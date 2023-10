Las 5 mejores fundas para el Google Pixel 8 Pro

El Google Pixel 8 Pro ha causado sensación en el mundo y desde su llegada al mercado sus ventas no han parado. Si ya te has hecho con uno de estos móviles o planeas hacerlo, necesitas considerar la idea de agregar al carrito una buena funda que proteja este móvil de más de 1000 €. Por eso nosotros en Androidphoria hemos realizado una lista con las mejores fundas disponibles en el mercado para el Google Pixel 8 Pro.

Y es que el hecho de que Google haya decidido darle 7 años de soporte y garantía a estos móviles no significa que tengas que tenerlo desprotegido. En cambio, es una muy buena razón para cuidar tu Google Pixel 8 Pro y que te dure de aquí hasta el 2030. Así que ahora te presentamos las mejores fundas para el Google Pixel 8 Pro que puedes conseguir en el mercado.

La funda Nano Pop de Caseology es una opción que no puedes dejar pasar

Cuando hablamos de fundas de móviles nos enfocamos principalmente en la seguridad y en la apariencia porque todos queremos que nuestro móvil se vea bien y este siempre protegido. Caseology cumple con estas expectativas con su funda llamada Nano Pop, un modelo que ya habíamos visto en el artículo de las mejores fundas para el Google Pixel 8.

Esta funda no solamente es antiresbalante gracias al material del cual está hecho y a sus bordes texturizados, sino que también es muy elegante gracias a su diseño, sus bordes elevados y sus combinaciones de colores. Además de eso, la Nano Pop está reforzada con colchones de aire en las esquinas, lo que le brinda su protección de caídas de grado militar. Esta funda viene en 3 diferentes combinaciones de colores y tiene un precio de 19 €.

Spigen fusiona el estilo tecnológico y la seguridad con su funda Ultra Hybrid

Si alguna vez has buscado información de fundas de móviles, sabrás que existen grandes empresas de renombre con un montón de diseños y opciones que no solo lucen bien, sino que también hacen muy bien su trabajo. Spigen es una de esas empresas y en este caso no decepciona con su funda Ultra Hybrid para el Google Pixel 8 Pro.

Esta funda tiene todo lo que necesitas para proteger tu móvil, desde los bordes elevados en la pantalla y cámara, pasando por la cubierta de poliuretano termoplástico (TPU) y una tapa de policarbonato rígido (PC), perfecta para absorber los impactos y no rallarse. Además de eso, es ultra delgada y transparente, con un diseño en la tapa posterior que hace que tu móvil se vea recién salido de una película de ciencia ficción futurística. Si buscas una funda de Google Pixel 8 Pro que se vea genial, te recomendamos comprar el Ultra Hybrid por 24 €.

Tough Armor de Spigen, la versión acorazada con protección añadida para tu Pixel 8 Pro

Para seguir con la ola de Spigen, permítenos presentarte su modelo Tough Armor el cual no solo se ve más rudo que otros modelos, sino que también está diseñado para brindar aún más seguridad que los modelos regulares. Esto es gracias a que cuenta con 3 capas de protección, una de plástico suave, una de TPU y una de PC, perfecto para soportar caídas, resistir impactos fuertes y aun así ser lo suficientemente delgada para no interferir con la carga inalámbrica.

Además de eso, cuenta con los biseles elevados en la región de la pantalla, la cámara y el sensor de temperatura que los protege de cualquier rayón o golpe. Tiene también las esquinas reforzadas con colchones de aire y como si fuera poco viene con un pequeño soporte, ideal para dejar tu móvil en una mesa y ver una película, la cual se escuchará muy bien gracias al túnel que amplifica los sonidos del parlante. Esta funda viene en azul metálico, rosado, negro y cian y tiene un coste de 20 €.

Parallax de Caseology, la funda geométrica que luce bien y se aferra a tu mano

Caseology hace otra aparición en esta lista, de nuevo con una funda de TPU que luce y se siente magnífica. Este modelo de funda se llama Parallax y lo que la hace resaltar entre las demás, aparte de su precio, es el patrón de su textura, ya que el mismo son cubos hexagonales tridimensionales. Estos están en toda la placa de PC posterior y en conjunto con los bordes texturizados, aseguran que tu móvil no se te deslice de las manos.

La funda Parallax también cuenta con todas las necesidades básicas de una funda, como por ejemplo, ser lo suficientemente fina como para no interferir con la carga inalámbrica, biseles elevados para proteger la cámara y la pantalla y esquinas reforzadas con colchones de aire. Esta funda viene en 3 colores, gris ceniza, negro mate y azul cielo, todo por un coste de 18 €.

Funda transparente de Ringke, para una sensación de que no estás usando una funda

Por supuesto, no podíamos hacer una lista de fundas para móvil sin incluir una funda transparente, ya que estas son un gran preferido entre los compradores. Las fundas transparentes te permiten lucir el diseño original de tu móvil y al mismo tiempo lo protegen de las caídas, los rallones y las manchas de huellas dactilares como lo hace la funda transparente de Ringke.

Esta funda está hecha con un TPU mejorado, el cual está diseñado específicamente para no ponerse amarillo con el tiempo, que es el principal problema de estas fundas. Además de eso es compatible con carga inalámbrica, tiene los bordes texturizados para mejorar el agarre y cuenta con una sección para que le coloques una correa a la funda. Este modelo de Ringke viene en dos presentaciones, la funda transparente mate y la funda transparente brillante, ambas tienen un coste de 14 €.

Eso ha sido todo por ahora con nuestra lista de las 5 mejores fundas para el Google Pixel 8 Pro, esperamos que hayas encontrado la funda que mejor se adapte a tu estilo. Aprovechamos la oportunidad para recomendarte que le eches un vistazo a nuestro artículo con los mejores cargadores para el Google Pixel 8 Pro. Y con eso nos despedimos, cuéntanos en los comentarios cuál te parece la mejor funda de la lista o comenta si hay algún otro modelo mejor que los que mostramos aquí.