Para nadie es un secreto que WhatsApp no es la app de mensajería más completa que existe. Aun así, la mayoría de personas prefieren seguir usándola, pues hoy en día nos podemos comunicar con (casi) cualquier persona por WhatsApp, a diferencia de una app como Telegram que no todos tienen. Además, las limitaciones de WhatsApp las podemos resolver con aplicaciones de terceros como la que aquí te enseñaremos a usar.

¿Quieres grabar las llamadas de WhatsApp en Android, pero la app no te lo permite? No te preocupes, enseguida te explicamos cómo puedes hacerlo con la aplicación Cube ACR. Eso sí, ten en cuenta que algunos países prohíben la grabación de llamadas para evitar problemas de privacidad. Por tanto, antes de aplicar este tutorial, asegúrate de que grabar llamadas en tu país no sea un delito.

Cómo grabar llamadas de WhatsApp en Android

Lo primero que tienes que hacer es instalar en tu Android la app Cube ACR que puedes descargar gratis en Google Play Store.

Una vez instalada, sigue estos pasos para grabar una llamada de WhatsApp con ella:

Abre la app Cube ACR .

. Presiona en Siguiente y luego otorga a la app todos los permisos que necesite.

y luego otorga a la app todos los permisos que necesite. También presiona en Habilitar superposición y activa esta función.

y activa esta función. Activa también el servicio App Connector que encontrarás en Accesibilidad > Servicios descargados.

que encontrarás en Accesibilidad > Servicios descargados. De ser necesario, desactiva la optimización de batería del sistema para la app.

del sistema para la app. Si quieres que las llamadas grabadas se guarden con tu ubicación actual, activa el Geo etiquetado .

. Una vez que hayas terminado de configurar la app, ya puedes empezar a usar Cube ACR para grabar llamadas. En las opciones que te presenta la app, selecciona WhatsApp.

Así entrarás automáticamente a WhatsApp. Ahora presiona el contacto que quieres llamar y luego toca el botón de llamada que aparecerá junto a él.

que aparecerá junto a él. Cuando la llamada comience, automáticamente aparecerá una pestaña de Cube ACR que indica que está grabando la llamada. Si quieres detener la grabación solo pulsa esa pestaña, aunque la grabación se detendrá por sí sola cuando la llamada finalice.

De esa forma, todas las llamadas que realices por WhatsApp se comenzarán a grabar automáticamente sin que tú tengas que hacer nada. Eso sí, si no quieres que se graben las llamadas con un contacto en específico, solo toca el botón que tiene el símbolo de un usuario que aparece al lado del micrófono en la pestaña de grabación de Cube ACR.

Dónde encuentro las llamadas de WhatsApp grabadas con Cube ACR

Para ver las llamadas que has grabado, haz lo siguiente:

Entra en la app Cube ACR .

. En la pantalla de inicio de la app verás todas las llamadas grabadas. Pulsa cualquiera para ver las opciones de reproducción .

. De esa manera, verás el botón de Play para escuchar la llamada grabada y los botones de adelantar o retrasar 10 segundos la reproducción.

Ten en cuenta que si te pones el móvil en el oído mientras reproduces una llamada grabada, solo podrás escucharla tú pues se reproducirá como si fuera una llamada en tiempo real. De lo contrario, la llamada se reproducirá en voz alta y todos podrán oírla.

Cómo cambiar la ubicación en el móvil de las llamadas grabadas con Cube ACR

Ahora bien, aunque es fácil encontrar las llamadas grabadas en la app Cube ACR, si quieres guardarlas en un lugar en concreto de tu móvil, sigue estos pasos:

Abre la app Cube ACR.

Toca el botón de las tres líneas horizontales ubicadas en la esquina superior izquierda.

ubicadas en la esquina superior izquierda. Presiona en Reserva y almacenamiento .

. Luego pulsa en Migrar tus grabaciones .

. Toca en Seleccionar y luego verás tu carpeta de descargas.

Seguidamente, presiona los tres puntos que están en la esquina superior derecha y selecciona Mostrar almacenamiento .

. Por último, toca las tres líneas horizontales ubicadas en la parte superior izquierda para seleccionar en dónde quieres guardar las llamadas (almacenamiento interno o externo) y en cúal carpeta.

ubicadas en la parte superior izquierda para seleccionar en dónde quieres guardar las llamadas (almacenamiento interno o externo) y en cúal carpeta. Cuando estés en la carpeta donde guardarás las llamadas, pulsa el botón Seleccionar que está en la parte inferior y listo.

De esa forma, tendrás todas las llamadas grabadas justo en el lugar que querías.

Cómo eliminar una llamada de WhatsApp grabada con Cube ACR

Ahora que sabes dónde están las llamadas grabadas en el almacenamiento de tu móvil, puedes borrarlas desde el administrador de archivos o puedes hacerlo desde la propia app así:

Entra en la app Cube ACR .

. Toca los tres puntos que aparecen al lado de la llamada grabada que quieres eliminar.

que aparecen al lado de la llamada grabada que quieres eliminar. Selecciona Eliminar .

. Pulsa Sí.

¡Listo! Así de fácil puedes eliminar la llamada grabada que desees. También puedes mantener pulsada una grabación para así habilitar la selección de varias y luego eliminarlas todas juntas en un lote.

Algunos trucos útiles de Cube ACR para grabar llamadas de WhatsApp en Android

Como ya te habrás dado cuenta, Cube ACR es una app muy completa y sin dudas la mejor app para grabar llamadas de WhatsApp, aunque también te permite grabar llamadas telefónicas normales, así como llamadas de Messenger y Telegram. Otras cosas que puedes hacer con esta aplicación son las siguientes:

Activa su modo oscuro : se hace desde el menú de opciones de la app, pulsando en Misceláneo y luego en Tema oscuro.

: se hace desde el menú de opciones de la app, pulsando en Misceláneo y luego en Tema oscuro. Esconde la pestaña de grabación : si te molesta esta pestaña que aparece cada vez que llamas, ocúltala desde el menú de opciones de la app, pulsando en Misceláneo y seguidamente en Ocultar widget de grabación.

: si te molesta esta pestaña que aparece cada vez que llamas, ocúltala desde el menú de opciones de la app, pulsando en Misceláneo y seguidamente en Ocultar widget de grabación. Busca las llamadas grabadas de forma más sencilla : en la parte superior de la pantalla principal de la app, hay un botón de lupa que, si lo pulsas, te permite buscar las llamadas grabadas según el nombre del contacto o su número de teléfono.

: en la parte superior de la pantalla principal de la app, hay un botón de lupa que, si lo pulsas, te permite buscar las llamadas grabadas según el nombre del contacto o su número de teléfono. Encontrar llamadas por su lugar de grabación: si has activado el Geo etiquetado de la app, en el menú de opciones encontrarás una opción llamada Mapa que, al pulsarla, abrirá Google Maps en la propia aplicación y te indicará dónde has grabado cada llamada que tienes guardada.

Otras funciones de la app, como el bloqueo por PIN, requieren que pagues por su versión premium. Sin embargo, Cube ACR te ofrece muchísimas características gratis y, como hemos comprobado aquí, funciona de maravilla para grabar llamadas de WhatsApp sin coste alguno. Y a ti… ¿qué te parece esta app? ¿Usas otra app para grabar llamadas de WhatsApp? Coméntanoslo, tu opinión nos importa.