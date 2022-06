Hacer esto de mostrar cierta información del perfil a contactos en específico es algo que se ha vuelto cada vez más común. Muchas aplicaciones hoy en día te permiten elegir uno a uno los contactos y decidir quién puede o no ver tu información, fotos e historias.

Te alegrará saber que ahora puedes hacerlo también con la foto de perfil que tengas en WhatsApp. La aplicación ha integrado una opción en la que te permite seleccionar los contactos a los cuales desees ocultarle tu foto de perfil.

A continuación, te mostraré cómo puedes hacer este cambio en tu configuración de privacidad y si por alguna razón, no puedes utilizar esta configuración integrada en la aplicación, también te mostraré otras alternativas que igualmente te permitirán ocultar tu foto de perfil a contactos en específico.

Si no puedo ver la foto de perfil de alguien en WhatsApp… ¿me la está ocultando a posta?

Si le das una ojeada en este momento a tus contactos de WhatsApp, lo más seguro es que más de uno aparezca sin foto de perfil, ¿significa esto que te la están ocultando a propósito? Bueno, no necesariamente.

El hecho de que no puedas ver la foto de perfil de una persona puede ser el resultado de diferentes escenarios. Por ejemplo, podría simplemente deberse a que esta persona no te tiene agregado en sus contactos o que sencillamente no tiene foto de perfil. Aunque también podría ser el caso que te haya bloqueado.

Si no puedes ver la foto de perfil de algún contacto en WhatsApp, no necesariamente significa que lo ha hecho adrede, es decir, sí, puede que te la haya ocultado, pero también puede que simplemente sea alguien que no tiene foto de perfil.

Cuando se trata de un bloqueo, es fácil darse cuenta. Y es que, para este caso, no podrás ver ni su foto de perfil, ni su texto de «info» y tampoco podrás llamar a este contacto.

Lo único que podrás hacer es enviar mensajes por WhatsApp, pero estos no les llegarán a menos que esta persona decida desbloquearte.

Si quieres una explicación más a detalle de cómo averiguar si alguien te ha bloqueado en WhatsApp, dale un vistazo a este artículo.

Cómo ocultar tu foto de perfil en WhatsApp para que una sola persona pueda verla

Para poder cambiar la configuración de privacidad de tu foto de perfil en WhatsApp solo debes seguir los siguientes pasos:

Inicia la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo.

en tu dispositivo. Una vez allí, selecciona los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha y oprime la opción que dice Ajustes.

que se encuentran en la esquina superior derecha y oprime la opción que dice Te aparecerán diferentes opciones en la pantalla. Selecciona Cuenta.

Ahora oprime Privacidad.

Selecciona la opción que dice Foto del perfil.

Te aparecerán diferentes opciones. Selecciona Mis contactos, excepto…

Ahora podrás ver el listado de tus contactos en WhatsApp.

En la parte derecha de cada contacto te aparecerá una casilla, al seleccionarla, le estarás indicando a WhatsApp que no deseas que esa persona vea tu foto de perfil.

Una vez hayas seleccionado a todas las personas a las que deseas ocultarle tu foto de perfil, oprime el botón que se encuentra en la esquina inferior derecha para guardar los cambios.

En caso de que desees que solo una persona vea tu foto de perfil en WhatsApp, lo que debes hacer es seleccionar a todos tus contactos, excepto a la persona que quieras que tenga acceso a tu foto de perfil.

Y listo, la persona, o las personas que hayas seleccionado no podrán ver tu foto de perfil. Lo mismo puedes hacer con tus historias de WhatsApp, con tu hora de última vez y hasta con el texto de «info».

Ahora, si por alguna razón no tienes acceso a estas funciones o no te aparecen en WhatsApp, intenta actualizarlo y si no puedes actualizar WhatsApp por alguna razón, pues aquí te dejo otros trucos que puedes seguir.

Para que esto funcione, debes seguir los pasos anteriores, pero en lugar de seleccionar la opción de Mis contactos, excepto… Ahora seleccionarás la opción de Mis contactos.

Una vez hayas cambiado la configuración de privacidad de tu foto de perfil en WhatsApp, puedes seguir los siguientes pasos:

Sal de WhatsApp y entra en la agenda de contactos de tu teléfono.

Selecciona el contacto o los contactos que no quieres que vean tu foto de perfil

que no quieres que vean tu foto de perfil Elimínalos de tu agenda.

De esta manera, la persona no podrá ver tu foto de perfil, ya que no estará dentro de tu agenda de contactos. Es conveniente que antes de eliminarlo, copies su número de teléfono para no perderlo o que conserves sus conversaciones para poder seguir contactándole.

En el momento que quieras que esa persona vuelva a poder ver tu foto de perfil, basta con volverlo a añadir a la agenda del móvil, ya que no tendrás que cambiar nada en la configuración de WhatsApp.

También puedes impedir que vea este dato si lo bloqueas, pero en este caso no podrás contactar a la persona y esta persona tampoco podrá contactarte a ti por WhatsApp. Además, muy probablemente se dará cuenta.

Si este truco no te ha convencido, no te preocupes, también existe otra opción.

Se trata de una especie de lista negra. Sin embargo, al igual que en la opción anterior, podrás ocultar tu foto de perfil al contacto en cuestión y podrás seguir conversando con esta persona sin ningún tipo de problema.

En primer lugar, debes acceder a la agenda de contactos de tu teléfono.

Busca el contacto al que desees ocultarle tu foto de perfil y entra en su menú de edición, como si fueras a cambiar alguno de sus datos. Suele estar representado con el icono de un lápiz , ya sea en la parte superior o inferior de la pantalla.

al que desees ocultarle tu foto de perfil y entra en su como si fueras a cambiar alguno de sus datos. Suele estar representado con el , ya sea en la parte superior o inferior de la pantalla. Ahora, en el apartado de su número de teléfono, tendrás que escribir el código #31#.

Quedaría de la siguiente manera: #31#222 222 222. Es importante que no dejes ningún espacio en blanco entre el código y el número de teléfono, de lo contrario, no funcionará.

Es importante que entre el código y el número de teléfono, de lo contrario, no funcionará. Por último, guarda los cambios.

¿Cuáles son las consecuencias de usar el código #31#?

Este truco del código #31# se utiliza para ocultar el número de teléfono al momento de realizar alguna llamada.

Es decir, cuando intentes llamar a la persona a la que le colocaste el código en su número telefónico, tu número no le aparecerá, sino que recibirá la llamada de forma anónima.

Una opción, en caso de que no quieras que esta persona se entere de que lo tienes guardado en la agenda de esta manera, es quitar el #31# antes de llamar, aunque puede llegar a ser algo incómodo si lo haces con frecuencia.

Espero que este artículo te haya sido de ayuda. Y si te ha gustado, de seguro te interesará cómo saber si alguien te ha agregado a WhatsApp.