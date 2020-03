Durante estos días de cuarentena, nuestro mejor aliado contra el aburrimiento ha sido la tecnología. Particularmente en España, el número de descargas de ciertas aplicaciones se ha disparado. Estas son de lo más diversas, yendo desde entretenimiento hasta herramientas de productividad.

Por eso hemos seleccionado las 10 aplicaciones más descargadas en estos días, para ayudarte a sacar buenas ideas y así sobrellevar la crisis. Ya sea que quieras distraerte, trabajar desde casa o mantener a tus hijos ocupados y ejercitando su mente, hay mucho de dónde escoger.

Las 10 aplicaciones más descargadas en España durante la cuarentena

Lo bueno de crisis como estas es que pueden servir para crear nuevas oportunidades y aprendizajes. La mayor oportunidad que puedes aprovechar mientras estás en cuarentena es tu desarrollo personal y profesional, ya sea que quieras compartir más con tus seres queridos, despejar tu mente, leer un libro o incluso aprender una nueva habilidad como la programación, con las aplicaciones móviles tienes herramientas poderosa al alcance de tus manos para ayudarte a cumplir estas metas y mucho más. Pero veamos qué es lo que más le ha interesado a la mayoría de los españoles en estos días:

Houseparty

¿Quién dijo que en pleno 2020 no puedes conocer gente sin tener que salir de tu casa? Con Houseparty puedes conectar a otras personas “cara a cara”. Esta red social utiliza las videollamadas como medio para conectar con tus amigos, familiares y personas más cercanas, al igual que otras personas que desees conocer.

Gooogle Classroom

Google Classroom es una prueba muy clara de cómo la tecnología puede hacernos la vida más fácil, ya que con esta app tus hijos pueden seguir viendo clases aunque deban quedarse en casa.

Classroom es un servicio gratuito en el que centros educativos, organizaciones sin fines de lucro y cualquier otro ente puede encontrar un sitio donde compartir sus conocimientos y fomentar el aprendizaje autodidacta. Solo necesitas una cuenta de Google para acceder a todo el contenido disponible. Además, a través de este tus hijos pueden coordinar con sus profesores las tareas y demás actividades pendientes.

Pero, Google Classroom no se limita solo a niveles educativos básicos, también puede servir si estás a nivel universitario o si deseas seguir aprendiendo sin importar tu edad.

Trainingym

Si eres una persona activa, no dejes que la cuarentena te haga perder el ritmo. O, si sueles ser más sedentario, no permitas que estos días en casa sean la excusa perfecta para no despegarte de la cama. Aunque no puedas ir al gimnasio o al parque, aún puedes entrenar en casa. Y si eres principiante, Trainingym es tu entrenador virtual ideal.

Dependiendo del enfoque que quieras darle a tu entrenamiento, ya sea ganar músculo o perder grasa, Trainingym te ofrece una amplia lista de rutinas. Además, tienes un calendario donde organizar tus sesiones y puedes llevar un registro de tu composición corporal para ver más detalladamente tu progreso en el tiempo. Cada ejercicio trae ejemplos y consejos para ayudarte a hacer los movimientos correctamente.

Además, la última actualización de esta app fue el pasado 14 de marzo, trayendo consigo nuevas funciones y corrección de errores, atendiendo a las necesidades de sus usuarios. Como podrás ver más adelante, el soporte técnico de esta app es muy bueno.

Salud Responde

Con Salud Responde tienes acceso al catálogo de servicios del que dispone Salud Responde. De esta manera, podrás acceder a tu solicitud y cambiar tu cita médica primaria en el Servicio Andaluz de Salud de una forma más cómoda y rápida. Y no solo esto, también tendrás acceso a la información de interés sobre los temas sanitarios que más preocupan en estos momentos.

Y, si necesitas una atención más personal, no pienses que esta app sustituirá la relación médico-paciente, ya que para cualquier caso particular, puedes seguir contactando a tu médico de confianza. Por otro lado, puedes dejar tus comentarios y recomendaciones sobre el funcionamiento de la aplicación en el correo saludresponde@juntadeandalucia.es, de esta manera podrán mejorar el servicio prestado a miles de andaluces.

