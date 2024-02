¿Te has encontrado con el problema de que Steam no te permite regalar juegos a tus amigos o familiares? Puede ser una situación frustrante, sobre todo si quieres aprovechar las ofertas o sorprender a alguien con un detalle. El error que suele aparecer es este: «Se ha producido un error inesperado. La compra no se ha completado. Contacta con el equipo de Soporte de Steam«.

Pero no te preocupes, en este artículo te explicamos todas las razones por las que Steam puede bloquear la opción de regalar juegos y cómo solucionarlas.

6 razones por las no te deja regalar juegos en Steam

Steam es una plataforma muy estricta que hace todo lo posible para evitar el mal uso de la tienda. Por eso, han implementado varias limitaciones para impedir que la opción de enviar un regalo en Steam sea aprovechada para fines que perjudican tanto a la tienda como a los desarrolladores de los juegos. Hay muchas razones por las que puedes tener problemas al regalar un juego en Steam y a continuación te mostramos todas.

No puedes regalar un juego de Steam ya comprado

La primera razón es que el juego que quieres regalar ya está en la biblioteca del destinatario. Steam no permite regalar juegos que la persona ya tiene, para evitar duplicados y fraudes. En este caso, lo mejor es consultar con el destinatario si tiene el juego o no antes de comprarlo.

Eso sí, si tú tienes el juego comprado, pero él no (y tampoco lo ha obtenido de ninguna otra manera), Steam sí que debería permitirte regalar el juego. Si este es tu caso, entonces el problema debe ser otro.

No puedes regalar un pack de 4 juegos o más

Steam sí que permite regalar paquetes que incluyen varios juegos, pero con limitaciones. Si el paquete que quieres regalar trae 4 juegos o más, Steam no te dejará regalarlo. Te dirá que este paquete ha sido personalizado para ti (para tu región, específicamente), por lo que no es posible enviarlo a alguien más.

En mi experiencia personal, me he topado con packs de menos de 4 juegos que tampoco se pueden regalar, así que supongo que esta norma de la tienda no es universal y hay excepciones. Ten presente que algunos packs de juegos son exclusivos de algunas regiones y no se pueden regalar a cuentas que pertenezcan a una región diferente.

La cuenta del destinatario es de una región diferente a la tuya

La tercera razón es que el juego que quieres regalar tiene una restricción regional. Esto significa que solo se puede activar en ciertos países o regiones, y si el destinatario está en una zona diferente a la tuya, no podrá recibir el regalo. Esto suele ocurrir con juegos que tienen diferentes precios o versiones según el mercado. Para evitar este problema, puedes consultar la página del juego en Steam y ver si tiene alguna advertencia sobre restricciones regionales.

Ten en cuenta que este problema no solo ocurre con juegos que están censurados en algunos países, sino también con juegos que no tienen ningún tipo de restricción regional, pero que debido a que la diferencia de su precio entre tu región y la del destinarlo es del 10% o más, no es posible regalarlo, pues Steam piensa que te estás aprovechando injustamente de los precios regionales para comprar más barato.

El destinatario no tiene la edad necesaria para recibir el regalo

La cuarta razón es que el juego que quieres regalar está restringido por la edad. Algunos juegos tienen un contenido violento o sexual que solo es apto para mayores de edad, y Steam verifica la edad del destinatario antes de enviar el regalo.

Si el destinatario es menor de edad o no ha introducido su fecha de nacimiento en Steam, no podrá recibir el regalo. Para solucionar esto, puedes pedirle al destinatario que actualice su información de edad en Steam o elegir otro juego más adecuado para su edad.

Puede que estés abusando del sistema de regalos

Si Steam detecta actividad sospechosa, no te dejará regalar juegos durante un período de tiempo. ¿Qué se entiende por «actividad sospechosa»? Regalar muchos juegos de forma seguida o regalar varios juegos a cuentas diferentes a la vez, principalmente.

Puede que a ti esto te parezca normal, pero hace pensar a los sistemas de Steam que alguien ha tomado tu cuenta y esté haciendo gastos que no quieres, así que bloquean la opción de enviar regalos por precaución.

