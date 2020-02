YouTube Music es la plataforma de música en streaming de Google que nació de la unión de YouTube con Google Play Music (aunque no como reemplazo de ninguna estas, de momento). La idea detrás de esta plataforma es ofrecer a los usuarios más funciones y características para escuchar música que las que ofrecen servicios como Spotify o Amazon Music, pero Google ha estado tardando en lograrlo.

Sin embargo, la gran G sigue trabajando en YouTube Music y ahora ha anunciado que los usuarios ya pueden subir su propia música a la plataforma. Aquí te enseñamos cómo puedes hacerlo y todo lo que debes tener en cuenta acerca de esta nueva función de YouTube Music.

Así puedes subir tu música gratis a YouTube Music

Tal como indicó Google en su página de ayuda, estas son las dos formas de subir tu música a YouTube Music sin coste alguno:

Arrastra el archivo de música que quieres subir a cualquier parte del sitio web de YouTube Music.

que quieres subir a cualquier parte del sitio web de YouTube Music. También puedes subir tu música entrando en el sitio web de YouTube Music, presionando tu foto de perfil y seleccionando la opción Subir música.

¡Listo! Como verás, por ahora, solo se puede subir música a YouTube Music desde su sitio web y no desde la aplicación para móviles. El progreso de la subida lo verás en una barra que, una vez completada, indicará con un mensaje que tu música ya ha sido subida a la plataforma. Eso sí, para poder escucharla desde tu biblioteca en YouTube Music, Google tiene que procesarla, lo cual puede tardar varios minutos.

Cabe mencionar que al momento de escribir este artículo la función aún no está disponible. Así que, si todavía no ves la opción de Subir música, no te alarmes e inténtalo de nuevo más tarde.

Cosas que debes saber acerca de subir música a YouTube Music

Existen ciertas limitaciones y aspectos a considerar sobre esta nueva función de YouTube Music. En concreto, ten en cuenta lo siguiente:

Solo se puede subir música en los siguientes formatos: MP3, FLAC, M4A, OGG y WMA .

. La música subida la encontrarás en Biblioteca > Canciones o Álbumes > Subidas. Si la quieres escuchar desde la app para móviles, la misma debe estar actualizada a la versión 3.51 o cualquier otra posterior.

La música que subes no influye al algoritmo de YouTube Music. Por tanto, no recibirás recomendaciones basadas en la música subida .

. Otros usuarios de YouTube Music no podrán escuchar tu música subida, pues es privada y solo puede ser escuchada por ti . De hecho, si compartes una playlist que tiene tu música subida, a los otros usuarios no le aparecerán tus canciones.

. De hecho, si compartes una playlist que tiene tu música subida, a los otros usuarios no le aparecerán tus canciones. Aunque no estés suscrito a YouTube Music Premium, podrás subir toda la música que quieras de forma gratuita y reproducirla sin conexión a Internet, en segundo plano y sin anuncios .

. Con la música también se puede subir su respectiva información metadata, así como la portada del álbum . Lo que no se permite es subir vídeos, PDFs y cualquier otro tipo de archivo que no sean los mencionados anteriormente.

. Lo que no se permite es subir vídeos, PDFs y cualquier otro tipo de archivo que no sean los mencionados anteriormente. Si subes canciones repetidas, YouTube Music las eliminará automáticamente.

Por último, no olvides que desde el año pasado YouTube Music te permite reproducir los archivos de audio guardados en tu dispositivo. Sin embargo, con esta nueva función, esos archivos de audio puedes subirlos a la plataforma para así escucharlos por streaming y liberar espacio en tu móvil. Sin dudas, esta función es estupenda y muchos usuarios la sabrán apreciar.