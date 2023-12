Si tienes un ordenador portátil y necesitas de una mayor cantidad de puertos para conectar diferentes dispositivos, este artículo te encantará. Esto lo decimos porque aquí te vamos a mostrar las 6 mejores estaciones de acoplamiento para portátiles con USB-C.

Antes de eso, te invitamos a que revises esta publicación en la que te mostramos los mejores hubs USB-C para que le agregues más puertos a tu iPad, también te invitamos a que veas esta lista de adaptadores Ethernet para conectar tu móvil por cable a Internet, ya que podrían llegar a interesarte.

¿Qué es una estación de acoplamiento?

En caso de que no lo sepas, las estaciones de acoplamiento, las cuales también se les conoce con el nombre de docking, sirven para muchas cosas. Su función más conocida es la de proporcionar un mayor número de puertos USB y de otras clases a cualquier dispositivo electrónico con el que sean compatibles.

Sin embargo, no solo se limitan a proporcionar un mayor número de puertos. También sirven para conectar otros dispositivos como teclados e incluso conectar una pantalla a un portátil.

Estas son las 6 mejores estaciones de acoplamiento

Todas las estaciones de acoplamiento que te mostraremos enseguida cuentan con un cable USB-C para conectarse a portátiles que tengan un puerto de este tipo, el cual soporte la transmisión de datos y energía.

Ahora que ya sabes lo que son, así como también para qué sirven, ya podemos mostrarte cuáles son las 6 mejores estaciones de acoplamiento para portátiles con USB-C:

Estación de acoplamiento Qhou, la opción más económica

La primera de la lista es la estación de acoplamiento Qhou. Si buscas la alternativa más asequible, esta opción será perfecta para ti, pero no creas que por ser la más económica (36,74 €) es de mala calidad.

Cuenta con una carcasa externa de aluminio y no requiere de instalar ningún tipo de software o controlador para que funcione. En cuanto al número de puertos que te ofrece esta opción, viene con un total de diez puertos:

1x jack de audio de 3.5 mm.

3x USB-A 3.0.

1x ranura microSD.

1x ranura SD.

1x Ethernet.

1x HDMI.

1x VGA.

1x USB-C (solo para recibir energía y es compatible con Power Delivery).

Estación de acoplamiento Baseus, una buena opción a considerar

Si la primera opción que te hemos mostrado no ha sido de tu interés, puede que la estación de acoplamiento Baseus llegue a interesarte. En Amazon puedes conseguirla a un precio de 59,99 €.

La mayor diferencia entre esta opción y la que te mostramos anteriormente no es solo el precio, sino que esta tiene nueve puertos en total. Seguro debes estar pensando que no tiene mucho sentido, que tenga un coste mayor si tiene menos puertos, pero no es así.

La razón de esto, es porque viene con dos puertos HDMI que pueden usarse para conectar dos pantallas simultáneamente. De hecho, la disposición de puertos es la siguiente:

1x USB-A 2.0.

2x USB-A 3.0.

1x Ethernet.

2x HDMI.

1x ranura microSD.

1x ranura SD.

1x USB-C (solo para recibir energía y es compatible con Power Delivery).

Estación de acoplamiento NOVOO, una opción con más puertos y también con garantía

Si necesitas de un mayor número de puertos seguro te llamará la atención la estación de acoplamiento NOVOO, ya que esta cuenta con 12 puertos en total.

Además, tiene un coste de 42,49 € en Amazon. Sin embargo, lo mejor de esta opción no es el hecho de que tenga más puertos, sino que te ofrece una garantía que tiene una duración de 24 meses. Los puertos con los que cuenta son los siguientes:

2x USB-A 2.0.

2x USB-A 3.0.

1x VGA.

1x Ethernet.

1x jack de audio de 3,5 mm.

2x HDMI.

1x ranura microSD.

1x ranura SD.

1x USB-C (solo para recibir energía y es compatible con Power Delivery).

Estación de acoplamiento YLSCI, otra opción a tener en cuenta y de excelente calidad

La cuarta opción de la lista es la estación de acoplamiento YLSCI. Al igual que la opción que te mostramos anteriormente, también cuenta con 12 puertos en total y tiene casi la misma disposición de puertos.

Como dijimos anteriormente, todas las opciones que verás aquí vienen con un puerto USB-C destinado para la carga y esta opción no es la excepción. No obstante, además del puerto tipo C de carga, también viene con un segundo puerto tipo C para transferencia de datos o para conectar cualquier dispositivo compatible.

El precio de esta alternativa es de 75,99 € y si te ha llamado la atención estos son todos los puertos con los que cuenta:

2x USB-A 2.0.

2x USB-A 3.0 .

. 1x VGA.

1x Ethernet.

2x HDMI.

1x ranura microSD.

1x ranura SD.

1x USB-C para transferencia de datos.

para transferencia de datos. 1x USB-C (solo para cargar y compatible con Power Delivery).

Estación de acoplamiento TOTU, si requieres de más puertos esta es una de las mejores estaciones de acoplamiento

Te mostramos estaciones de acoplamiento que tienen entre nueve y 12 puertos, pero lo cierto es que se pueden conseguir modelos con un número mayor. La prueba irrefutable de ello es la estación de acoplamiento TOTU, ya que tiene un total de 15 puertos.

Al tener un número mayor de puertos que el de los otros modelos que te mostramos anteriormente, su coste es mayor (100,91 €). El punto débil que tiene este modelo es que requerirás de un cable USB-C para que lo conectes a tu portátil. En caso de que esto no sea un problema para ti, aquí te dejamos la lista de puertos que tiene:

1x Ethernet.

2x HDMI.

1x DisplayPort.

1x USB-A 2.0.

3x USB-A 3.0.

1x USB-A 3.1.

1x j ack de 3.5 mm para un dispositivo de audio o un micrófono.

para un dispositivo de audio o un micrófono. 1x ranura microSD.

1x ranura SD.

1x USB-C 3.1.

1x USB-C (para conectarlo a tu portátil).

1x USB-C (solo para cargar y compatible con Power Delivery).

Estación de acoplamiento BDFFLY, una opción más sencilla y de buena calidad

Por último, pero no menos importante, tenemos la estación de acoplamiento BDFFLY. A diferencia de las otras alternativas que te mostramos, esta solo cuenta con un total de 12 puertos. Pese a esto, es una muy buena opción a considerar.

Eso sí, como tiene un cable USB-C incorporado, no necesitarás de un cable tipo C para conectarlo a tu portátil. El precio de este modelo es de 86,93 € y si te interesa aquí te dejamos la lista de puertos con los que cuenta:

1x USB-A 2.0.

1x ranura microSD.

1x ranura SD.

2x USB-A 3.0.

1x USB-C 3.1.

1x Ethernet.

2x HDMI.

1x jack de audio de 3.5 mm.

1x VGA .

. 1x USB-C (solo para cargar y compatible con Power Delivery).

Y tú … ¿ya decidiste cuál de todas estas estaciones de acoplamiento es la que te vas a comprar?