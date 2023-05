MotoPlay no funciona por qué y cómo solucionarlo

Para los amantes de la velocidad, llega la nueva app que te permite ver carreras de la Fórmula 1 y MotoGP en vivo, completamente gratis. La app se llama MotoPlay y es la nueva versión de Motodi. Al ser una app bastante reciente, es lógico observar algunos fallos en su desempeño, pero no te preocupes por ello, puesto que hoy nos encargaremos de ayudarte si MotoPlay no está funcionando bien.

Es importante recordar que esta app es una extensión de NodoSports, la nueva versión de NodoFlix y al igual que estas dos se trata de una app gratuita, que no es completamente legal y no obtiene el mismo financiamiento que las apps pagas. Esto quiere decir, que los fallos dentro de la app pueden llegar a ser algo comunes, pero la gran mayoría de las veces tienen solución.

MotoPlay trae la potencia de los motores a tus dispositivos Android

Antes de empezar a hablar de los principales fallos que se pueden presentar en MotoPlay, permítenos repasar un poco la información que tenemos sobre esta app. MotoPlay es una app diseñada para brindarle a sus usuarios, acceso a los eventos más importantes de carreras de motor, como la Formula 1, MotoGP e incluso carreras de categorías menos resaltantes como la serie IndyCar y la Formula 2.

MotoPlay es una app gratuita disponible para Android en formato APK, ya que no puede conseguirse en tiendas oficiales como la Play Store. Una ventaja que tiene esta versión en comparación con su predecesora es que MotoPlay está optimizada para verse en dispositivos con Android TV, es decir que el menú se ve más agradable, tiene un mejor desempeño y se puede controlar con un mando a distancia. Si tú eres un fanático del motociclismo o el automovilismo, de seguro te va a encantar esta aplicación.

No se ven las carreras a pesar de que ya la ventana del evento está disponible

Si al tratar de ingresar a ver cualquier evento en esta app notas que aparece una pantalla negra y la app se congela allí, lo más probable es que estás entrando al evento muy temprano. La mayoría de las transmisiones empiezan a emitirse en la app una media hora antes de la carrera, aproximadamente.

Así que, si este error te sigue pasando y no puedes ver la carrera, lo mejor sería asegurarte de cuál es la hora en la que empieza el evento que quieres ver y asegurarte de entrar únicamente cuando falte entre 30 a 10 minutos para empezar. De esa forma evitas que te aparezca una pantalla negra en MotoPlay cuando quieres ver un evento.

No está ninguna carrera disponible para ver en MotoPlay

Si estás muy seguro de que una carrera debería aparecer entre los eventos disponibles en MotoPlay, pero no la vez por ningún lado o si notas que no hay ninguna carrera disponible para ver, lo más probable es que MotoPlay esté presentando un fallo. Lo usual es que siempre haya eventos disponibles dentro de la app, así no sean eventos principales.

Así que, si después de abrir y cerrar la app varias veces, el problema no se ha resuelto, lo mejor que puedes hacer es borrar el caché y reiniciar MotoPlay. Sigue los pasos a continuación para que puedas reparar la app en poco tiempo:

Mantén presionado el icono de MotoPlay hasta que salgan 3 opciones en la parte superior del icono.

hasta que salgan 3 opciones en la parte superior del icono. Escoge la opción de Info. de la aplicación .

. Ingresa en la opción de Almacenamiento y caché.

Presiona en Borrar caché .

. Cierra por completo MotoPlay, vuélvela a abrir y el problema ya debería estar resuelto.

Por supuesto, ese es el proceso si quieres hacerlo en un móvil o tablet con Android, si quieres reiniciar la app de MotoPlay y borrar el caché en un Smart TV, debes seguir los pasos a continuación:

Reiniciar la app de MotoPlay y borrar el caché en un Smart TV 1 de 3

Ingresa en Ajustes .

. Ve hasta la sección de Aplicaciones .

. Busca la app de MotoPlay y seleccionas la opción de Borrar datos .

. Vuelve a entrar en MotoPlay y ya podrás ver como todos los eventos vuelven a estar disponibles.

Por último, si estos dos métodos no funcionaron, la mejor opción sería desinstalar la app de MotoPlay y descargar la última versión que esté disponible. Es probable que para el momento en que vayas a descargar de nuevo el APK de MotoPlay exista una versión más estable y con menos fallos que la que tú tienes, abajo te dejamos un enlace para que descargues el APK de forma segura y un link para su canal de Telegram, para que estés al pendiente de las actualizaciones.

Descargar | MotoPlay APK | Grupo de Telegram

Es probable que el APK de MotoPlay que tengas, no sea verdadero

Un problema muy común con este tipo de aplicaciones y que viene ocurriendo con apps como NodoGO y Motodi, es que muchas personas crean falsas versiones de estas apps en línea. Muchas veces esto lo hacen hackers en internet para tratar de esparcir alguna especie de malware a tantos dispositivos como puedan.

Así que permítenos darte algunos consejos para que no caigas en este tipo de trampas:

No busques la app de MotoPlay en la Play Store o en alguna otra tienda de apps, te aseguramos que no va a estar allí.

o en alguna otra tienda de apps, te aseguramos que no va a estar allí. Solo descarga de fuentes confiables como los enlaces que te dejamos anteriormente o sitios de APK veraces como APKMirror, por ejemplo.

como los enlaces que te dejamos anteriormente o sitios de APK veraces como APKMirror, por ejemplo. No existe una versión de MotoPlay para iOS , así que ni siquiera te molestes en buscarla.

, así que ni siquiera te molestes en buscarla. Siempre que vayas a descargar cualquier APK, asegúrate de que el APK sea seguro, para eso puedes correr primero un análisis del enlace de descarga por el servicio de VirusTotal.

Asegúrate de que tu conexión a Internet esté funcionando bien

Muchas veces se presentan problemas con las transmisiones, pero si ya has probado con todas las opciones que te hemos dado y los problemas siguen estando presentes, quizás debas revisar tu propia conexión a Internet. Existe la probabilidad de que tu conexión a la red esté fallando y eso sea lo que no te permite disfrutar de tus carreras con tranquilidad.

Si no estás seguro de si es esto o no, algunas cosas que puedes hacer son:

Desconectar algunos dispositivos de tu red WiFi .

. Pausar las descargas que tengas en cualquier dispositivo conectado a Internet en tu hogar.

que tengas en cualquier dispositivo conectado a Internet en tu hogar. Reiniciar el router, en caso de que todo lo demás falle.

Hasta ahora esos son los principales problemas que han hecho que MotoPlay no funcione y cómo solucionarlos. Si tienes algún otro problema con esta app o si te quedo alguna duda referente a lo que explicamos, déjala en la sección de comentarios, estaremos muy felices de poder brindarte nuestra ayuda pronto, por ahora nos despedimos.