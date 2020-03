Si bien escribir código y programar desde una app o sitio web requiere de esfuerzo, mucha paciencia y sobre todo tiempo, siempre es necesario dar el primer paso para animarse a ingresar a este mundillo en donde la salida laboral es prácticamente inmediata.

Ya sea que estés aprendiendo a programar de forma autónoma o gracias a un curso presencial u online, es más que importante contar con alguna herramienta que te dé la posibilidad de plasmar tus ideas para ver cuál es el resultado de tus trabajos. Para ello, no hace falta que te sientes delante de una computadora, pues hay herramientas para Android e iOS que te dan la posibilidad de programar desde tu móvil.

Las 3 mejores apps para programar desde Android

Todas esas apps que vas a ver a continuación son totalmente gratuitas y funcionan en cualquier tablet o móvil con Android 7.0 o superior. Además, como si eso fuera poco, puedes conectar un teclado inalámbrico al dispositivo para una mayor comodidad al momento de programar. Si quieres ver cuáles son los mejores teclados inalámbricos, pincha aquí.

AWD

Disponible tanto para móviles como para tablets Android, esta herramienta es compatible con pocos lenguajes de programación: PHP, HTML, CSS y JavaScript respectivamente. Si bien hay apps para Android que ofrecen una mayor variedad de lenguajes al momento de programar, AWD se especializa en esos lenguajes, y la verdad que no lo hace para nada mal.

Algunas de las funciones y facilidades que ofrece AWD al momento de programar son estas:

Facilita el proceso de subida y descarga de archivos vía FTP, FTPS, SFTP y WebDav.

vía FTP, FTPS, SFTP y WebDav. Detecta de forma automática el lenguaje que se está utilizando.

Resalta la sintaxis de manera automática.

de manera automática. Autocompleta el código con el que se está trabajando.

con el que se está trabajando. Detecta errores por sí solo.

por sí solo. Ofrece vista previa del proyecto, buscador y reemplazo automático de expresiones regulares.

Obviamente, hay más funciones dentro de la app que te permitirán programar desde tu móvil o tablet Android sin demasiadas complicaciones.

JStudio

Si buscas una utilidad que te permita programar desde tu móvil o tablet Android, JStudio es la que debes descargar. La misma es una app que posee todo lo que se necesita para programar en lenguaje Java: editor, consola, gestor de archivos y muchas utilidades más.

Entre algunas de las comodidades que se ofrecen, JStudio cuenta con las siguientes funciones:

Un interesante sistema de autocompletado de código .

. Comprueba errores dentro del código en tiempo real.

dentro del código en tiempo real. Guarda automáticamente el trabajo realizado cada vez que se cambia el código.

cada vez que se cambia el código. Ofrece una función que permite rehacer y deshacer los cambios recientes.

Ofrece comandos UNIX para el terminal.

para el terminal. Y permite acceder a los archivos desde la propia aplicación.

AIDE – IDE for Android

¿Necesitas una herramienta que te permita desarrollar aplicaciones para Android desde tu propio tablet o móvil? Pues AIDE es la herramienta que debes descargar. Esta app hace de tutor para enseñarte a programar, diseñar y escribir código por medio de lecciones practicas e intuitivas que podrás seguir paso a paso sin ningún tipo de complicación.

En AIDE podrás crear aplicaciones bajo Java, XML, C, C++, Android SD y Android NDK. Además, no hace falta acudir a Android Studio para poder crear apps, pues posee todo lo que se necesita dentro de la propia aplicación.

Algunas de las funciones y herramientas que ofrece AIDE son las que te mencionamos a continuación:

Tutoriales y lecciones en tiempo real .

. Editor de código muy simple de comprender y utilizar.

Verificador de errores .

. Navegador de código.

Herramienta para verificar errores de código en Java.

Las 3 mejores aplicaciones para programar desde iOS

En iOS también puedes conectar un teclado inalámbrico para poder tener una mayor comodidad al momento de programar. Eso sí, no todos los teclados inalámbricos son compatibles con iOS.

InstantCoder

Si estás buscando una aplicación que te permita programar desde tu iPhone o iPad, esta utilidad te da la posibilidad de hacerlo en distintos lenguajes. Los lenguajes que maneja InstantCoder son los siguientes: CSS, JavaScript, HTML, Swift, Objective-C, C, C++, Java y Python entre otros.

Aunque eso no es todo, pues también ofrece las siguientes funciones:

Permite gestionar archivos y carpetas de forma cómoda.

y carpetas de forma cómoda. Presenta la posibilidad de guardar los cambios automáticamente al escribir cada línea de programación.

Permite ver una vista previa del proyecto.

Ofrece una utilidad que permite comprimir y descomprimir carpetas .

. Tiene una función que sirve para subir archivos vía HTTP.

Permite clonar datos.

Y, como si todo eso fuera poco, ofrece otras utilidades que te serán de mucha ayuda al momento de programar (reemplazo de expresiones regulares, detección de errores y una decena de herramientas útiles).

JShero

Disponible tanto para iPad como para iPhone (iOS 13 o superior), JShero es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para JavaScript con el que podrás desarrollar apps y sistemas tanto para la plataforma JavaScript, como así también para HTML y CSS sin la necesidad de salir de la propia app.

Puede que JShero sea un poco más “simplón” que el resto de las aplicaciones que hay dentro de App Store para programar en iOS, pero la realidad es que programar dentro de esta herramienta es todo un placer. Algunas de las funciones que ofrece JShero son las que te mencionamos a continuación:

Permite ver los errores dentro del código en tiempo real.

Resalta la sintaxis en colores .

. Permite observar una vista previa del proyecto para realizar pruebas en tiempo real.

para realizar pruebas en tiempo real. Ofrece su propio teclado en pantalla con el que se facilita la introducción de caracteres especiales.

Brace Editor

¿Quieres aprender a escribir código, o bien diferentes lenguajes? Pues que no se diga más, Brace Editor es la app que tienes que descargar en tu iPhone o iPad. Compatible con JavaScript, C, C++, Ruby, Java y Python, es una herramienta ideal para los que recién se inician en el mundillo de la programación.

Como editor de código, Brace Editor es extremadamente sencillo de utilizar, pues fue creado específicamente para aquellos que quieren dar los primeros pasos. De igual forma, también sirve para los que ya llevan un par de años dentro del mundo de la programación y necesitan un compilador para poder realizar trabajos desde su dispositivo móvil.

Por último, pero no por eso menos importante, si necesitas aplicaciones para poder a programar Java, pincha aquí. Puedes combinar las herramientas que te hemos mostrado en este artículo, con las aplicaciones del enlace en cuestión para sacar el máximo provecho al momento de programar.