó la mayoría de las tareas complicadas del comercio en la bolsa. Con esta plataforma cualquier persona puede empezar a operar en cuestión de minutos, pues su curva de familiarización es excelente, además de tener un sistema de gráficas muy intuitivas.

Sin embargo, esta es un arma de doble filo, porque muchos usuarios comienzan a creer que invertir es casi como un juego y no hay nada más alejado de ello. Como recomendamos en todos nuestros artículos sobre estos temas: lee mucho, edúcate y practica antes de entrar a operar.

Volviendo a Robinhood, otra de las razones que hizo famoso a este bróker es la variedad de activos que puedes comercializar. Son muchos y se separan en tres grandes grupos: acciones fraccionadas, criptomonedas y opciones. Por último, el otro gran atractivo de la plataforma es su política de comisión 0 al momento de operar, algo que rompe mucho con otras plataformas.

Pero, si es tan bueno, ¿por qué la gente está abandonan Robinhood? Es algo que tiene mucho que ver con la euforia generada hace unas semanas con la subida de las acciones de GameStop, AMC, BlackBerry y otras empresas adicionales. Robinhood bloqueó el comercio de diferentes activos en pleno boom e hizo que miles de usuarios entraran en pérdidas importantes, todo ello sin siquiera dar un aviso.

Esto molestó a muchas personas y por castigo, o por miedo a que vuelva a suceder, un buen grupo decidió irse. Pero a todas estas, ¿hay plataformas tan buenas como Robinhood para operar? Definitivamente sí, y muchas de ellas funcionan en España sin problema.

Webull, la alternativa más cercana a la experiencia de Robinhood

Si buscas un bróker que se parezca mucho a Robinhood, entonces Webull es lo que necesitas. Su interfaz es solo un poco más complicada de entender, pero tiene: cotizaciones en tiempo real, liquidación instantánea de fondos para operar inmediatamente tras hacer un depósito, trading de criptomonedas, acciones, opciones y más. De hecho, incluye hasta una suscripción prémium (Nivel 2) que permite acceder a insights sobre algunos activos, así como sistema de comisiones 0 al operar.

¿Una debilidad frente a Robinhood? Aunque puedes operar con acciones, lamentablemente Webull no tiene acciones fraccionadas, lo cual puede ser un impedimento para adquirir ciertos activos si tu capital no es suficientemente grande. Ojo, que Webull también bloqueó el comercio con GameStop y otros activos en su momento.

TD Ameritrade, un bróker lleno de herramientas de inversión increíbles

Aunque su aplicación móvil es un poco limitada frente a la versión de escritorio, TD Ameritrade se merece estar en esta lista. Permite operar acciones, ETFs, futuros, opciones, fondos mutuales y hasta bonos, algo que pocos brókeres hacen. Su plataforma es ideal para principiantes, aunque no podemos negar que registrarse desde España a veces es un poco tedioso.

Sin embargo, lo mejor de TD Ameritrade no es lo que mencionamos arriba, sino su plataforma Thinkorswim. A diferencia de otras herramientas, Thnkorswim ofrece muchísimas funciones para realizar análisis técnicos muy completos. También cuenta con pequeños cursos de inversión que son muy útiles y se ofrecen en formato síncrono con instructores o asíncronos. ¿Algo más? Tiene un sistema de entrenamiento personalizado y realizan talleres grupales cada cierto tiempo.

Coinbase, la app más segura y sencilla de utilizar para operar con criptomonedas

Aunque existen plataformas más completas que permiten comprar Bitcoin y otras criptomonedas para operar, ninguna de ellas le gana a Coinbase en algo: seguridad. ¿Qué tiene de especial este bróker? Que es una plataforma regulada y que trabaja muy de la mano con las instituciones para que el mercado cripto crezca apegado a las leyes.

Puedes depositar fondos a través de una transferencia o con tu tarjeta de crédito y es una plataforma muy sencilla de usar. Constantemente tienen promociones y airdrops que te ayudan a ganar algunas criptomonedas y tokens gratis, además de su propio programa de ahorro (staking). Aparte, su aplicación es tan segura que no puedes operar sin verificar tu identidad.

Charles Schwab, una opción a considerar si te consideras un pez gordo

Charles Schwab es la compañía dueña de Ameritrade, una buena referencia como para mencionarla. Sin embargo, esta plataforma es bastante más especializada que aquella, así que la recomendamos para usuarios más avanzados. Su interfaz de usuario definitivamente no es la más cómoda, pero cuando aprendes a dominarla te darás cuenta de todas las ventajas que tiene. Su app para móviles es muy completa y la versión web lo es aún más.

Permite operar con acciones principalmente y no incluye activos digitales como las criptomonedas, pero no por eso deja de ser una buena plataforma. Sus servidores son muy estables y en momentos de mucho tráfico sigue funcionando como si nada, algo que no sucede con muchos competidores. Una advertencia: es otra de las que limitó el comercio con GameStop.

Interactive Brokers, una plataforma excelente siempre que estés dispuesto a pagar comisiones

Como dijimos al inicio, una de las cosas que hizo grande a Robinhood fue su política de cero comisiones al operar, pero eso no significa que otras plataformas sean malas por cobrar. Un ejemplo de ello es IBKR Mobile, la app de Interactive Brokers para móviles: cobran comisiones de mantenimiento para cuentas pequeñas o inactivas, así como 0,005% por operación.

No obstante, su plataforma es muy estable y permite tradear acciones, futuros, opciones, futuros de opciones y Forex. Su app para Android necesita mejorar algunos detalles, pero eso no le quita lo bueno. Es una opción recomendable para inversores que tienen un buen capital de inversión, pues para los pequeños inversores las comisiones pueden ser un enemigo de su crecimiento.

Degiro, con una app muy práctica y unas comisiones excelentes para el mercado español

Degiro es un bróker holandés con mucha presencia en el mercado europeo. En él podrás operar con acciones, fondos, ETFs, opciones, bonos y futuros de una manera sencilla. De hecho, su aplicación es bastante interactiva, al punto de valerle un par de premios como mejor app para tradear acciones de Financial Times e Investors Chronicle.

¿Tiene comisiones? Lamentablemente sí, pero son bastante bajas comparadas con otras alternativas y no cobran en todo. Un par de ejemplos de esto es que Degiro no cobra cuotas por mantenimiento o cobro de dividendos (salvo una pequeña comisión del 0,1% si cambias a una divisa diferente al euro). Además, el mercado español está exento de la comisión de custodia. ¿Algo que no nos gusta? Aunque otras tarifas son bajísimas, el traspaso de carteras es bastante caro.

Revolut, una app que revolucionará la forma de gestionar tu dinero

Aunque no es bróker en sí misma sino más bien una especie de procesador de pagos, lo cierto es que Revolut tiene de todo un poco para ser considerada una excelente alternativa a Robinhood.

Puedes utilizarla únicamente como billetera digital para guardar tu dinero y realizar pagos a otras personas dentro y fuera de la plataforma. No obstante, también puedes solicitar tu propia tarjeta de débito Visa o MasterCard compatible con más de 120 divisas, cambiar entre ellas rápidamente e invertir en algunas acciones fraccionadas o criptomonedas.

La mayoría de las transacciones tienen cero comisiones. Y, aunque no cuenta con herramientas de análisis técnico muy especializadas, lo cierto es que es una buena forma de iniciarse en esto de las inversiones. Es una Fintech bastante nueva a la que vale la pena echarle un ojo.