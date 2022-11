Que tu móvil deje de encender es una de las situaciones más tediosas del mundo, pues con él, se van contactos, imágenes, vídeos y un sinfín de información importante que es esencial poder recuperar.

También, debes saber que el hecho de que tu móvil deje de encender de la nada puede deberse a diversos motivos. Sin embargo, los fallos más comunes están relacionados con problemas de batería, software o con otra parte del dispositivo. Por ello, te ayudaremos a buscar una solución si tu móvil no carga ni enciende.

Cómo hacer que tu móvil cargue y encienda

Volver a encender un móvil por nuestra cuenta puede resultar un poco complicado, si no conoces en un principio cuál es el fallo específico. Es por eso que queremos mostrarte una serie de pruebas que puedes realizar para lograr encender dicho equipo.

Verifica que la batería de tu móvil esté en buen estado

Una de las principales razones que hacen que el móvil no prenda, es la batería, así que lo primero que debes verificar es que esta no tenga perforaciones ni esté inflada. Si tienes un móvil de alta gama, probablemente, no podrás desarmar el móvil y necesitarás llevarlo a un servicio técnico.

Utiliza cargadores oficiales para cargar tu móvil

Tal vez, el problema no provenga del propio móvil, sino del cargador que estás utilizando. Los cargadores alternativos no suelen ser compatibles con el móvil, haciendo que este cargue muy lento, y de esta forma, pueden quemar el dispositivo o simplemente, nunca cargarlo, por lo que es recomendable usar siempre los cargadores oficiales, y mejor aún si es el que trae en la caja.

Si este fallo persiste, entonces prueba con distintos cables o adaptadores USB de la marca. Si el problema solo es el adaptador, tu dispositivo debería cargar con alguno de ellos. Cuando el móvil logre tener al menos un 5% de batería, debería encender con normalidad.

Verifica el funcionamiento de la pantalla de tu móvil

Hoy en día, las pantallas de los móviles son muy frágiles y se dañan con facilidad, pues el desarrollo de las mismas, en los últimos años, ha ocasionado que sean muy delicadas ante fuertes golpes.

Ten en cuenta que, si la pantalla es el problema, la única solución es cambiarla por una nueva, ya que, a diferencia de otros recambios, las pantallas no se suelen reparar.

En este caso, la forma más rápida de poder averiguar si el problema del móvil es la pantalla, es haciendo que el móvil encienda la pantalla, ya sea, a causa de una notificación o una llamada.

Realiza una limpieza al puerto de carga de tu móvil

Aunque el problema de tu dispositivo provenga del puerto de carga, esto no significa que este se haya dañado. Es muy común que el fallo del puerto de carga de tu móvil solo se deba a la suciedad que está acumulada dentro de él, lo cual no le permite hacer conexión y cargar correctamente.

Si este es tu caso, limpia tu puerto de carga con un alfiler humedecido en alcohol isopropilato. También puedes ayudarte con un cepillo de cerdas blandas. Ten mucho cuidado al momento de hacerlo, ya que si ejerces mucha presión o lo mueves de manera brusca, puedes desprender algún sensor del puerto y dañarlo.

Por el contrario, si ya comprobaste que tu puerto de carga está dañado, la única solución será llevarlo al servicio técnico para que lo reemplacen.

Intenta presionando varios botones de tu móvil a la vez

Otra de las alternativas para solucionar que tu móvil no carga ni prende, es combinar los botones de tu móvil. Para ello, prueba mantener pulsado el botón de encendido y otro botón como el de subir o bajar volumen, ten en cuenta que las combinaciones varían dependiendo del móvil.

Estas combinaciones pueden funcionar tanto para reiniciarlo a la fuerza (si está encendido), como para encenderlo en un modo especial (en caso de que se encuentre apagado).

En caso de que tu móvil encienda, se prenderá en modo fastboot, con el cual podrás formatear e instalar nuevamente el sistema operativo; o en modo recovery, que se utiliza para restaurar el móvil de fábrica.

Comprueba si el botón de encendido está funcionando

Es posible que tu móvil en sí no esté dañado, sino que sea el botón de encendido el que está presentando fallos. Estos botones suelen dañarse con facilidad y más aún si se te ha caído el móvil con regularidad y ha recibido un golpe en esa zona.

Si es tu caso, debes acudir a un servicio técnico para que puedan cambiar el botón y puedas utilizar tu móvil con normalidad.

Si por alguna razón no puedes cambiar el botón aún, lo que no debes permitir es que el dispositivo se apague, ya que en cuanto lo haga, no podrás encenderlo nuevamente. Así que monitorea tu batería con frecuencia para que lo coloques a cargar antes de se apague.

Acude al servicio técnico para solucionar problemas graves del móvil

Cuando los móviles tienen un fallo menor, las alternativas que te mencionamos anteriormente suelen resolver el problema, pero si ninguna te funcionó, lo más probable es que el dispositivo presente un fallo más complejo.

Por lo tanto, es necesario llevarlo a un servicio técnico de la marca de tu dispositivo, dado que cuentan con las herramientas necesarias para detectar el daño que tiene tu móvil, esto hace que sean más confiables a la hora de reemplazar cualquier repuesto.

También, debes tomar en cuenta que el tiempo de la garantía puede variar dependiendo del país, así que te recomiendo confirmar cuantos días otorga la compañía después de que el móvil salga del servicio técnico.

Intenta solucionar el fallo usando el software de recuperación

Algunas marcas de móviles, tienen un software especial de gestión para Windows que se usa de descargar el firmware actualizado de tu modelo (el cual se encarga del funcionamiento correcto de tu móvil). Esto te permitirá acceder a los datos de tu móvil, recuperándolos y reparando el fallo.

Es necesario recordarte que, esta alternativa no te funcionará si tu dispositivo no enciende por problemas de batería, ya que este proceso se toma en cuenta cuando supones que tu móvil se apaga debido a un problema de software, más no de hardware.

Ahora ya conoces todos los procesos que puedes hacer para solucionar que tu móvil no carga ni enciende, así que esperamos que logres revivir tu móvil sin problemas. ¡Hasta pronto!