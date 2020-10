¿Quieres sorprender a todos tus amigos y familiares en Facebook? Si tu respuesta es sí, estás en el lugar indicado, pues la red social tiene una función que puedes utilizar de forma gratuita desde la aplicación oficial. La misma te permitirá convertir cualquier foto común en 3D de manera simple y rápida.

¿Cómo crear y publicar fotos 3D en Facebook?

Es importante mencionar que esta función solo se encuentra disponible en la app oficial de Facebook. Si utilizas la versión web de la red social, o bien la versión ligera, Facebook Lite, no podrás crear y subir fotos 3D. Además, se recomienda contar con la última versión, la cual puedes descargar de forma gratuita desde Google Play Store.

Si ya cuentas con la última versión instalada en tu móvil, deberás seguir estos pasos para poder crear y subir fotos 3D en Facebook:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de Facebook desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez abierta la app, tendrás que pinchar sobre “¿Qué estás pensando?”.

Desplaza hacia arriba las opciones que se ubican en la parte inferior de la pantalla.

Pincha en la opción que dice Foto 3D.

Selecciona la foto que quieres convertir a 3D.

que quieres convertir a 3D. Espera a que Facebook convierta la foto (suele tardar de 2 a 3 minutos).

Por último, dale al botón que dice Publicar para que la foto 3D se suba a tu muro de Facebook.

Cabe destacar que Facebook no permite seleccionar varias fotos para convertirlas en 3D, pues el sistema solo puede generar el efecto en una fotografía. Si quieres hacerlo con varias imágenes, deberás realizar el procedimiento con cada una de las fotos que quieras subir a Facebook.

¿Cuáles son los móviles compatibles con las fotos 3D de Facebook?

Es importante mencionar que para poder ver y crear fotos 3D en Facebook es necesario tener un móvil compatible con esta tecnología. Si tu teléfono no cuenta con el sensor de giroscopio, no solo no podrás subir fotos de este estilo, tampoco podrás disfrutar del efecto al verlas. ¿No sabes si tu móvil tiene o no giroscopio? Descúbrelo aquí.

De igual forma, a continuación te dejamos algunos móviles compatibles con la nueva función de Facebook:

Google Pixel y Pixel XL.

Google Pixel 2 y Pixel 2XL.

Google Pixel 3 y Pixel 3XL.

Google Pixel 4 y Pixel 4XL.

Samsung Galaxy Fold.

Samsung Galaxy S9+, Galaxy S10, Galaxy S10E, Galaxy S10+ y Galaxy S10 5G.

Samsung Galaxy Note 8 y Galaxy Note 9.

Cualquier móvil o tablet Android lanzado en 2014 o posterior.

Si tu móvil no aparece en la lista, o bien fue lanzado antes del año 2014, te recomendamos probar la función de igual forma. Puede que tu teléfono sea compatible, solo tienes que ver si la función aparece o no en tu terminal.