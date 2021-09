¿Quieres saber quiénes han leído tus mensajes en un grupo de Telegram? No necesitas llevar a cabo complicados trucos, pues la app de mensajería en cuestión, te permite descubrir esto de forma simple y rápida.

¿Cómo saber quién ha leído tu mensaje en un grupo de Telegram?

Antes de que te mostramos los pasos que tienes que realizar para saber quién ha leído tu mensaje en un grupo de Telegram, deberás instalar la última versión de la app en tu móvil, ¿por qué? Porque esta función solo está disponible en la última versión de Telegram.

¿No sabes si cuentas con la app de Telegram actualizada? No te preocupes, pincha aquí para actualizarla de forma automática. Por otro lado, si ya la has actualizado, tendrás que seguir estos pasos para saber quiénes han leído tus mensajes en un grupo de Telegram:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de Telegram desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez abierta la aplicación de mensajería, tendrás que pinchar sobre el grupo en donde deseas saber quién leyó tu mensaje .

. Por consiguiente, deberás pulsar sobre el mensaje que has enviado al grupo (no mantengas pulsado, dale solo un toque).

al grupo (no mantengas pulsado, dale solo un toque). Se desplegará un pequeño menú con varias opciones. Si alguien leyó tu mensaje, aparecerá en la parte superior del menú. Para ver quiénes lo han leído, tendrás que pinchar sobre ese apartado.

En segundos, Telegram te dirá quiénes han sido los participantes del grupo que han leído tu mensaje.

Es importante mencionar que tendrás que ver mensaje por mensaje para descubrir quiénes los ha leído. En resumen, deberás pinchar en cada uno de los mensajes que has enviado al grupo de Telegram.

¿No te aparece la opción para ver quién ha leído tu mensaje en un grupo de Telegram?

Si no logras ver la opción que te permite descubrir quién leyó el mensaje que has enviado a un grupo de Telegram, no desesperes, pues esta función aún podría no haber llegado a tu país.

¿No quieres esperar a que la habiliten en tu región? Sin problema, descarga Telegram Beta y accede a las últimas funciones antes que nadie (enlace al final de la nota).

Enlace | Descargar Telegram Beta