El hecho de que la pantalla de tu smartphone no responda, no necesariamente significa que se trata de un problema difícil de resolver.

Una pantalla que no responde al tacto puede deberse a diferentes factores. Es por eso que cuando notes este tipo de problema, lo recomendable es probar con diferentes soluciones. A continuación, te dejaremos una lista con lo que debes hacer en caso de que el táctil de tu teléfono no responda.

Qué hacer si la pantalla de tu teléfono no responde al tacto

En esta lista encontrarás diferentes métodos que puedes probar para solucionar el problema de la pantalla de tu móvil. Empezando desde el método más básico, esto es lo que debes hacer:

Revisa la pantalla

Lo primero que deberías hacer es una revisión de la pantalla para comprobar que no esté rota o dañada. Debes asegurarte de que la pantalla encaje totalmente en la carcasa.

En dado caso de que notes que la pantalla no se ajusta perfectamente, o si encuentras algún signo de daño, como alguna grieta, entonces deberás considerar llevar tu móvil con algún servicio técnico. Aunque, si lo deseas, puedes internar probar con alguna de las demás posibles soluciones que te presentaré en esta lista para descartar otros posibles causantes del problema.

Limpia y seca bien tus manos

Utilizar el móvil con las manos mojadas o sucias ocasiona que el teléfono no detecte tus dedos al tocar la pantalla. Por eso es importante que siempre uses tu móvil con las manos limpias y secas.

Reinicia el teléfono

Entre las primeras cosas que debes hacer al notar que la pantalla de tu móvil no responde, es reiniciar el teléfono.

Es posible que tu pantalla no responda por culpa de algún proceso que esté dando problemas. Si reinicias el teléfono todos estos procesos finalizarán, así que, si es ese el origen del problema, tu teléfono debería volver a la normalidad después del reinicio.

Para reiniciar tu teléfono solo debes mantener presionado el botón de apagar unos segundos hasta que salga en pantalla la opción de reiniciar, sobre la que tendrás que pulsar.

Ahora, si no puedes hacerlo porque tu pantalla no responde, existen algunos teléfonos Android que pueden reiniciarse si mantienes presionado el botón de apagar por un tiempo más prolongado. Básicamente, debes mantenerlo presionado hasta que notes que se ha apagado. De igual manera, te dejaré este artículo en donde se explica cómo reiniciar un teléfono con batería no extraíble.

En dado caso de que debas obligatoriamente utilizar la pantalla del móvil para poder apagar tu teléfono, siempre tendrás la opción de esperar a que se descargue, para luego conectarlo al cargador y encenderlo.

Cambia el protector de pantalla

Los protectores de pantalla también podrían ocasionar que la pantalla no responda: especialmente si tu protector o cristal templado ya muestra signos de daño. Para esos casos, debes pensar en cambiar tu protector por uno nuevo.

Para comprobar que el protector de pantalla no es el causante del problema, lo que debes hacer es retirarlo. Luego de retirar el protector, prueba utilizar tu teléfono nuevamente.

Limpia la pantalla de tu teléfono

Así como las manos sucias evitan que el móvil detecte tus dedos, lo mismo pasa cuando la pantalla está sucia. Es por eso que debes asegurarte de hacerle una limpieza a tu pantalla cada vez que sea necesario. Estos son los pasos para limpiar la pantalla de tu móvil:

El primer paso sería retirar el protector de pantalla de tu móvil en caso de que lo tenga.

de tu móvil en caso de que lo tenga. Con un algodón o paño de microfriba ligeramente humedecido con alcohol, limpia la pantalla de tu teléfono.

limpia la pantalla de tu teléfono. Ahora seca la pantalla con un trapo especial para pantallas ligeramente humedecido con agua destilada.

Activa el modo seguro

Es posible que la pantalla de tu teléfono haya dejado de responder debido a alguna app maliciosa.

Al activar el modo seguro, lo que ocurrirá es que únicamente se cargarán las aplicaciones preinstaladas por el sistema. Por lo tanto, en dado caso de que alguna aplicación externa sea la causante del problema, al entrar en el modo seguro, tu teléfono debería funcionar con normalidad.

Si al entrar en el modo seguro puedes utilizar la pantalla de tu teléfono, eso confirmará que el teléfono estaba presentando fallos por una app instalada. En ese caso, deberás desinstalar aquella aplicación que sospeches sea la causante del problema.

Y si no sabes como iniciar el modo seguro, te dejo este artículo en donde te explicamos cómo activar el modo seguro en Android.

Calibra la pantalla

En caso de que la pantalla de tu móvil no responda en una zona específica, puedes optar por calibrar la pantalla del teléfono.

Cabe destacar que este método únicamente aplica para esos casos en donde la pantalla únicamente no responde en algunas zonas, puesto que, necesitarás instalar y configurar una aplicación y con la pantalla completamente estropeada no podrás hacerlo.

Se trata de una aplicación llamada Display Calibration, la cual se encarga de hacer un diagnóstico de la pantalla escaneándola para ver si hay píxeles muertos, aunque hay otras a las que puedes recurrir si esta no te convence.

Pasos para calibrar tu pantalla con la app Display Calibration

Una vez descargada e instalada la aplicación, deberás iniciarla.

Al entrar en la app lo primero que deberás hacer es concederle un permiso para poder iniciar.

para poder iniciar. Luego de haber concedido el permiso, deberás entrar en la app y oprimir la opción Calibrate Now. Cuando oprimas ese botón, verás como se iniciará el proceso de calibración. Es muy importante que mientras se realice la calibración de pantalla no te salgas de la app.

Si nada de esto funciona…

Si nada de lo que has probado funciona, pues no te quedará otra alternativa que tomar medidas más drásticas, como, por ejemplo, considerar hacerle un hard reset a tu móvil.

Es muy importante recalcar el hecho de que los pasos para realizar un hard reset pueden llegar a variar un poco dependiendo del fabricante. Así que, si optas por esta opción, te recomiendo que busques información de cómo hacer un hard reset específicamente para tu modelo de teléfono.

Ahora, en dado caso de que hayas realizado el restablecimiento de fábrica y no te haya funcionado, o que simplemente no estés dispuesto a restablecer tu teléfono a la configuración de fábrica. Entonces deberás recurrir al servicio técnico para que ellos te indiquen cuál es el causante del problema. Ellos te dirán si es necesario hacer un cambio de pantalla.

Y no importa que hayas hecho la revisión de la pantalla y no notaras ningún daño. El hecho de que no notes alguna señal visible no quiere decir que la pantalla no haya sufrido daños.

Llevar tu móvil con un especialista es algo que debes considerar, especialmente si tu teléfono sufrió de algún daño recientemente que pudo haber afectado la funcionalidad de la pantalla, sin importar que notes algún daño visible o no.