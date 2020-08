¿Tu Amazon Echo tiene el aro de luz encendido de amarillo y no sabes la razón? No te preocupes, que no es nada grave, es Alexa queriéndote decir algo y ya. ¿Quieres saber qué? Descubre el significado de la luz amarilla en tu Amazon Echo Dot.

La luz amarilla en los Amazon Echo son notificaciones pendientes, así puedes escucharlas

Alexa tiene decenas de skills fantásticos con los que hacer un montón de cosas, y hasta puedes crear los tuyos propios con Blueprints. Sin embargo, a veces los dispositivos con Alexa pueden ser un poco difíciles de entender, especialmente si hablamos de los altavoces Amazon Echo.

Al no tener una pantalla, se comunican contigo a través de su aro de luz LED cuando quieren decirte algo. En algunos casos es fácil dar con lo que intentan decirte y solucionarlo con el comando de voz correcto. No obstante, en otras ocasiones el color del aro de luz puede asustarte, como cuando enciende en amarillo.

Generalmente este color lo asociamos a que algo anda mal, pero en los Echo Dot no es así, por lo que puedes estar tranquilo. Entonces, ¿qué significa el aro amarillo en los Amazon Echo? Pues que tienes una notificación pendiente, generalmente de algún pedido, aunque también pueden ser notificaciones de otro tipo.

Si alguien te ha dejado un mensaje, una app necesita avisarte algo, u otro dispositivo de domótica de esos que te facilitan la vida tiene que notificarte cualquier cosa, el aro de tu Echo Dot también se pondrá en amarillo. Pero, ¿cómo lo solucionas y escuchas las notificaciones?

Te sorprenderá lo fácil que es, pues solo tienes que decirle a Alexa un comando de voz en específico. Cuando la luz de tu Echo Dot esté en amarillo, o parpadee, solo pregunta: “Alexa, ¿qué notificaciones tengo?”

Inmediatamente el asistente de Amazon comenzará a decirte todas las notificaciones pendientes, y así sabrás a cuáles cosas tendrás que estar atento. Las notificaciones pueden ser muy variadas, pero las más comunes son las que listamos arriba. Una vez lo haga, la luz amarilla dejará de parpadear.

¿Pensabas que sería algo peor? Tranquilo, tu Echo Dot no tendrá que visitar el servicio técnico por eso.