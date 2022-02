Al igual que otras redes sociales, TikTok puede llegar a “eliminar” ciertas funciones de algunas cuentas cuando las mismas no cumplen con diversos requisitos. Un claro ejemplo de ello, es la eliminación de la función que permite poner música en los vídeos.

Son miles los usuarios que todos los días se quejan en Twitter, Facebook y hasta en los propios comentarios de los vídeos que hablan de este tema en TikTok, sobre el “error” que les aparece al momento de intentar poner música en sus creaciones.

Si tú eres uno de ellos y estás desesperado por encontrar una solución a este problema, te recomendamos que sigas leyendo. Aquí vamos a explicarte por qué pasa esto y cómo arreglarlo.

¿Por qué TikTok no te deja poner música en los vídeos?

Las razones pueden ser varias, pero una de las que más dice “presente” está relacionada con el tipo de cuenta que se tiene dentro de TikTok.

Si la cuenta es del tipo comercial o empresarial, la plataforma no permitirá utilizar música con derechos de autor, ¿qué quiere decir esto? Que para poder usar canciones populares (las que aparecen en TikTok) deberás pagar una pequeña cuota.

Otro de los motivos que hacen que no se pueda usar música en los vídeos es el tipo de conducta del usuario dentro de la plataforma. Aquellos que no respeten las normas de TikTok, no podrán utilizar música al momento de subir un vídeo.

Así puedes solucionar el problema que causa que no puedas poner música en TikTok

La solución a este problema es extremadamente simple, ¿en qué consiste? Cerrar la sesión de tu cuenta de TikTok y volver a iniciarla usando tus datos de acceso. Nosotros hemos probado esta solución y nos ha funcionado varias veces.

En caso de que TikTok no habilite la característica que te permite ponerle música a tus vídeos, posiblemente tu cuenta tenga una sanción temporal. En ese caso, lo mejor que puedes hacer es contactar con TikTok por email para que revean tu caso. Ellos sabrán decirte por qué esta función ha sido bloqueada en tu cuenta.