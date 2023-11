La huella digital es una de las formas más cómodas y seguras de desbloquear tu smartphone. Sin embargo, algunos usuarios de Xiaomi se han encontrado con un problema: la opción de huella digital no aparece en los ajustes de seguridad. ¿Qué hacer cuando ocurre esto?

En este artículo te explicamos las posibles causas y soluciones de este fallo, que puede afectar a diferentes modelos de Xiaomi. Sigue leyendo y descubre cómo recuperar la función de huella digital en tu dispositivo.

¿Por qué desapareció la opción de huella en mi Xiaomi?

El problema que hace que no aparezca la opción de desbloqueo con huella en los ajustes de un móvil Xiaomi (a pesar de que este tiene lector de huellas) ha empezado a ocurrir con mucha frecuencia a partir de la actualización a MIUI 13. Según los reportes de los usuarios, el principal móvil afectado es el Xiaomi 11 Lite que dejó de mostrar la opción de huella en sus ajustes después de la actualización a MIUI 13.2.2.

Aunque el Xiaomi 11 Lite no es el único móvil de la compañía que puede padecer este problema, es el que más reportes de desaparición de la huella ha generado al respecto. Y es que, incluso después de actualizar a MIUI 14, el problema persiste al día de hoy y Xiaomi sigue sin brindar una solución definitiva.

En resumen, se trata de un fallo generado por las actualizaciones de MIUI que ha hecho que muchos usuarios no puedan usar el lector de huellas de su dispositivo, pese a que este nivel de hardware no tiene ningún problema. No obstante, el problema también puede ocurrir porque el sensor se ha dañado.

Cómo recuperar la opción de huella digital en tu móvil Xiaomi

Si tienes un Xiaomi con sensor de huella digital y no te aparece la opción de configurarla en los ajustes, no te preocupes. Enseguida te explicamos cómo solucionar este problema de forma sencilla y rápida.

Actualiza tu Xiaomi

Puede que al momento en el que estés leyendo este artículo, Xiaomi ya haya lanzado una actualización que corrige el problema de raíz. Por tanto, lo primero que debes hacer es comprobar si tu Xiaomi tiene la última versión de MIUI, el sistema operativo basado en Android que usa esta marca.

Para ello, ve a Ajustes > Sobre el teléfono > Versión MIUI y pulsa en Buscar actualizaciones. Si hay alguna disponible, descárgala e instálala siguiendo las instrucciones en pantalla.

Reactiva la opción de la huella digital

¿Todavía no funciona el lector de huellas? Verifica si está activado en los ajustes de tu Xiaomi de esta manera:

Entra en la app de Ajustes .

. Selecciona Contraseñas y seguridad .

. Elige Desbloqueo con huella digital. Si aparece, ya puedes introducir tu PIN o contraseña para configurar tu huella dactilar y usarla para desbloquear el teléfono.

Restablece las opciones de conectividad

Por alguna razón que desconocemos, a algunas personas les ha funcionado restablecer el WiFi, redes móviles y Bluetooth a sus valores predeterminados para solucionar la huella dactilar que no aparece en Xiaomi.

Eso sí, debes saber que al restablecer las opciones de red, se borrarán todos los ajustes relacionados con la conexión, como las contraseñas de WiFi guardadas, los dispositivos Bluetooth emparejados o las redes móviles configuradas. Por eso, te recomendamos que hagas una copia de seguridad de estos datos antes de proceder.

Para restablecer las opciones de red en tu Xiaomi, sigue estos pasos:

Abre la aplicación de Ajustes .

. Busca la opción Conexión y compartir .

. Dentro de esta opción, selecciona Restablecer Wi-Fi, redes móviles y Bluetooth .

. Verás varias opciones de restablecimiento, entre ellas Restablecer configuración .

. Te aparecerá una advertencia de que se borrarán todos los ajustes de red. Pulsa en Aceptar para confirmar.

¡Eso es todo! Con suerte, esto debería solucionar el problema de la huella dactilar de tu Xiaomi. Recuerda que tendrás que volver a configurar las redes WiFi, los dispositivos Bluetooth y las redes móviles que usabas antes, pues la configuración que tenías hasta ahora se ha borrado.

Limpia la caché y los datos de la app de Seguridad

Cómo eliminar caché y datos de app de Seguridad de Xiaomi 1 de 2

Si tu Xiaomi ya está actualizado, ya has restablecido su conexión y sigue sin aparecerte la opción de huella digital, puede que se deba a un error en la aplicación de Seguridad, que es la que gestiona esta función. Para solucionarlo, tienes que borrar los datos y la caché de esta aplicación de la siguiente forma:

Ve a Ajustes .

. Selecciona Aplicaciones .

. Entra en Administrar aplicaciones .

. Busca Seguridad en la lista y selecciónala.

en la lista y selecciónala. Toca en Almacenamiento .

. Pulsa sobre Limpiar datos.

Por último, presiona en Borrar todos los datos y Limpiar caché.

Después de hacer esto, reinicia tu Xiaomi y comprueba si el lector de huellas ya funciona. También es recomendable hacer esto mismo con las aplicaciones Fingerprint test y Sensor test tool.

Borra las credenciales de tu Xiaomi

Otra posible solución a la desaparición de la huella digital en Xiaomi es borrar las credenciales de tu dispositivo. Esto eliminará por completo todas las contraseñas y huellas que tengas configuradas, por lo que servirá de reinicio de la huella digital.

Para hacer esto, simplemente dirígete a Ajustes y utiliza el buscador para buscar la opción Borrar credenciales. Selecciona dicha opción, introduce tu contraseña y acepta el procedimiento.

Restablece de fábrica tu móvil Xiaomi

¿Nada de lo anterior te funcionó? Pues el problema parece ser más grave de lo que creíamos. Así que hay que aplicar una solución drástica: restablecer el dispositivo a sus valores de fábrica. Esto borrará absolutamente todo lo que tengas en el móvil, por lo que debes hacer una copia de seguridad antes de proceder.

Aquí tienes un tutorial paso a paso de cómo restablecer de fábrica un móvil Xiaomi con MIUI. Después de hacer esto, la huella digital debería aparecer de nuevo.

Lleva tu móvil al servicio técnico

¿Aún sigue sin aparecer la huella digital en tu Xiaomi? Entonces todo indica que se trata de un problema de hardware. Eso significa que es muy probable que el sensor de huellas de tu smartphone se haya dañado y tengas que reemplazarlo. Esto no es nada fácil de hacer para un usuario común, así que lo mejor que puedes hacer es llevar tu móvil a un servicio técnico donde puedan repararlo.

Esperamos que este artículo te haya sido útil para solucionar el problema de la huella digital en tu Xiaomi. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo abajo y te responderemos lo antes posible.