El 2022 ya comenzó y si quieres tener un buen año, es mejor que tú y tu móvil estén preparados. De seguro tienes muchas apps instaladas que nunca usas y que están ocupando el espacio que se merecen otras aplicaciones que sí valen la pena. Por ello, aquí te traemos la lista de las 5 apps imprescindibles para vivir el 2022 a tope.

Las 5 aplicaciones que debes tener en 2022 (si no las tienes ya)

Las apps que te recomendamos a continuación son de las mejores que puedes descargar en la Google Play Store. Puede que ya tengas instalada alguna de ellas, pero igual no te pierdas esta lista de las aplicaciones que debes tener en tu smartphone en 2022.

Opera, el navegador que no te puede faltar en 2022

El navegador es una de las apps que más usamos en el móvil, por ello es importante tener uno bueno. ¿Y cuál es el mejor navegador para Android en 2022? Pues sin lugar a dudas es Opera. Este navegador lo tiene todo: bloqueo de anuncios integrado, VPN ilimitada, lector de códigos QR, modo nocturno, navegación privada, entre otras excelentes funciones. Lo mejor de todo es que es de los más seguros y rápidos que existen para móviles.

GCam, para que puedas capturar los mejores momentos del año

¿Por qué conformarse con la app de cámara que viene preinstalada en tu teléfono? La mayoría de ellas no le sacan el máximo provecho a la cámara del terminal, por lo que para este año te recomendamos que instales la GCam. Esta es la app de cámara que Google pone exclusivamente en sus móviles Pixel, y toma unas fotos espectaculares. Lamentablemente, no puedes descargarla en la Google Play. Pero no te preocupes, aquí te enseñamos a descargar el APK de la GCam usando esta app que te dejamos en el siguiente cajetín.

Twitch, la plataforma donde encontrarás el mejor entretenimiento en 2022

La forma en la que consumimos entretenimiento ha evolucionado de manera importante en los últimos años. Y hoy en día las plataformas de streaming son el lugar al que más acudimos para pasarla bien. Pero si quieres probar algo diferente a Netflix o Disney+, este año debes descargar en tu móvil la app de Twitch. Esta es una plataforma donde puedes disfrutar de una gran variedad de contenido en directo de forma gratuita. Incluso es muy probable que las campanadas del 2022 se vean por esta app.

NVIDIA GeForce NOW, para pasártela jugando todo el año

El 2022 está llamado a ser el año en el que se consoliden los servicios de videojuegos en streaming. Por ello en tu móvil no te puede faltar una aplicación con la que puedas disfrutar de los títulos más emocionantes del mundo gamer. GeForce NOW es el servicio de videojuegos en la nube de NVIDIA que tiene una versión gratuita y una de pago. Además, exige muy pocos requisitos para usarla: Android 5.0 o superior, 2 GB de RAM y una buena conexión de Internet.

TikTok, la red social con mayor crecimiento en la actualidad

Por último, te queremos recomendar la app de la red social del momento. ¿Cómo vas a empezar el 2022 sin ser parte del fenómeno TikTok? Inaceptable. Esta aplicación de origen chino ha roto récords al ser la app con mayor crecimiento superando a Facebook, Instagram y WhatsApp, e incluso a finales del año pasado se consagró como la más descargada en todo el mundo. Si aún no la conoces, te invitamos a que descargues esta divertida app pinchando aquí abajo.

Y tú… ¿Descargarás estas 5 apps en tu móvil?