¿Descargaste la última actualización de Android en tu móvil BQ y has notado que no puedes conectarte a los datos móviles? Desde aquí te recomendamos no preocuparte demasiado, pues hay una solución que puedes llevar a cabo de forma muy simple para arreglar este problema.

Si bien este “error” no suele aparecer en móviles fabricados por otras compañías, a veces cualquier terminal puede sufrir problemas al momento de intentarse conectar a los datos móviles después de una actualización. Por suerte, hay soluciones a este tipo de problemas, ya sea que aparezcan en un terminal BQ, Samsung, Xiaomi, LG, etc.

¿Tu móvil BQ no se conecta a los datos móviles? Así lo puedes solucionar

Si bien este problema ya sucedió antes, cuando se lanzó la actualización de Android 7.0 en el BQ Aquaris A4.5, la compañía en cuestión parece que no tomó los apuntes necesarios al actualizar el Android de varios modelos. El problema se repitió y ahora todos los que han actualizado su móvil ya no pueden conectarse a los datos móviles. A nosotros nos pasó al actualizar un BQ Aquaris X2 a Android 10 pero puede suceder en cualquier modelo y en cualquier versión de Android.

Si este problema también ha afectado a tu móvil y no sabes cómo solucionarlo, sigue estos pasos que te dejamos a continuación:

El primer paso que tienes que hacer es entrar a los Ajustes de tu BQ .

. Una vez dentro de los Ajustes de tu móvil, deberás pinchar sobre la opción que dice Más .

. Por consiguiente, deberás pinchar sobre Redes móviles.

Ingresa en la opción que dice APN .

. Luego, deberás pinchar sobre los tres pequeños puntos que se muestran arriba a la derecha de la pantalla.

que se muestran arriba a la derecha de la pantalla. Y, por último, pincha sobre Restablecer ajustes.

Si esto no funciona, vuelve a introducir el APN de tu operador a mano (a nosotros nos funcionó de esta forma) y actívalo.

Con esto, tu smartphone BQ volverá a conectarse a los datos móviles sin ningún problema. Eso sí, si después de esto sigue sin poder conectarse, deberás restablecer los valores de fábrica del teléfono para solucionar el error aunque es muy poco probable que tengas que llegar a este punto.