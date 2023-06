¿Después de poner un protector de pantalla en tu móvil, este ha dejado de reconocer tu huella dactilar? Es un problema bastante común cuya causa es clara y que, por suerte, tiene varias soluciones. A continuación, te explicaremos algunas de las posibles razones por las que tu móvil no reconoce la huella tras poner el protector de pantalla y cómo puedes solucionarlo.

¿Por qué mi móvil no me reconoce la huella con el protector de pantalla?

Evidentemente, el culpable de este problema es el protector de pantalla que has instalado, el cual está impidiendo que el lector de huellas óptico o ultrasónico integrado en la pantalla de tu smartphone reconozca correctamente la huella. ¿Eso significa que los móviles con lector de huella en pantalla no se pueden usar con protector de pantalla? No. De hecho, los propios fabricantes de móviles con lector de huellas en pantalla venden protectores compatibles con esta tecnología.

Las causas más probables de que tu móvil no reconozca la huella después de ponerle protector de pantalla son las siguientes:

El protector de pantalla es demasiado grueso : si es muy grueso o tiene algún tipo de relieve o textura que interfiera con el sensor de huellas, es normal que no capte bien tu huella o que la distorsione. Para evitar este problema, lo mejor es que elijas un protector de pantalla que sea compatible con el sensor de huellas de tu móvil, que sea lo más fino posible y que tenga una superficie lisa y transparente.

: si es muy grueso o tiene algún tipo de relieve o textura que interfiera con el sensor de huellas, es normal que no capte bien tu huella o que la distorsione. Para evitar este problema, lo mejor es que elijas un protector de pantalla que sea compatible con el sensor de huellas de tu móvil, que sea lo más fino posible y que tenga una superficie lisa y transparente. Está mal colocado o tiene alguna burbuja de aire o suciedad debajo : esto también puede afectar al funcionamiento del sensor de huellas, ya que puede crear una capa entre tu dedo y el sensor que dificulte la lectura. Para solucionar esto, debes asegurarte de colocar el protector de pantalla correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante y eliminar cualquier resto de polvo o suciedad antes de pegarlo. Si ves alguna burbuja de aire, puedes intentar quitarla presionando con cuidado desde el centro hacia los bordes.

: esto también puede afectar al funcionamiento del sensor de huellas, ya que puede crear una capa entre tu dedo y el sensor que dificulte la lectura. Para solucionar esto, debes asegurarte de colocar el protector de pantalla correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante y eliminar cualquier resto de polvo o suciedad antes de pegarlo. Si ves alguna burbuja de aire, puedes intentar quitarla presionando con cuidado desde el centro hacia los bordes. El protector de pantalla ha dañado el sensor de huellas al colocarlo o al retirarlo : si el protector tiene algún tipo de pegamento o adhesivo que se quede pegado al sensor o si al quitarlo se produce algún rasguño o rotura, esto puede ocurrir. En este caso, lo más probable es que tengas que llevar tu móvil a un servicio técnico para que te cambien el sensor de huellas o te lo reparen.

: si el protector tiene algún tipo de pegamento o adhesivo que se quede pegado al sensor o si al quitarlo se produce algún rasguño o rotura, esto puede ocurrir. En este caso, lo más probable es que tengas que llevar tu móvil a un servicio técnico para que te cambien el sensor de huellas o te lo reparen. Tu huella no está en condiciones: si tu dedo está sucio, húmedo, muy seco o herido, puede que eso impida que el sensor reconozca tu huella. También puede ser que hayas registrado tu huella con otro dedo distinto al que estás usando o que hayas cambiado la configuración del sensor. Para solucionar esto, debes limpiar bien tu dedo y el sensor con un paño suave y seco, asegurarte de usar el mismo dedo con el que registraste tu huella y revisar la configuración del sensor en los ajustes de tu móvil.

Qué hacer si el móvil no te reconoce la huella con el protector de pantalla

Si estás seguro de que el protector de pantalla es compatible con tu móvil, que tu dedo está seco y que el protector está bien instalado y no tiene ningún tipo de problema, prueba las siguientes soluciones:

Activa la Sensibilidad táctil

Los móviles Android suelen tener una opción que permite incrementar su sensibilidad táctil para conseguir un mejor funcionamiento con protectores de pantalla. Esta función también sirve para mejorar el reconocimiento de huellas con lectores integrados en pantalla. Se activa de la siguiente manera:

Abre la aplicación Ajustes .

. Selecciona la opción Pantalla .

. Habilita el interruptor de Sensibilidad táctil.

Ten en cuenta que hemos hecho este tutorial usando un móvil Samsung Galaxy. En smartphones de otras marcas, es posible que esta opción tenga un nombre diferente, así que búscala en los ajustes usando términos parecidos.

Elimina la huella y añádela dos veces

Además de aumentar la sensibilidad táctil de la pantalla, debes recalibrarla para que el lector se acostumbre a reconocer tu huella con el protector instalado. Para ello, sigue estos pasos:

Abre la app de Ajustes .

. Ve a la sección de Seguridad y privacidad (puede que se llame diferente en tu móvil).

(puede que se llame diferente en tu móvil). Selecciona Datos biométricos .

. Presiona en Huellas digitales .

. Mantén pulsadas las huellas que habías registrado hasta ahora y selecciónalas para eliminarlas .

. Ahora, añade la huella de tu dedo desde cero. Asegúrate de registrar una misma huella dos veces desde diferentes ángulos para un mejor reconocimiento.

¡Eso es todo! Tras volver a registrar tus huellas con el protector instalado y la sensibilidad táctil aumentada, el lector de huellas debería reconocerte mejor.

No uses la carga inalámbrica

Algunos fabricantes de smartphones recomiendan no usar el lector de huellas en pantalla cuando el móvil está cargando inalámbricamente. No sabemos muy bien la razón de esta advertencia, pero al parecer la carga inalámbrica impide que el sensor de huellas integrado funcione correctamente.

Prueba el sensor en temperatura ambiente

Igualmente, los fabricantes advierten que es posible que el sensor no funcione bien si el teléfono se encuentra en un entorno extremadamente caluroso o frío. Así que, si estás en un lugar donde las temperaturas son muy elevadas o bajas, es normal que el lector de huellas en pantalla no funcione bien. Por tanto, vuelve a probar el sensor en un sitio que tenga una temperatura que oscile entre los 18 ºC y 35 ºC.

Quita el protector de pantalla

Por último, si nada de lo anterior te funcionó, es mejor que uses tu móvil sin protector de pantallas si quieres seguir utilizando el lector de huellas. Aquí tienes un artículo donde te explicamos cómo quitar un protector de pantalla, ya sea de hidrogel o no. Ahora bien, si quitar el protector de pantalla no solucionó nada, significa que el problema es el lector de huellas.

Acude al servicio técnico oficial de tu móvil para que te lo reparen o haz valer la garantía si aún puedes hacerlo. En fin, esperamos que estas soluciones te hayan servido y, si te quedó alguna duda, déjanosla en los comentarios.