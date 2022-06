Es bastante frustrante pulsar el lector de huellas de tu móvil y que este no reconozca tu huella, impidiéndote de esa forma desbloquear tu teléfono, hacer un pago o acceder a una función. Por suerte, cuando esto ocurre, es posible realizar el desbloqueo mediante PIN, contraseña o cualquier otro método alternativo de autenticación que hayas configurado. Pero si tu móvil trajo un lector de huellas es para usarlo… ¿no?

Por eso, en esta ocasión te mostraremos lo que debes hacer si el lector de huellas del móvil no reconoce tu huella. Aprenderás a arreglarlo con distintos métodos según el tipo de problema que esté afectando a tu lector de huellas.

Todas las soluciones posibles si el lector de huellas de tu móvil no reconoce tu huella

Como cualquier parte de tu teléfono, los sensores de huellas dactilares a veces dejan de funcionar, y esto puede deberse a diversas razones. Entonces, ¿cómo puedes arreglar tu sensor de huellas dactilares cuando no reconoce tu huella? Bueno, aquí te dejamos las 10 soluciones más comunes y efectivas.

Cambia de dedo

Cuando configuras el lector de huella dactilar de tu móvil, normalmente no lo calibras para que reconozca todos tus dedos, sino solamente uno o dos. Por tanto, es posible que estés intentando usar el lector de huellas con el dedo que no has configurado. Sí, sabemos que es un error algo tonto, pero a cualquiera nos puede pasar, no te preocupes. Simplemente prueba con todos tus dedos y en diferentes posiciones para ver con cuál es que funciona.

Actualiza el sistema operativo

Es posible que la culpa de que tu móvil no reconozca tu huella dactilar sea de un bug o fallo de software que afecta este proceso de autenticación. Una forma de solucionarlo es actualizando tu móvil. Recuerda que las actualizaciones incluyen parches que ponen solución a fallos detectados por el fabricante.

Eso sí, ten en cuenta que las actualizaciones son un arma de doble filo. Si bien es cierto que tener un móvil desactualizado es la causa más común de muchos fallos, los errores de software presentes en la nueva actualización también son bastante comunes y pueden ser igual de problemáticos.

Sea como sea, aquí tienes un tutorial de cómo actualizar la versión de Android que lleva tu teléfono.

Reinicia tu móvil

Es impresionante que esta solución tan típica y poco técnica funcione en una gran variedad de escenarios, pero es así. Reiniciar tu teléfono puede hacer que el lector de huellas vuelva a reconocer tu huella de forma correcta. Así que mantén pulsado el botón de apagar la pantalla por unos segundos y, cuando te aparezca la opción de Reiniciar, presiónala. Esto te permitirá solucionar cualquier problema temporal que estaba afectando el funcionamiento del escáner de huellas.

Limpia el lector de huellas con un bastoncillo de oídos

La suciedad acumulada en el lector de huellas puede estar provocando una interferencia en la lectura que impida el reconocimiento de tus huellas. La mejor forma de limpiarlo es con hisopos o bastoncillos de oídos, ya sea secos o humedeciéndolos con un poco de alcohol isopropílico o agua (pero sin empapar el algodón del hisopo).

Asimismo, puede ser una buena idea utilizar un paño de microfibra si no tienes ningún bastoncillo de algodón a mano, o posiblemente algún paño de cocina como última opción, ya que los paños de cocina pueden dejar residuos o fibras.

También limpia tus manos y sécalas

Tus manos, específicamente tus dedos, también llevan suciedad que puede estar causando una lectura errada de tus datos biométricos. Así que, antes de volver a intentar escanear tu huella dactilar, lava tus manos con agua y jabón. Y no olvides secarlas por completo, pues el agua residual puede formar una capa entre tus dedos y el lector de huellas que impida el reconocimiento de tus huellas.

Recalibra la huella dactilar

Por la razón que sea, es probable que el reconocimiento de huellas dactilares en tu smartphone se haya desconfigurado. Esto no quiere decir que el lector de huellas se haya dañado, sino que ha olvidado cuál es de tu huella. Para recordársela, solo debes realizar la configuración del lector de huella desde cero y recalibrarlo de esta manera:

Abre los Ajustes o Configuración de tu móvil.

de tu móvil. Entra en la sección de Seguridad, Contraseñas o Biometría (el nombre varía según la marca de tu móvil).

(el nombre varía según la marca de tu móvil). Selecciona la opción de Desbloqueo con huella digital o lector de huellas.

o lector de huellas. Elige tu huella digital y selecciónala para recalibrarla. En algunos móviles, esta opción no existe, así que tienes que agregar una nueva huella o, mejor aún, eliminar la huella que no reconoce el lector y configurar otro desde cero.

¡Y eso es todo! De esta manera, el lector de huellas no debería tener más problemas para reconocer tu huella dactilar.

Elimina la memoria del caché de todas las apps

La memoria caché es uno de los tantos tipos de memoria que tienen los dispositivos para agilizar su rendimiento. Sin embargo, en la memoria caché suelen guardarse datos que luego se corrompen y alteran de formas extrañas el funcionamiento de tu móvil. Un paquete de datos corruptos en la caché de tu smartphone puede ser lo que esté provocando que el lector de huellas no te reconozca.

Aquí tienes un tutorial de cómo borrar el caché de todas las apps en Android automáticamente que te será de gran ayuda.

Quita el protector de pantalla

Si tu móvil tiene el escáner de huellas integrado en la pantalla, ya sea con tecnología óptica o ultrasónica, el causante del problema puede ser el protector de pantalla, sobre todo si es demasiado grueso. Por ello, es bueno deshacerse de la capa que protege a la de pantalla y luego escanear el dedo para ver si así se soluciona.

Formatea tu smartphone

También cabe la posibilidad de que el fallo del lector de huellas que no reconoce tu huella se deba a un virus o malware, cuya única forma de solucionarlo es con un restablecimiento de fábrica. Podrías probar antes con el modo seguro de Android, pero la solución más efectiva es el reset de fábrica. Mira este tutorial de cómo poner tu móvil de fábrica para hacerlo.

Llévalo al soporte técnico

Si ninguna de las soluciones anteriores te dio resultados, entonces es momento de pensar soluciones más serias. Como seguramente no tienes idea de cómo solucionar problemas de hardware, lo mejor que puedes hacer es llevar tu móvil al servicio técnico para que revisen el lector de huellas desde adentro. Ellos te dirán si realmente no se trata de un bug y si es algo más grave, como que el sensor se averió.

En cualquier caso, si la garantía del móvil está vigente, te harán el cambio de sensor sin coste adicional o incluso puede que te den un nuevo móvil como remplazo. Pero si tu smartphone ya no tenía garantía, tendrás que pagar por la reparación que no será precisamente económica.