TikTok

TikTok es la nueva red social traída de China que está causando sensación en el mundo entero. Si estás acostumbrado a usar Instagram entonces TikTok te será muy familiar, solo que esta se enfoca en los vídeos y no en imágenes.

Además, TikTok recuerda mucho a la antigua Vine, ya que esta también se basa en vídeos cortos, solo que en una versión mejorada. Hasta ahora, muchos usuarios, incluyendo artistas, han utilizado la plataforma para dejar volar su creatividad con vídeos cortos muy entretenidos. Si quieres matar el aburrimiento y conectar con cientos de personas en todo el mundo, deberías descargar TikTok en tu móvil.

Discord

No nos engañemos, lo que es malo para unos a veces es bueno para otros y la cuarentena le ha caído como anillo al dedo a muchos gamers de corazón. Para muestra de ello, la cantidad de descargas de Discord en estos días ha aumentado.

Para quienes no lo sepan, Discord es una plataforma con la que puedes comunicarte en tiempo real a través de texto y voz con otros jugadores, de manera que las partidas con tus compañeros sean más entretenidas y fluidas. También sirve para saber quién está en línea y ponerte al día con los mensajes que te hayas perdido mientras has estado ausente.

Microsoft Teams

Como no todo puede ser entretenimiento, hay quienes han tenido que buscar herramientas de teletrabajo para continuar las jornadas laborales desde casa. Aunque existen muchas aplicaciones para mejorar tu productividad, Microsoft Team es perfecta para equipos de trabajo que utilizan las herramientas de Office.

En Microsoft Team cada proyecto del trabajo está perfectamente sincronizado con tus herramientas de ofimática, incluyendo también el calendario, para estar al día con los plazos de entrega. En fin, esta app te ofrece un abanico de opciones más qué interesantes, teniendo como única desventaja requerir una suscripción comercial de Office 365, que puede ser gratis, de prueba o preferiblemente de pago, para mantener asegurado todo el avance de tu trabajo.

Hangouts Meets

Hangouts es un servicio de Google bastante completo que lamentablemente pocos conocen. Con esta app puedes comunicarte con tus familiares y amigos por SMS, llamadas de voz o videollamadas. Sin embargo, esta no es la única utilidad que puedes darle a Hangouts ni mucho menos la más importante, ya que con ella puedes mantener las reuniones de trabajo a distancia, pudiendo incluir a más de una persona en las sesiones de videollamada o llamadas de voz.

En sesiones de chat, puedes conectarte hasta con 150 personas, mientras que por videollamadas hay un límite de hasta 10 personas, ¡Nada mal! Además, también puedes conectarte desde tu Android con persona que están en su ordenador o incluso desde un iPhone, siempre y cuando usen la aplicación. Pruébala, no te arrepentirás.

Sweet Music-Music

Un reproductor de música online totalmente gratis y con una amplia selección de canciones e incluso en vídeos. Con Sweet Music-Music puedes ponerte al día con las canciones más escuchadas y las nuevas tendencias musicales. Seguramente llegarás a la conclusión de que su reproductor de música es uno de los más completos, permitiéndote incluso crear tu propia lista de reproducción musical online. Sin embargo, no todo es perfecto y por eso no podrás descargar las canciones y tampoco escucharlas offline.

Mi DGT

Puedes acceder de forma rápida y oportuna a tus datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) con Mi DGT, una aplicación no oficial que, aunque no está desarrollada por el DGT, sirve como una herramienta que nos facilita el trabajo de buscar la información en el Internet. Aunque también hay que mencionar que esta app solo sirve como enlace para caer en la página oficial del DGT. De todas formas, vendría bien que la pruebes si te hace falta.

¿Qué aplicaciones recomendarías para aprovechar estos días?

Además de estas 10 aplicaciones, ¿qué otras apps recomendarías para aprovechar el tiempo en casa? Sabemos que hay muchas y la mayoría muy buenas, por eso seguramente habrá una que otra que han quedado por fuera.

Si se te ocurre alguna, déjanoslo saber en los comentarios, con gusto la probaremos para recomendarla al resto de usuarios.