Qué es App Mall en Xiaomi y para qué sirve

Xiaomi, como la mayoría de los móviles con su propia capa de personalización basada en Android, posee una tienda de apps independiente a Google Play Store. Esta viene instalada de fábrica en los móviles, y en HyperOS tuvo un cambio de nombre. Lo que antes se conocía como GetApps, en esta capa de personalización lleva el nombre de App Mall.

Así que si tu móvil tiene esta aplicación tan curiosa y no sabes para qué sirve, ya puedes hacerte una idea. Esta no es más que la tienda de apps de Xiaomi disponible para que descargues todas las aplicaciones que necesites, con varias funciones de por medio que te ayudarán a hacer una sabia elección. Adicionalmente, es el sitio desde donde se actualizan las apps nativas de tu Xiaomi. Conozcamos de forma breve qué es lo que ofrece App Mall.

App Mall: la tienda de apps de Xiaomi renombrada en HyperOS

Aunque no es muy diferente a la Play Store, App Mall tiene sus propias particularidades que lo hacen una buena opción alternativa para descargar aplicaciones. Puede que sus notificaciones lleguen a ser molestas, pues suelen ser frecuentes cuando dejas que la app vaya por su cuenta. Pero no te preocupes, con deshabilitarlas será suficiente. Así no te perderás de todas las ventajas que encuentras en App Mall desde tu móvil Xiaomi.

A diferencia de la Play Store, esta tienda de apps posee menos restricciones para que puedas instalar lo que deseas en tu móvil.

Tiene diferentes categorías para hallar la app que quieras, e incluso te recomienda automáticamente todos los recursos que deberías tener en tu móvil para facilitarte la vida.

Se mantiene actualizada, pues en su apartado de "Hoy" siempre verás aplicaciones nuevas o recomendaciones relevantes que te pueden interesar.

Su función de Herramientas incluye todas las opciones esenciales que cualquier usuario necesita en algún punto de su navegación por App Mall (Desinstalar Apps, Limpiador de WhatsApp, Aplicaciones duales, Limpiador, Uso de la batería, Administrar descargas, Escaneo de seguridad y Compartir archivos).

Aunque la Play Store suele ser la biblioteca de apps favoritas por muchos, las demás también se le ponen al mismo nivel, e incluso con sus particularidades podrían ajustarse mejor a lo que necesitas. Si todavía tienes App Mall instalado en tu Xiaomi, considera darle una oportunidad antes de desecharla.