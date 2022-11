Aunque existen alternativas interesantes, la Steam Deck es sin dudas la mejor consola portátil del mercado. Si ya la tienes, ¡enhorabuena! Ahora es momento de pensar en protegerla. Y es que no querrás que tu consola que te costó más de 400 euros se dañe al poco tiempo por una caída accidental o un arañazo. Así que antes de pensar en ampliar su almacenamiento con una de las mejores micro SD para la Steam Deck, deberías hacerte con una funda protectora.

En el mercado ya hay fundas protectoras de todo tipo para la Steam Deck. Podrás encontrar opciones hechas de plástico o silicona, con o sin soporte y de colores variados, transparentes o negras. Sea cual sea el tipo de funda que quieres para tu Steam Deck, a continuación de seguro hallarás la mejor para ti. Sin más tiempo que perder, echa un ojo a las 10 mejores fundas protectoras para tu consola de Valve.

Funda protectora de silicona antideslizante para Steam Deck: la más cómoda y barata

Si quieres una funda sencilla que proteja la consola de los golpes y arañazos, esta es una excelente opción. Solo cuesta 13,59 € y tiene un diseño texturizado en el lugar donde van las manos para que el agarre sea más cómodo. Aparte, está hecha con un material antideslizante y flexible, por lo que evitará que la Steam Deck se te resbale de las manos y te resultará fácil ponerla y quitarla cuando quieras.

Funda protectora JSAUX para Steam Deck con soporte: una opción de gran calidad

Ahora bien, si prefieres una funda de una marca fiable, JSAUX (el mismo fabricante de los mejores dock para la Steam Deck) pone a tu disposición esta funda protectora antideslizante con soporte integrado por solo 31,89 €. Está fabricada con material TPU anti-golpes, anti-huellas y anti-polvo. Es bastante más gruesa que la mayoría de fundas de esta lista, así que la recomendamos para niños y personas propensas a que la consola se les caiga.

Funda Cybcamo de color blanco para Steam Deck: vibes de PS1

¿Quieres cambiar por completo el color de tu Steam Deck? La funda de Cybcamo de color blanco es lo que buscas. Le da un aire de PlayStation 1 a tu Steam Deck y la protege por completo contra impactos, caídas y rayones. Aparte, brinda un agarre muy suave y agradable para las manos. Y no te preocupes si la ensucias, ya que se puede lavar. Actualmente, cuesta 34,68 €, aunque se puede conseguir más barata en ofertas.

Funda protectora transparente NICEKOOL para Steam Deck: para no ocultar el diseño original

En caso de que desees proteger tu Steam Deck, pero quieres mantener su diseño original, la funda transparente de NICEKOOL te interesará. Está hecha de un plástico resistente que no se dobla y brinda una resistencia de primer nivel a la consola. Hace que el diseño de la Steam Deck resalte aún más, ya que le aporta más brillo a su acabado. Desde ya te advertimos que es un poco complicada de instalar, pero una vez que lo consigues queda fantástica. Su precio es de 16,99 €.

Funda Teyomi para Steam Deck: dale un poco de color

Empecemos con las opciones de colores llamativos. La funda Teyomi para la Steam Deck está fabricada al 100% con un material suave y resistente (TPU) que la protege de golpes, arañazos, caídas y el polvo diario. Pero lo mejor de esta funda es que está disponible en cuatro colores distintos: verde, rojo, azul y negro. Se siente muy agradable en las manos y mantiene la ergonomía de la consola. ¡Muy recomendada! Vale 20,99 €.

Funda protectora azul de TPU para Steam Deck: una opción básica y colorida

Una opción de color más económica es la funda protectora NA para la Steam Deck. Ahora mismo cuesta 13,90 € y es de color azul, fabricada con TPU anticaídas. Además, tiene un texturizado en los grips de la consola que mejora la sujeción de la misma. Precio / calidad, es una de las mejores fundas del mercado indudablemente.

Funda protectora rosa de TPU para Steam Deck: añade más estilo a tu consola

Esta funda es prácticamente idéntica a la anterior, solo que es de color rosado. Es ideal para niñas, chicas o incluso varones que simpaticen con este color. ¿De qué material es? TPU, por lo que es flexible, absorbente de golpes y sumamente ergonómica. Y de precio no está nada mal: vale 16,18 € en la actualidad.

Funda transparente y flexible HEYSTOP para Steam Deck: resistencia sin sacrificar la ergonomía

Si no te gustan las fundas transparentes hechas de un material rígido, deberías probar esta. Si bien no cubre la parte frontal de la consola como la funda transparente que vimos antes, está hecha de material TPU que hace que sea flexible y muy fácil de instalar. También es bastante resistente, pues tiene la capacidad de absorber golpes, impactos, caídas, rayones, etc. ¡Y no se mancha con nada! Puedes conseguirla por 19,99 €.

Funda protectora DLseego para Steam Deck: una de las más resistentes

Esta funda de 20,99 € es una de las más recomendadas para la Steam Deck por su construcción sólida y robusta. Convierte a tu consola en un dispositivo todoterreno sin hacerla más pesada de lo normal ni restarle ergonomía. Además, tiene un diseño con patrones únicos bastante genial y no resbala para nada. También se puede lavar y es compatible con la mayoría de docks.

Funda Ermorgen de silicona 5 en 1 para Steam Deck: todos los accesorios que necesitas

Si solo quieres hacer una sola compra para tener todos los accesorios que tu Steam Deck necesita, el pack 5 en 1 de Ermorgen te gustará. Incluye una funda de silicona (como la primera que vimos en este artículo), un soporte, dos protectores de pantalla y ocho gomas para los joysticks de diferentes alturas. Todo esto por solo 34,24 €. Sin dudas, es la mejor opción en calidad / precio para proteger integralmente tu Steam Deck.

Y tú… ¿cuál de estas fundas prefieres para tu Steam Deck?