La tienda está saturada

Durante las grandes promociones y fiestas de ofertas en Steam, es normal que el sistema de regalos no funcione bien y te dé error. Mucha gente aprovecha estas ocasiones para regalar juegos a precios módicos, lo que hace que los servidores de Steam tengan más tráfico del usual, se saturen y no procesen tu compra. En ese caso, la solución es simple: vuelve a intentarlo.

Procura hacer la compra del regalo en Steam fuera de las horas pico de tu región (es decir, en la madrugada o de medianoche).

Qué hacer si Steam no te deja regalar un juego

Esas fueron las principales razones por las que Steam puede impedirte regalar juegos, pero hay otras posibles causas, como problemas técnicos o de conexión.

Si ninguna de las soluciones anteriores te funciona, puedes contactar con el servicio de atención al cliente de Steam y explicarles tu situación. En caso de que no quieras acudir al soporte de Steam, puedes intentar estas soluciones:

Compra tarjetas de regalo en Steam. Puedes regalarle a tu amigo la cantidad de dinero que cuesta el juego en Steam , el cual deseas obsequiarle, para que él mismo lo compre desde su cuenta. Lo bueno de las tarjetas de regalo de Steam es que no tienen restricciones de regiones, ya que Steam convierte la moneda automáticamente durante la transferencia.

, el cual deseas obsequiarle, para que él mismo lo compre desde su cuenta. Lo bueno de las tarjetas de regalo de Steam es que no tienen restricciones de regiones, ya que Steam convierte la moneda automáticamente durante la transferencia. Compra la clave del juego en una tienda de terceros . Hay muchísimas tiendas que venden claves de Steam que puedes comprar y enviárselas a tus amigos. El destinatario solo tendrá que seguir este tutorial de cómo canjear códigos de Steam desde la app para Android para recibir el regalo en su cuenta. ¿En qué tiendas compro las claves? Pues las más populares y fiables son Humble Bundle, Fanatical, Gamesplanet, Eneba, Kinguin, Inside Gaming, CDKeys, etc.

. Hay muchísimas tiendas que venden claves de Steam que puedes comprar y enviárselas a tus amigos. El destinatario solo tendrá que seguir este tutorial de cómo canjear códigos de Steam desde la app para Android para recibir el regalo en su cuenta. ¿En qué tiendas compro las claves? Pues las más populares y fiables son Humble Bundle, Fanatical, Gamesplanet, Eneba, Kinguin, Inside Gaming, CDKeys, etc. Utiliza otra cuenta para regalar el juego. Puedes saltarte la limitación que tenga tu cuenta usando otra. Por ejemplo, puedes pedirle prestada la cuenta a un amigo o familiar para enviar el regalo y tú le pagas en dinero real lo que costó. Eso sí, no uses una cuenta recién creada para enviar un regalo, pues Steam detectará actividad sospechosa.

Esperamos haberte ayudado a entender mejor cómo funciona el sistema de regalos de Steam y a resolver cualquier inconveniente que tengas al respecto.

Más información | Página de soporte de Steam

¿Se puede regalar juego Steam ya comprado?

No se puede regalar un juego de Steam que has comprado y activado en tu cuenta. Hoy en día, ya no existe la opción de guardar un juego en tu inventario para enviarlo más tarde a alguien.

Sin embargo, sí que puedes comprar un juego que ya tienes para regalarlo. Lo único que debes hacer es añadirlo al carrito y al momento de pagar seleccionar la opción «Comprar como regalo».

¿Se puede regalar un juego en Steam sin ser amigos?

No se puede. Cuando compras un juego como regalo en Steam, la tienda solo te muestra tu lista de amigos para enviárselo a uno de ellos. Por tanto, no puedes enviar un regalo en Steam a alguien que no tengas agregado como amigo. Si quieres enviárselo a alguien que no está en la lista, tendrás que añadirlo primero a tu lista de amigos de Steam.

¿Qué pasa si rechazo un regalo en Steam?

Si rechazas un regalo en Steam, se reembolsará el dinero que costó el juego al remitente. No podrás aceptar el regalo de nuevo una vez lo hayas rechazado, así que no lo hagas por bromear.