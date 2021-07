¿Quieres tener WhatsApp en dos o más teléfonos a la vez sin Internet activado? Si tu respuesta es “sí”, queremos decirte que estás en el lugar indicado.

Gracias a la nueva característica de los dispositivos vinculados de WhatsApp, ya no hace falta tener el teléfono encendido y conectado a Internet para poder utilizar WhatsApp Web.

Si bien esto fue pensado para que los usuarios puedan usar WhatsApp Web en hasta 4 ordenadores al mismo tiempo (y sin que el móvil tenga que estar encendido), existe un pequeño truco que permite tener la sesión de WhatsApp activa en otro móvil, sin que el teléfono “principal” tenga que estar conectado a Internet.

¿Cómo usar WhatsApp en dos teléfonos a la vez sin tener Internet activado?

Antes de que te expliquemos los pasos que tienes que llevar a cabo para poder tener WhatsApp en dos móviles a la vez, sin la necesidad de estar conectado a Internet en uno de ellos, es imprescindible que cuentes con WhatsApp Beta (en el móvil en donde usas WhatsApp).

Enlace | Descargar WhatsApp Beta

Con la versión beta de WhatsApp ya instalada en uno de tus teléfonos, tendrás que activar la función multidispositivo, ¿cómo? Sigue leyendo que aquí te lo vamos a explicar paso a paso.

Activar el multidispositivo en WhatsApp

A pesar de que tengas WhatsApp Beta instalado en tu móvil, puede que la función multidispositivo no aparezca, ¿por qué? Por el simple motivo de que WhatsApp habilita este tipo de novedades de forma progresiva.

Lo primero que tienes que hacer es abrir WhatsApp desde tu teléfono . Una vez dentro de la app de mensajería, pincha en los tres pequeños puntos que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

. Una vez dentro de la app de mensajería, que se ubican arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, ingresa en la que dice “Dispositivos vinculados”.

Aparecerá una ventana que dice “Prueba las nuevas mejoras”, allí tendrás que pinchar en “Ok”.

Por consiguiente, deberás ingresar en el apartado que dice “Versión beta para varios dispositivos”.

WhatsApp te preguntará si quieres unirte a la versión beta, allí tendrás que pinchar en “Unirme a la versión beta”.

Pincha en “Continuar” para confirmar los cambios.

Una vez activada la versión beta, pincha en la flecha que aparece arriba a la izquierda de la pantalla.

de la pantalla. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, podrás ver un mensaje que dice “Versión beta para varios dispositivos”.

Cabe mencionar que, la versión beta para varios dispositivos de WhatsApp podría llegar a funcionar de manera incorrecta. Mientras nosotros hicimos este tutorial, hemos notado muchos problemas al momento de enviar y recibir mensajes.

Si bien esto será solucionado por medio de las actualizaciones que recibirá la app a futuro, es importante que tengas en cuenta que el multidispositivo de WhatsApp no es perfecto.

Usar WhatsApp en dos móviles sin tener Internet activado

Una vez que hayas activado la función multidispositivo de WhatsApp en uno de tus móviles, tendrás que configurar el otro teléfono para poder usar WhatsApp al mismo tiempo, y sin la necesidad de que uno de ellos esté conectado a Internet.

Para que puedas lograr esto, deberás seguir de forma minuciosa todos los pasos que te dejamos a continuación:

Toma el móvil en donde quieres usar WhatsApp . Ingresa en el sitio web de WhatsApp Web usando Google Chrome. Una vez allí, deberás pinchar en los tres pequeños puntos que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

. Ingresa en el sitio web de WhatsApp Web usando Google Chrome. Una vez allí, deberás que se ubican arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, vete hasta el final del mismo y pincha sobre la opción que dice “Sitio de escritorio”.

La página web cambiará, y podrás observar la pantalla principal de WhatsApp Web con un código QR .

. Toma tu otro móvil (en donde tienes instalado WhatsApp Beta) y abre la app de WhatsApp. Una vez abierta, pincha sobre los tres puntos verticales que aparecen arriba a la derecha de la pantalla.

Ingresa en “Dispositivos vinculados”.

Pincha sobre la opción de color verde que dice “Vincular un dispositivo”.

Se activará la cámara trasera de tu terminal. Toma tu otro móvil (en donde quieres usar WhatsApp) y acerca el código QR que se muestra en la pantalla (código que aparece en Chrome) a la cámara de tu otro teléfono.

(en donde quieres usar WhatsApp) y acerca el código QR que se muestra en la pantalla (código que aparece en Chrome) a la cámara de tu otro teléfono. WhatsApp escaneará ese código y te mostrará la versión de Web de la app de mensajería en el navegador Chrome. Una vez que la vinculación haya sido exitosa, tendrás que pinchar en los 3 pequeños puntos verticales.

Pincha sobre la opción que dice “Agregar a la pantalla principal”.

Dale al botón que dice “Agregar”.

Pincha en “Agregar automáticamente”.

Y en segundos, tu móvil pondrá un acceso directo a WhatsApp para que puedas usar la app de mensajería en ambos teléfonos, y sin la necesidad de que uno de ellos esté conectado a Internet.

¡Información importante!

Te recomendamos tomar precauciones cuando actives WhatsApp en otro móvil. Al no necesitar Internet en el terminal desde donde se vinculó el nuevo dispositivo, la sesión que has abierto en tu otro móvil no se cerrará nunca.

¿Qué quiere decir esto? Que para poder cerrarla deberás desvincular dicha sesión desde tu teléfono principal (en donde tienes instalada la app de mensajería). En otras palabras, cualquier persona que tome tu móvil (y que sepa tu clave o patrón de bloqueo) podrá ver tus mensajes sin ningún tipo de problema.

Al tratarse de un simple acceso directo a WhatsApp Web, no podrás bloquear con código o huella dactilar el acceso a la plataforma de mensajería. Además, tampoco podrás realizar videollamadas o enviar mensajes de voz (estas funciones no están disponibles).

Cabe mencionar que, tendrás que usar el terminal de forma horizontal para poder escribir o ver mensajes, ya que la versión de escritorio de WhatsApp Web no se ajustará a la pantalla de tu teléfono.

Sin mucho más que añadir, si no has podido realizar el tutorial porque no posees la función llamada “multidispositivo” en tu versión de WhatsApp, no te preocupes, puedes clonar tu WhatsApp en otro móvil sin instalar apps. Eso sí, en ese caso uno de tus teléfonos deberá estar continuamente conectado a Internet.