¿Por qué se pausa la carga inalámbrica en mi móvil?

Para muchos, la carga inalámbrica ha resultado una forma cómoda y sencilla de cargar la batería de sus móviles. Puede que no sea la mejor para prolongar la vida útil de la batería, pero sin dudas es bastante conveniente si lo que quieres es simplemente colocar el móvil sobre una plataforma y listo. Te ahorras el paso de conectarlo a un cable y tener menos espacio en donde estés.

No obstante, es una modalidad de carga que también puede presentar sus propios problemas. Puede darse el caso de que te esté fallando de alguna forma, o la carga se pause sola sin explicación alguna. ¿Te sientes identificado? Las causas pueden ser tan sencillas como complejas, al igual que las soluciones. En este artículo conocerás las causas más comunes que pausan o evitan la carga inalámbrica en los móviles.

Razones por las que se pausa la carga inalámbrica en tu móvil

El que se pause la carga inalámbrica de tu móvil puede deberse a causas muy simples. Es posible que existan errores de compatibilidad entre móvil y cargador, o que no esté en la posición adecuada. Incluso los sistemas de seguridad de tu dispositivo pueden generar este problema.

Sea como sea, es una situación poco agradable y lo mejor es descubrir qué es lo que pasa, de modo que sea más fácil arreglar el problema. A continuación, te mencionamos todas las causas más frecuentes.

El móvil no está bien posicionado con respecto al cargador inalámbrico

Es frecuente que la forma en la que colocas el móvil sobre la plataforma del cargador no sea la adecuada y por eso no se produzca la carga. A fin de cuentas, no todos los cargadores inalámbricos son flexibles con la posición de los móviles a la hora de realizar su trabajo. Para poder saber si esta es la razón, intenta moverlo de diferentes formas hasta que veas que retoma la carga, o consulta el manual del cargador. Quizá esté escrita la manera correcta de colocar el móvil y hasta ahora no te habías dado cuenta.

Tu móvil no es compatible con la carga inalámbrica

Esta es otra causa bastante frecuente. Antes de lanzarte a por un cargador inalámbrico, es importante que revises antes si tu móvil puede soportar esta modalidad de carga. Para ello, consulta sus especificaciones desde la página oficial de la marca o en el manual de usuario.

El cargador inalámbrico que utilizas no es compatible con tu móvil o es de mala calidad

También puede que sea el cargador el que no permite que suceda la magia. Y es que, aunque existan cargadores “universales” es probable que estos se dejen por fuera algunos modelos de móviles específicos. Tienes que asegurarte de que el cargador que tienes, si no es el original de la marca, mencione el modelo de tu móvil entre su lista de dispositivos compatibles, o que al menos, provenga de una empresa confiable y reconocida.

Tu cargador inalámbrico ya agotó su tiempo de vida útil

Otra posibilidad es que el cable del cargador inalámbrico o la plataforma de carga hayan llegado a su fecha de caducidad o esté averiado. Si lleva ya bastante tiempo contigo y las condiciones del cargador no se ven tan buenas como al comienzo, sospecha. Si pruebas con otro cargador inalámbrico y todo funciona de las mil maravillas, entonces llegó el momento de dar de baja el que ya tenías y elegir otro cargador inalámbrico que lo sustituya.

La funda de tu móvil impide la carga inalámbrica

Aunque suene tonto, es posible. Existen fundas que por su material, o por el grosor que poseen, pueden interferir con la conexión entre el móvil y el cargador inalámbrico. Prueba a quitarle la funda y cargarlo sin ella. Si funciona, ya sabes cuál es la respuesta al problema.

La temperatura del móvil es más alta de lo debido

Si estás en la playa, has jugado demasiado con el móvil, o te encuentras pasando por un día especialmente caluroso, existe la posibilidad de que el propio dispositivo, por medidas de seguridad, no admita la carga inalámbrica (ni ninguna otra), para evitar generar más calor y poner en riesgo su integridad.

Algunas actualizaciones del móvil no se han descargado y/o instalado adecuadamente

Si nada de lo anterior te ha servido para identificar la causa del problema, es posible que algunas actualizaciones del móvil no se hayan descargado o instalado de la forma correcta. Esto también puede afectar la carga inalámbrica, aunque no lo creas.

Ninguna de estas causas aplica con mi móvil, ¿qué hago?

Si has repasado todas las causas y ninguna te ha servido para identificar la razón por la que se pausa la carga inalámbrica en tu móvil, puedes optar por unas cuantas formas de solucionarlo y comprobar si de esta manera el asunto se arregla.

Reinicia el móvil . A veces la solución más sencilla es la más eficaz. Prueba a reiniciar tu móvil y luego vuelve a conectarlo al cargador inalámbrico.

. A veces la solución más sencilla es la más eficaz. Prueba a reiniciar tu móvil y luego vuelve a conectarlo al cargador inalámbrico. Restaura el móvil de fábrica . Quizá existan elementos corruptos o que no se han instalado correctamente. Revisarlos uno por uno puede ser un engorro, más si hay probabilidades de que se trate de más de un archivo. Siempre puedes restaurar el móvil de fábrica y ver si de esta manera se arregla.

. Quizá existan elementos corruptos o que no se han instalado correctamente. Revisarlos uno por uno puede ser un engorro, más si hay probabilidades de que se trate de más de un archivo. Siempre puedes restaurar el móvil de fábrica y ver si de esta manera se arregla. Acude a un técnico. La opción más segura es dejar tu móvil en las manos de un experto para que identifique la causa y lo arregle. Llévalo al servicio técnico de la marca más cercano, si la garantía del móvil se mantiene vigente, o a otro establecimiento confiable que realice este tipo de trabajos.

Como ves, existe un número bastante amplio de razones que pueden estar entorpeciendo la carga inalámbrica de tu móvil. La parte buena es que aunque no puedas cargarlo de esta forma, siempre puedes optar temporalmente por la carga tradicional de toda la vida, utilizando el confiable cable USB. Al menos hasta que todo se haya solucionado y sea posible retornar a la carga más novedosa y cómoda del momento.

Y tú, ¿ya descubriste por qué la carga inalámbrica de tu móvil se pausa?