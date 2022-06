WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que cuenta con muchas funciones y con el pasar del tiempo va incorporando muchas más. Por ejemplo, ahora te permite ocultar la foto de perfil a contactos en específico.

Sin embargo, en este artículo he recopilado los trucos o funciones básicas que debes conocer de esta aplicación para sacarle el máximo provecho.

Una característica algo molesta que tiene WhatsApp es el hecho de tener que agregar a alguien para poder iniciar una conversación.

Por ejemplo, si te encuentras contactando a diferentes vendedores para saber el precio de un producto, lo que normalmente harías es tener que agregar a cada uno de los números para poder enviarles un mensaje por WhatsApp, cuando probablemente solo intercambies un par de mensajes con esta persona y nunca vuelvan a hablar.

Esto lo que genera es que tu agenda se llene de contactos “de relleno” por así decirlo. Personas con las que no hablas y que no conoces, pero que has ido acumulando en tu lista de contactos.

Además, esta también es una forma en la que puedes comunicarte con alguien, sin exponer demasiada información personal, es decir, la persona con la que estés intercambiando mensajes (dependiendo de tu configuración de privacidad) no podrá ver tu foto de perfil en WhatsApp si no la agregas.

Lo que te recomendaría hacer en este caso es crearte un grupo contigo mismo para que te envíes los números de WhatsApp de la persona con la que desees comunicarte sin tener que agregar el número.

Una vez hayas enviado el número al grupo que tengas contigo mismo, este te aparecerá en azul, lo que debes hacer es oprimirlo y si este número tiene WhatsApp, te aparecerá la opción de enviarle un mensaje a través de esta aplicación.

Aunque también existen algunas aplicaciones en el mercado con las que podrás enviar mensajes a otras personas sin tener su número guardado en tu agenda telefónica, que automatizan estos procesos anteriores.

Esta aplicación se encuentra disponible en la Play Store. Lo primero que debes hacer es instalar la app en tu móvil y una vez hecho esto, puedes seguir los siguientes pasos:

Inicia la app en tu dispositivo.

en tu dispositivo. Selecciona el código de país.

Escribe el número de teléfono al que quieras enviar el mensaje.

al que quieras enviar el mensaje. Escribe el mensaje y pulsa el botón Send.

y pulsa el botón Luego se abrirá la app de mensajería con el chat creado con ese número de teléfono y el mensaje que hayas escrito.

de teléfono y el mensaje que hayas escrito. Por último, lo único que tienes que hacer es pulsar Enviar desde WhatsApp.

WhatsDirecto – Chat sin guardar el número

Una vez instalada la app en tu teléfono, estos son los pasos a seguir para enviar mensajes de WhatsApp a un número sin tener que añadirlo a contactos:

Abre la app en tu móvil.

en tu móvil. Elige el código del país.

Escribe el número de teléfono al que desees enviar el mensaje.

al que desees enviar el mensaje. Pulsa el botón Message on WhatsApp .

. Automáticamente, se abrirá el chat de la app de mensajería con ese número de teléfono sin tener que añadirlo a tu agenda.

Cómo crear un chat de Mensajes guardados en WhatsApp

WhatsApp, a diferencia de Telegram, no cuenta con un chat únicamente destinado a guardar mensajes o información que sea de nuestro interés. Y la verdad es que resulta ser bastante útil, ya que puedes guardar no solo mensajes, sino que también fotos, videos, enlaces, básicamente, cualquier cosa que puedas enviar en el chat, ¿y cómo puedes tener un chat así en WhatsApp? Es muy sencillo.

Inicia la aplicación de WhatsApp y dirígete a la pestaña de Chats.

y dirígete a la pestaña de Selecciona los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha y oprime la opción que dice Nuevo grupo.

que se encuentran en la esquina superior derecha y oprime la opción que dice Luego te aparecerá una lista con todos tus contactos de WhatsApp. Puedes seleccionar a algún amigo de confianza para hacer el grupo. Con una sola persona es suficiente.

