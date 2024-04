Una característica fenomenal y casi exclusiva de los Xiaomi es su sensor infrarrojo (IR Blaster), pues permite convertir tu móvil en un mando universal para controlar cualquier otro dispositivo de tu hogar. ¿Se dañó el mando del aire acondicionado? ¿Se quedó sin batería el del televisor? ¿El del sistema de sonido envolvente? No hay problema, tu smartphone Xiaomi lo soluciona con el sensor infrarrojo y la app Mi Remote, lo mismo con montones de dispositivos adicionales.

Pero ¿qué pasa cuando tienes todo configurado para controlarlo con tu smartphone y el infrarrojo no funciona? Comienza el caos y las preguntas como ¿se dañó el sensor? ¿Fue la app Mi Remote? ¿Se desconfiguró algo? Si el sensor infrarrojo de tu Xiaomi no funciona te explicamos por qué y cómo podrías solucionarlo.

La app Mi Remote para usar el infrarrojo de mi Xiaomi no funciona, ¿qué puedo hacer?

Que el infrarrojo de tu Xiaomi no funcione puede deberse a dos cosas: primero, un problema de hardware (que el sensor esté dañado o se haya desconectado por una mala soldadura); y segundo, un error a nivel de software.

Ahorita vamos a enfocarnos en soluciones respecto a esto último, pues tienden a ser las más frecuentes. El síntoma más evidente está en que la app Mi Remote no funciona. Si bien el sensor puede utilizarse con otras apps similares, la mayoría no valemos de la app predeterminada, así que partiremos desde ahí.

¿Qué pudo haber pasado? La verdad es son varias cosas: la app está desactualizada, se corrompió la caché, una actualización se instaló mal y otras tantas razones. ¿Qué puedes hacer para arreglar Mi Remote y volver a usar el sensor infrarrojo de tu Xiaomi? Te recomendamos estas soluciones (pruébalas una a una para ir descartando):

Configura Mi Remote con un nuevo dispositivo : esto te servirá para determinar si es una falla general con la app o si pudo haberse desconfigurado algún ajuste que ya tengas . También puedes probar eliminando el perfil de un dispositivo ya registrado y volviéndolo a configurar.

: esto te servirá para determinar si es una falla general con la app o si . También puedes probar eliminando el perfil de un dispositivo ya registrado y volviéndolo a configurar. Verifica que tienes la aplicación actualizada: Mi Remote se conecta a los servidores de Xiaomi para cumplir algunas de sus funciones y si tienes una versión muy vieja no podrás hacerlo. Chequea en la Play Store si tienes la app al día o bien desde la tienda de Xiaomi GetApps / App Mall) y actualiza de ser necesario.

Borra el caché de Mi Remote : una falla frecuente en muchas apps es la corrupción del almacenamiento caché, que ayuda a que funcione más rápido. A Mi Remote puede pasarle y para solucionarlo solo debes ir a Ajustes > Aplicaciones > Administrar Aplicaciones > Mi Remote > Limpiar datos > Limpiar caché .

: una falla frecuente en muchas apps es la corrupción del almacenamiento caché, que ayuda a que funcione más rápido. A Mi Remote puede pasarle y para solucionarlo solo debes ir a . Borra los datos de Mi Remote : es un error menos frecuente que el anterior, pero en ocasiones los datos de la app se corrompen (la mayoría de veces por una actualización mal aplicada). Esto hará que el infrarrojo de tu Xiaomi no funcione adecuadamente, al punto de que la misma Mi Remote podría no abrir. Borrar los datos de la app podría solucionarlo, aunque perderás las configuraciones que tengas. Se hace así: Ajustes > Aplicaciones > Administrar Aplicaciones > Mi Remote > Limpiar datos > Borrar todos los datos .

: es un error menos frecuente que el anterior, pero en ocasiones los datos de la app se corrompen (la mayoría de veces por una actualización mal aplicada). Esto hará que el infrarrojo de tu Xiaomi no funcione adecuadamente, al punto de que la misma Mi Remote podría no abrir. Borrar los datos de la app podría solucionarlo, aunque perderás las configuraciones que tengas. Se hace así: . Reinstala Mi Remote : es una salida un poco más drástica respecto a la anterior, pero sirve para lo mismo (restablecer la aplicación completamente). Solamente desinstala Mi Remote y vuelve a instalarla a ver si el infrarrojo anda después de eso.

: es una salida un poco más drástica respecto a la anterior, pero sirve para lo mismo (restablecer la aplicación completamente). Solamente a ver si el infrarrojo anda después de eso. Prueba otra aplicación de mando: hemos leído algunos casos en los que Mi Remote sencillamente deja de funcionar y no hay forma de arreglarlo. Sin embargo, siempre puedes probar alguna aplicación diferente de mando a distancia que esté en la Play Store. En algunas ocasiones funciona.

Otras soluciones pasan por reiniciar tu móvil, borrar el caché de sistema o hasta restablecer de fábrica el dispositivo. No obstante, estas últimas dos salidas son mucho más drásticas y deberían aplicar si otras apps también fallan, no una sola.

Prueba el sensor infrarrojo de tu Xiaomi, el problema podría ser de hardware

Descartados los errores a nivel de software, solamente falta verificar que no se haya dañado el sensor infrarrojo en sí mismo. ¿Cómo puedes probar esto? Te parecerá algo imposible, pues el ojo humano no puede detectar este tipo de luz. No obstante, la prueba es muchísimo más fácil de hacer de lo que crees y si le preguntas a tus papás o abuelos, seguro también la conocen.

Para probar el sensor de infrarrojo de tu Xiaomi solamente necesitarás una cámara digital (puedes usar la de otro móvil sin problema). ¿Qué debes hacer con esto? Algo tan sencillo como esto:

Abre Mi Remote en el Xiaomi que tiene problemas con el IR Blaster.

en el Xiaomi que tiene problemas con el IR Blaster. Abre la app de fotos del otro móvil y posiciona la cámara justo frente al sensor de infrarrojo.

y posiciona la cámara justo frente al sensor de infrarrojo. Presiona algún botón de acción en Mi Remote y mira lo que sucede: Si la cámara del segundo móvil captura una luz proveniente desde el sensor, entonces significa que está funcionando y que el problema no debería ser de hardware. Si la cámara no capta ninguna luz extraña , entonces es probable que el sensor se haya dañado o se haya desconectado.

y mira lo que sucede:

Si te pasa lo segundo, debes mandar tu Xiaomi al servicio técnico para que reparen el sensor de infrarrojo. Eso, o hacerlo tú mismo en casa si tienes buena mano y conocimientos sobre electrónica y soldaduras. Como sea, luego de reparar el IR Blaster todo debería volver a funcionar.