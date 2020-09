Si tienes un coche, de seguro compartirás con nosotros que no hay nada que cause más temor que la luz de servicio o “Check Engine” del vehículo. Cuando este diminuto indicador del tablero se enciende, de inmediato sabemos que algo anda mal en el coche. Pero lo peor es que ese es el único dato que proporciona el Check Engine; no te dice dónde está la falla o qué tan grave o leve es para saber si hay que llevar el coche al mecánico.

Y es que actualmente reparar un coche es bastante caro y muchas veces el Check Engine se enciende por pequeños problemas que tú mismo puedes solucionar. Así que, antes de apresurarte a llevar tu coche al mecánico, primero tienes que saber qué falla tiene. El problema es que en algunos lugares te cobrarán un ojo de la cara solo por el diagnóstico.

Por suerte, con una simple interfaz OBD2 puedes diagnosticar tú mismo cualquier coche desde tu Android. Estos pequeños dispositivos son bastantes fáciles de usar y no son tan caros en relación a los gastos de los que te pueden salvar. Aquí abajo tienes las 5 mejores interfaces OBD2 para que comiences a monitorizar tu coche como un profesional.

Interfaz OBD2 de Bafx Products: la herramienta de diagnóstico ideal

Según la experiencia de muchos usuarios, la interfaz OBD2 de Bafx Products es una de las mejores que hay para diagnosticar problemas en el coche. Esta interfaz funciona de manera inalámbrica, conectándose a tu dispositivo Android o PC Windows por Bluetooth. No funciona con dispositivos iOS. Es compatible con todos los protocolos OBD2, incluso con los J1850 y CAN.

Una vez que enchufas esta interfaz a tu vehículo, esta se comunicará con tu Android vía Bluetooth para que puedas monitorear los diferentes sensores de tu coche en tiempo real. También podrás leer la falla indicada por el Check Engine y borrarla. En teoría, para que tengas una referencia, la interfaz OBD2 de Bafx Products funciona con todos los coches comprados en Estados Unidos desde 1996 en adelante.

¿Te interesa? La puedes conseguir en Amazon por 77€ con 2 años de garantía usando el siguiente botón.

Torque Pro Elm 327 (v1.5): la opción más económica

Si la interfaz anterior te pareció muy cara, entonces échale un ojo a la Torque Pro Elm 327. Vale solo 10€ y también puede eliminar los errores de la ECU, detectar problemas de tu coche y mostrar datos en tiempo real de los diferentes parámetros relacionados con el motor. Eso sí, no borra las fallas del ABS o airbag, así que tenlo en cuenta.

Esta interfaz se conecta de forma inalámbrica a tu dispositivo Android por Bluetooth. Lastimosamente, no es compatible con Windows ni iOS. Además, cabe aclarar que esta interfaz no usa un chip ELM327 real, ya que es un clon. De todas formas, funciona bien con la mayoría de coches y tiene un año de garantía, por lo que te recomendamos que la pruebes.

BlueDriver: la interfaz OBD2 favorita de los mecánicos

¿Estás buscando una herramienta algo más profesional? La interfaz OBD2 BlueDriver puede ser tu mejor opción. Este lector de códigos de error es utilizado por mecánicos e ingenieros del área. No solo es capaz de leer y borrar la luz de servicio, sino que también brinda informes de reparación del vehículo muy completos para cada falla detectada. Es decir, te dice qué significa el código de error, las posibles causas y cómo podría repararse.

Todo esto lo hace a través de su aplicación disponible para Android e iPhones. En dicha app también podrás ver información en tiempo real del coche, así como gráficos y resultados de pruebas avanzadas para que estés al tanto de hasta lo más mínimo. La interfaz BlueDriver es compatible con todos los protocolos OBD2 (incluyendo con códigos ABS, airbag y transmisión) y con todos los coches de 1996 y posteriores.

Así que, si quieres lo mejor de lo mejor, la interfaz BlueDriver es para ti. Cabe aclarar que es inalámbrica y se comunica con tu móvil por Bluetooth. Cuesta 108€, pero vale la pena.

ScanTool OBDlink LX: una interfaz OBD2 de calidad profesional

Otra interfaz muy buena que te recomendamos es la ScanTool OBDlink LX. Se conecta a tu Android o PC Windows (no es compatible con iOS) vía Bluetooth para que puedas ver en su aplicación datos diversos de tu coche y borrar códigos de errores. Eso sí, pese a que tiene su app propia, también funciona con apps de terceros.

En cuanto a compatibilidad, funciona con todos los coches y camiones ligeros lanzados en la Unión Europea de 2001 en adelante. Sin embargo, puede no funcionar bien con algunos coches híbridos y eléctricos. ¿Cuánto vale? 89€ en Amazon.

ieGeek OBD2: una interfaz OBD2 barata que se conecta por WiFi

Hasta ahora, todas las interfaces que hemos presentado se conectan a tu Android por Bluetooth. Pero por si alguna razón prefieres usar el WiFi de tu móvil para diagnosticar inalámbricamente tu coche, entonces necesitas la interfaz OBD2 de ieGeek. Esta interfaz soporta todos los protocolos OBD2 y hace lo mismo que las interfaces anteriormente presentadas: borra códigos de problemas y suministra información en tiempo real del coche.

Además, es compatible con Android, iOS y Windows (se recomienda usarla con la app de Torque). Funciona con coches de gasolina de 2001 en adelante y con coches de diesel de 2003 en adelante en Europa. Tiene un precio de 16€, así que no está nada mal.

Eso es todo por ahora. Esperamos que te lleves al menos una de estas interfaces para solucionar el problema que tienes con tu coche. Y si necesitas una app para usar con estas interfaces, en este artículo tienes las 7 mejores aplicaciones para escanear los errores de tu coche con el OBD2. ¡Suerte!