Una vez seleccionada la persona que quieras añadir, oprime el botón verde que se encuentra en la esquina inferior derecha.

que se encuentra en la esquina inferior derecha. Ahora te aparecerá la opción de colocarle un nombre al grupo. Colócale el que desees. Puede ser “Mensajes guardados”.

Colócale el que desees. Puede ser “Mensajes guardados”. Una vez colocado el nombre, oprime el botón verde en la esquina inferior derecha para crear el grupo.

en la esquina inferior derecha para crear el grupo. Dirígete al apartado de participantes en el grupo y elimina a la persona que hayas agregado.

Y listo, así es como puedes crear un chat de mensajes guardados. Algo que también puedes hacer es fijar este chat para que esté siempre posicionado en la parte superior de tus conversaciones y puedas acceder a él fácilmente.

Cómo evitar que alguien te añada a grupos sin tu consentimiento en WhatsApp

Esta es otra función bastante útil si tienes contactos que constantemente te agregan a grupos en los que no pediste estar.

De esta manera, también estarás evitando que personas que no conozcas tengan acceso a tu número de teléfono. Lo único que debes hacer es lo siguiente:

Inicia WhatsApp y dirígete a los Ajustes.

Selecciona Cuenta y luego Privacidad.

y luego Después, deberás acceder a la sección Grupos.

Selecciona la opción Mis contactos, excepto… y marca todos los contactos pulsando en el icono superior derecho. Así, todos los contactos de tu agenda no podrán añadirte a un grupo y, si quisieran hacerlo, tendrían que enviarte una invitación primero.

Debes tomar en cuenta que cada vez que agregues a alguien nuevo a tus contactos de WhatsApp deberás configurar esta opción nuevamente, de lo contrario, cada contacto nuevo que tengas podrá agregarte a un grupo de WhatsApp cada vez que quiera.

Cómo activar la visualización única de imágenes en WhatsApp

WhatsApp ha agregado esta función en donde le permite a los usuarios enviar fotos o videos de manera que, a la persona a la que se lo estés enviando, no pueda mantener un registro de ello. ¿Y cómo funciona?

A través de esta funcionalidad podrás decidir que la fotografía o el vídeo únicamente pueda reproducirse en una ocasión. Es decir, tu contacto solo tendrá una oportunidad para abrir la imagen o el vídeo y luego desaparecerá, por lo que no habrá ningún tipo de registro.

Para activarlo, al enviar una foto o video, en la parte derecha de la barra para escribir, te aparecerá el número uno encerrado en un círculo, selecciónalo para activar la opción de visualización única.

Cómo programar los mensajes de WhatsApp

Otra cosa que puedes hacer en WhatsApp y que seguramente no sabías es programar mensajes para que se envíen automáticamente a una hora y fecha específica.

La verdad es que esta es una función que no tiene integrada WhatsApp de forma nativa, sin embargo, puedes utilizar una aplicación completaría para programar los mensajes.

Esta aplicación se llama Wasavi y la verdad es que ofrece muchas funciones útiles para aprovechar WhatsApp al máximo, y entre esas funciones se encuentra la de programar mensajes.

Luego de haber instalado la aplicación y haber concedido todos los permisos, selecciona el botón azul en la esquina inferior derecha para desplegar el menú.

en la esquina inferior derecha para Ahora selección la opción de Programar mensaje.

Luego, en la parte superior puedes agregar el contacto o los contactos a los que les quieras enviar un mensaje programado.

a los que les quieras enviar un mensaje programado. En la fila llamada Calendario, colocarás la fecha y la hora en la que quieras que se envíe el mensaje.

colocarás la fecha y la hora en la que quieras que se envíe el mensaje. Ahora escribe en la parte inferior el mensaje y oprime enviar.

En caso de que desees visualizar todos tus mensajes programados, solo debes oprimir las tres líneas que se encuentran en la parte superior izquierda y seleccionar Calendario.

Y si quieres seguir descubriendo trucos para sacarle el máximo provecho a WhatsApp, te explicamos cómo silenciar a alguien en una llamada grupal de WhatsApp.