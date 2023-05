Las mejores fundas y protectores para el Google Pixel 7a

Que no se pierda la bonita y muy necesaria tradición de comprar como un combo el protector de pantalla, así como la funda del móvil cuando recién lo estás adquiriendo. Y si en tu caso, ya has dado el salto con el Google Pixel 7a, pero no sabes cómo vestirlo, aquí conseguirás diferentes modelos de fundas y dos opciones de protectores de pantalla prometedores.

Las mejores fundas para el Google Pixel 7a

Como los gustos pueden ser variados entre distintos usuarios, un solo modelo como sugerencia no llegará a ser suficiente. Por ello, verás al menos 5 alternativas de fundas para el Google Pixel 7a, entre las cuales, esperamos, puedas hallar una que te guste y te parezca la ideal para tu móvil. En el caso de los protectores de pantalla, descubrirás dos de los tipos más buscados.

Encontrarás modelos patrocinados por tiendas en Amazon, así como el modelo de funda que la propia compañía de Google sugiere para su más reciente creación. Dependerá de ti determinar cuál le funcionará mejor según tus necesidades. Vamos allá.

Funda para Google Pixel 7a Qoosea: la opción más elegante

Un tipo de funda que jamás pasará de moda es la que, de igual forma, hace las veces de cartera. Este tipo de funda, como el modelo de ahora, siempre se recubre en su parte exterior de cuero sintético suave, igual que las billeteras regulares. Además, incluyen no solo el espacio y la forma suficiente para proteger el móvil, sino también ranuras diferentes en donde es posible almacenar tarjetas, fotografías y billetes.

La funda de Qoosea viene con correa incluida, para que puedas tener las manos libres sin perder de vista el Google Pixel 7a. Posee un cierre magnético, y además, incluye orificios en los sitios justos para darte acceso a todos los botones y salidas. De hecho, añade orificios en la parte de la bocina con la intención de permitirte contestar llamadas sin tener que abrir la funda. Se encuentra disponible en Amazon por tan solo 9,99 euros.

Funda para Google Pixel 7a Saqiqpd: la más robusta

Si lo que más valoras en una funda es que pueda soportar golpes, caídas y rayones más de lo habitual, entonces la opción para tu Google Pixel 7a podría ser este modelo. Hecho de una combinación de silicona suave y policarbonato duro, puede aguantar accidentes por encima del promedio. El fabricante afirma que su protección es de grado militar.

Viene en color negro, y posee además una anilla metálica en su parte posterior que hace las veces de soporte o de un medio para asir el móvil con facilidad. Junto a esta anilla, se encuentra una placa metálica. Esta permite dejar el dispositivo sostenido por el soporte magnético del coche. Los recortes precisos para pulsar los botones están garantizados. Encuentras esta funda en Amazon por solo 12,92 euros.

Funda brillante para Google Pixel 7a de Sawiqpd: la más vistosa

El mismo comerciante de la funda robusta y de grado militar, también ofrece una opción más atractiva, estéticamente hablando, junto a detalles que llaman la atención. Esta funda hecha de silicona, puede absorber golpes y caídas, así como proteger el móvil de rayones o salpicaduras. De sus rasgos más llamativos, está el detalle en su parte trasera.

Viene con un diseño de escarcha y corazones brillantes suspendidos en líquido. De esta manera, cuando agitas la funda, puedes ver cómo estos elementos tan bonitos se mueven de un lado a otro. El resto de sus detalles en diseño son los que siempre se conocen de las fundas, sin agregados. La opción de dar con algo tierno para el móvil está sobre la mesa con esta funda. La consigues en Amazon por solo 12,93 euros.

Funda para Google Pixel 7a Thoankj: la más casual

Aunque las fundas con diseño de billetera suelen ofrecer un aspecto elegante, también se puede jugar con sus detalles para dar otras sensaciones. En este caso, la funda Thoankj viene con un color y un estampado bastante curiosos. Dan la sensación de una funda para móvil más informal, sin dejar de llamar la atención gracias al estilo del dibujo incrustado.

Para dar una buena advertencia a cualquier mano ajena de no tocar tu móvil sin tu permiso, es ideal. También para guardar tus billetes, tarjetas y fotos, al tener suficientes ranuras para esto. Su capa exterior está hecha de cuero sintético, mientras que la interior tiene un forrado delgado de TPU resistente. Se puede plegar desde atrás para hacer de soporte para el móvil, y además posee un cierre magnético. La consigues en Amazon por solo 19,17 euros.

Funda para Google Pixel 7a oficial: la opción avalada por Google

Por último, entre las fundas, no va a faltar la alternativa que la misma empresa de Google brinda para sus usuarios. Hecha de silicona suave, resistente y más gruesa que las usuales, promete una protección completa para el móvil contra manchas, golpes y caídas. Además, viene en diferentes colores: carbón, azul claro, jade y nieve.

Se ajusta perfectamente al Google Pixel 7a de manera exclusiva. Entre detalles, opta por lo simple, sin perder buena estética. Google afirma que estas fundas se fabrican utilizando material reciclado previamente. En Amazon se encuentran por el precio de 34,99 euros.

Los mejores protectores de pantalla para el Google Pixel 7a

Los protectores de pantalla son otro must que no puede faltar para el móvil. La pantalla es un elemento tan importante y delicado, que simplemente no se debe quedar desprotegida bajo ningún concepto. Aquí conseguirás las dos mejores opciones, siendo diferentes tipos de protectores.

Protector de pantalla para Google Pixel 7a IMBZBK: la opción más rígida

El cristal templado es una buena opción para los móviles. Es un elemento resistente, que puede soportar golpes de frente y también los arañazos. Este paquete incluye 4 piezas de vidrio templado, junto a 4 protectores para la cámara del móvil y su marco de soporte para la colocación de estos elementos.

Los bordes de este protector de pantalla de vidrio templado son curvos, ajustándose mejor a los límites de la pantalla del Google Pixel 7a. Además, resultan bastante baratos en Amazon, teniendo un precio de 9,99 euros.

Protector de pantalla para Google Pixel 7a NUCNOK: el más suave y flexible

Por otro lado, los protectores de pantalla de plástico son más suaves, sencillos y fáciles de remover cuando la situación lo ameritan. Se especializan en proteger contra los arañazos. La opción presente es uno hecho de hidrogel de alta calidad, con la delgadez suficiente para no disminuir el brillo de los colores de la pantalla, ni tampoco ser un estorbo a la hora de deslizar el dedo sobre su superficie. Se consigue en Amazon por tan solo 10,99 euros.

¿Tienes dudas sobre cuál tipo de protector de pantalla te conviene más? Para salir de dudas, es preciso conocer cuáles son todos los tipos de protector de pantalla y cuáles son sus ventajas y desventajas.